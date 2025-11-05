English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஆதார் குட்நியூஸ்! இந்த சேவை இலவசம் - காலக்கெடு அறிவிப்பு

ஆதார் குட்நியூஸ்! இந்த சேவை இலவசம் - காலக்கெடு அறிவிப்பு

Aadhaar : ஆதார் முகவரியை வீட்டில் இருந்தே இலவசமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்றும், அதற்கான காலக்கெடுவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 5, 2025, 10:00 PM IST
  • ஆதார் முகவரி மாற்றம் இலவசம்
  • அடுத்த ஆண்டு வரை செய்யலாம்
  • ஆதார் ஆணையம் அதிரடி அறிவிப்பு

ஆதார் குட்நியூஸ்! இந்த சேவை இலவசம் - காலக்கெடு அறிவிப்பு

Aadhaar : இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI), ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சலுகையை அறிவித்துள்ளது. ஆம்! இனி உங்கள் ஆதார் முகவரியை ஆன்லைனில் புதுப்பிக்க, ஒரு பைசா கூட செலவு செய்ய வேண்டியதில்லை.இந்தச் சேவை ஜூலை 14, 2026 வரை முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுவதாக UIDAI அறிவித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் டிஜிட்டல் சேவைகளை மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் நோக்குடன், UIDAI இந்த இலவச வசதியை வழங்குகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

வீட்டிலிருந்தே இலவசமாக முகவரியை மாற்றும் முறை (Step-by-Step Process):

ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள், தங்கள் முகவரியை மாற்ற அல்லது புதுப்பிக்க, எந்த ஆதார் சேவை மையத்துக்கும் செல்லத் தேவையில்லை. இந்தக் குறிப்பிட்ட சலுகைக் காலத்தில், நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே சில நிமிடங்களில் இதை முடிக்கலாம்:

* ஆதாரின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் (UIDAI Official Website) அல்லது அதன் தனித்துவ போர்ட்டலுக்குச் செல்லவும்.

* அதில் உள்ள 'Document Update' (ஆவணப் புதுப்பிப்பு) என்ற தேர்வைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

* 'Submit' பட்டனை அழுத்தி, உங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பதிவிடவும்.

* உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP (ஒரு முறை கடவுச்சொல்) மூலம் சரிபார்க்கவும்.

* உள்ளே நுழைந்த பிறகு 'Address Update' (முகவரி புதுப்பிப்பு) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

* உங்கள் முகவரியைப் புதுப்பிக்க, உங்களிடம் உள்ள ஆவணத்தின் மூலம் புதுப்பிக்க வேண்டுமா அல்லது குடும்பத் தலைவரின் ஆதாரின் மூலம் புதுப்பிக்க வேண்டுமா என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

* தேவையான தகவல்களை உள்ளிட்டு, உங்கள் முகவரிக்குரிய ஆதார ஆவணத்தைப் பதிவேற்றவும் (Upload Supporting Document).

* கடைசியில், நீங்கள் பெற்ற ஒப்புதல் ரசீதை (Acknowledgement Receipt) பதிவிறக்கம் செய்து சேமிக்கவும்.

இந்த ரசீதில் உள்ள 14 இலக்க URN (Update Request Number) எண்ணைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை நீங்கள் ஆன்லைனில் கண்காணித்துக்கொள்ளலாம். முகவரிச் சரிபார்ப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல் செயல்முறைக்கு 90 நாட்கள் வரை ஆகலாம் என்று UIDAI தெரிவித்துள்ளது.

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்:

இலவசச் சலுகை: ஜூலை 14, 2026 வரை மட்டுமே இந்த ஆன்லைன் முகவரிப் புதுப்பித்தல் முற்றிலும் இலவசம்.

வேறு மாற்றங்களுக்கு கட்டணம்: உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி (DOB), மொபைல் எண் அல்லது பயோமெட்ரிக்ஸ் (கைரேகை, கருவிழி ஸ்கேன், முகப் புகைப்படம்) போன்ற பிற தனிப்பட்ட விவரங்களைப் புதுப்பிக்க விரும்பினால், நீங்கள் ஆதார் சேவை மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.

கட்டண விவரம்: மற்ற புதுப்பிப்புகளுக்கான கட்டணம் ₹75 முதல் ₹125 வரை வசூலிக்கப்படும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

ஆதார் விண்ணப்ப நிலையை எப்படிச் சரிபார்க்கலாம்?

UIDAI இணையதளத்தில் 'Aadhaar Update Status' பக்கத்திற்குச் சென்று, உங்கள் URN அல்லது ஆதார் எண் மூலம் OTP சரிபார்ப்பு செய்து நிலையைச் சரிபார்க்கலாம்.

பான் எண்ணை ஆதாருடன் இணைக்கலாமா?

இல்லை. பான் - ஆதார் இணைப்பு என்பது வருமான வரித் துறையின் இணையதளத்தில் மட்டுமே செய்ய முடியும்.

ஆன்லைனில் ஆதாரில் இலவசமாக என்னென்ன மாற்றலாம்?

ஆன்லைனில் முகவரியை மட்டுமே இலவசமாகப் புதுப்பிக்க முடியும். மற்ற மாற்றங்களுக்கு ஆதார் சேவை மையத்தை அணுகுவது அவசியம்.

இந்த வசதியைப் பயன்படுத்தி, ஆதார் அட்டைதாரர்கள் தங்கள் முக்கியமான ஆவணத்தைப் புதுப்பித்து, அரசின் டிஜிட்டல் சேவைகளைத் தொடர்ந்து பெற்றுப் பயனடையலாம்.

மேலும் படிக்க | Aadhaar Card: நவம்பர் 1 முதல் ஆதார் அட்டை விதிகளில் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்

மேலும் படிக்க | ஆதார் அட்டை: 5 அதிரடி மாற்றங்கள் - தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்

