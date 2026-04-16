ஆதார் அட்டை குட்நியூஸ்! முகவரிச் சான்று இல்லாமலேயே ஆன்லைனில் முகவரியை மாற்றலாம்

Aadhaar Update : இந்தியாவில் வசிக்கும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஆதார் அட்டை என்பது மிக முக்கியமான அடையாள ஆவணமாக மாறிவிட்டது. வங்கிச் சேவைகள் முதல் அரசு நலத்திட்டங்கள் வரை அனைத்திற்கும் ஆதார் அத்தியாவசியத் தேவையாக உள்ளது. ஆனால், வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்கள் அல்லது வேலை நிமித்தமாக அடிக்கடி இடம் மாறுபவர்கள் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவால், தங்கள் ஆதார் அட்டையில் புதிய முகவரியைப் அப்டேட் செய்வதே. பெரும்பாலும் புதிய முகவரிக்கான சரியான ஆவணங்கள் இல்லாத காரணத்தால், பலர் இந்த மாற்றத்தைச் செய்ய முடியாமல் சிரமப்பட்டு வந்தனர். இந்தச் சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) ஒரு புதிய மற்றும் எளிமையான வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
குடும்பத் தலைவரின் சம்மதம் போதும்
UIDAI அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்த புதிய வசதியின்படி, உங்களிடம் சொந்தமாக எந்த முகவரிச் சான்றும் இல்லை என்றாலும், உங்கள் குடும்பத் தலைவரின் (Head of Family - HoF) ஆதாரில் உள்ள முகவரியையே நீங்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். குறிப்பாகப் பெற்றோரைச் சார்ந்து இருக்கும் பிள்ளைகள், கணவரைச் சார்ந்து இருக்கும் மனைவிகள் அல்லது சொந்தமாக ஆவணங்கள் இல்லாத முதியவர்களுக்கு இந்த வசதி ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இதற்குத் தேவையானது எல்லாம், குடும்பத் தலைவரின் சம்மதம் மற்றும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் இடையே உள்ள உறவை நிரூபிக்கும் ஒரு சிறிய ஆவணம் மட்டுமே.
தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
இந்த முறையில் முகவரியை மாற்ற விரும்புவோர், குடும்பத் தலைவருடன் தங்களுக்கு உள்ள உறவை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு ரேஷன் கார்டு, மதிப்பெண் சான்றிதழ், திருமணச் சான்றிதழ் அல்லது பாஸ்போர்ட் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை வழங்கலாம். இந்த ஆவணங்களில் விண்ணப்பதாரர் மற்றும் குடும்பத் தலைவரின் பெயர் மற்றும் அவர்களுக்கு இடையிலான உறவு தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒருவேளை இத்தகைய ஆவணங்கள் ஏதும் இல்லாத பட்சத்தில், குடும்பத் தலைவரே ஒரு சுய அறிவிப்புப் படிவத்தை சமர்ப்பிப்பதன் மூலமும் இந்தச் சேவையைப் பெற முடியும். 18 வயது பூர்த்தியான எந்தவொரு நபரையும் குடும்பத் தலைவராகக் கொண்டு இந்த மாற்றத்தைச் செய்து கொள்ளலாம்.
முகவரி மாற்ற கட்டணம்
இந்தச் சேவையைப் பெற விரும்புவோர் UIDAI அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான 'My Aadhaar' போர்ட்டலுக்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு முகவரி புதுப்பிப்புக்கான பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்து, குடும்பத் தலைவரின் ஆதார் எண்ணைப் பதிவிட வேண்டும். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகக் குடும்பத் தலைவரின் இதர தனிப்பட்ட விவரங்கள் திரையில் காட்டப்படாது. அதன் பிறகு உறவுமுறை ஆவணத்தைப் பதிவேற்றி, இதற்கான கட்டணமான 50 ரூபாயைச் செலுத்த வேண்டும். கட்டணம் செலுத்தியவுடன் விண்ணப்பதாரருக்கு ஒரு சேவை கோரிக்கை எண் வழங்கப்படும். அதே நேரத்தில் குடும்பத் தலைவரின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு இது குறித்த குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும்.
குடும்பத் தலைவரின் ஒப்புதல் கட்டாயம்
இந்த நடைமுறையில் மிக முக்கியமான அம்சம் குடும்பத் தலைவரின் ஒப்புதல் ஆகும். விண்ணப்பதாரர் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பித்த 30 நாட்களுக்குள், குடும்பத் தலைவர் ஆதார் இணையதளத்தில் லாகின் செய்து அந்த விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும். அவர் இந்த 30 நாட்களுக்குள் ஒப்புதல் அளிக்கத் தவறினால் அல்லது கோரிக்கையை நிராகரித்தால், அந்த விண்ணப்பம் தானாகவே ரத்து செய்யப்படும். கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், விண்ணப்பம் ரத்து செய்யப்பட்டால் செலுத்தப்பட்ட 50 ரூபாய் கட்டணம் எக்காரணம் கொண்டும் திரும்பப் பெறப்பட மாட்டாது. எனவே, விண்ணப்பித்தவுடன் உங்கள் குடும்பத் தலைவரிடம் கூறி அதை உடனடியாக அங்கீகரிக்கச் செய்வது அவசியமாகும்.
யாரெல்லாம் இதனால் பயன் பெறுவார்கள்?
புதிய நகரங்களுக்குக் குடிபெயரும் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு இந்த வசதி பேருதவியாக இருக்கும். குறிப்பாகத் திருமணத்திற்குப் பிறகு கணவர் வீட்டிற்குச் செல்லும் பெண்கள், படிப்பு மற்றும் வேலைக்காகத் தங்கும் இளைஞர்கள் மற்றும் தங்களுக்கெனத் தனிப்பட்ட முகவரிச் சான்றுகள் இல்லாத முதியவர்கள் இனி அலைச்சலின்றித் தங்கள் ஆதாரைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.
