/ஆதார் அப்டேட்: ஜூன் 14 ஆம் தேதிக்குள் இலவசமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்

Aadhaar Update Alert: ஆதாரில் திருத்தங்கள் செய்வது என்றால் ஜூன் 14 ஆம் தேதிக்குள் இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். முழு விவரம்
Aadhaar Update Alert: உங்கள் ஆதார் அட்டை வழங்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருந்தால், அதில் உள்ள விவரங்களை உடனடியாக அப்டேட் செய்ய வேண்டும். ஆதார் அட்டை ஆணையம் (UIDAI) ஆன்லைன் மூலம் ஆவணங்களை இலவசமாகப் புதுப்பிப்பதற்கான வாய்ப்பை ஜூன் 14 ஆம் தேதி வரை வழங்கியுள்ளது. இந்த காலக்கெடுவிற்குப் பிறகு விவரங்களை மாற்றினால், அதற்கான கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். விவரங்களைப் அப்டேட் செய்ய தவறினால் வங்கி கணக்கு KYC, அரசு மானியங்கள் மற்றும் ஆதார் சார்ந்த இதர சேவைகளைப் பெறுவதில் சிக்கல்கள் ஏற்படும்.
10 ஆண்டுகள் பழமையான ஆதாரை ஏன் புதுப்பிக்க வேண்டும்?
UIDAI அமைப்பின் வழிகாட்டுதலின்படி, ஆதாரில் உள்ள தகவல்கள் துல்லியமாகவும் தற்போதைய நிலவரப்படியும் இருப்பது மிகவும் முக்கியம். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஒரு நபரின் இருப்பிட முகவரி மாறியிருக்கலாம், முகத் தோற்றத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அல்லது பிற தனிப்பட்ட விவரங்கள் மாறியிருக்கலாம். எனவே, பழைய விவரங்களையே தொடர்ந்து வைத்திருப்பது பல்வேறு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெறுவதைத் தடுக்கக்கூடும். தடையற்ற சேவைகளைப் பெற 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆதாரைப் புதுப்பிக்குமாறு UIDAI தெரிவித்துள்ளது.
வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்வது எப்படி?
தற்போது இந்த ஆவணப் புதுப்பித்தல் சேவை UIDAI இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் ஜூன் 14 வரை கட்டணமின்றி கிடைக்கிறது. இந்தச் செயல்முறையை உங்கள் மொபைல் போன் அல்லது லேப்டாப் மூலம் வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் மிக எளிதாகச் செய்து முடிக்கலாம். இதற்கு முதலில் UIDAI இணையதளத்திற்குச் சென்று, உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP ஐப் பயன்படுத்தி Log in செய்ய வேண்டும்.
தேவையான ஆவணங்கள்
இணையதளத்தில் லாகின் செய்த பிறகு, Document Update என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அங்கு உங்கள் பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி மற்றும் முகவரி போன்ற விவரங்கள் சரியாக உள்ளதா என்று கவனமாகச் சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். பின்னர், உங்களின் தற்போதைய அடையாளச் சான்று மற்றும் முகவரிச் சான்று ஆகியவற்றை ஆவணங்களாகப் பதிவேற்ற வேண்டும். இதற்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை, பான் கார்டு அல்லது ரேஷன் கார்டு போன்ற செல்லுபடியாகும் ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
முக்கிய விதிமுறைகள்
ஆன்லைனில் பதிவேற்றப்படும் ஆவணங்கள் தெளிவாகவும், எளிதில் படிக்கக்கூடிய வகையிலும் இருக்க வேண்டும். ஆவணத்தில் உள்ள பெயரும், ஆதாரில் உள்ள பெயரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ஏதேனும் முரண்பாடு இருந்தால் முதலில் அதைச் சரிசெய்ய வேண்டும். பதிவேற்றப்படும் கோப்பின் அளவு 2MBக்கு மிகாமலும், அது JPEG, PNG அல்லது PDF வடிவத்தில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். இச்செயல்முறை வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், உங்களுக்கு ஒரு சேவை கோரிக்கை எண் வழங்கப்படும். இதைக் கொண்டு உங்கள் ஆதார் புதுப்பித்தல் நிலையை நீங்கள் கண்காணித்துக் கொள்ளலாம். காலக்கெடு நெருங்குவதால், கடைசி நேரத் தவிப்புகளைத் தவிர்க்க மக்கள் உடனடியாக இப்பணியை முடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.