ஆதார் அப்டேட், அஞ்சல் துறை ஏடிஎம்.. தமிழ்நாடு மக்களுக்கு 4 குட் நியூஸ்

Postal Department Announcement: ஆதார் அப்டேட் குறித்து அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான்கு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 27, 2025, 01:47 PM IST
  • இந்தியா போஸ்ட் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு
  • ஆதார் இணைப்பு உள்ளிட்ட சேவைகள்
  • பொதுமக்களுக்கு முக்கிய வேண்டுகோள்

Postal Department Announcement: அஞ்சல் துறையில் நவீன டிஜிட்டல் சேவைகளை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அஞ்சல்துறை சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆதார் கார்டு - பான் கார்டு இணைப்பு குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அஞ்சல் துறை நான்கு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், அஞ்சல் அலுவலங்களில் கிடைக்கும் சேவைகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் இந்த  சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மூலம் மற்றும் ஆன்லைன் வழியாக வழங்கப்படும் முக்கிய சேவைகள் வருமாறு:

- e-KYC (மின்னணு அடையாள உறுதிப்படுத்தல்)

காகிதப் பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் வகையில், அஞ்சலகங்களில் சேமிப்புக் கணக்கை இ-கேஒய்சி (e-KYC) முறையில் தொடங்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி கைவிரல் ரேகை (பயோ மெட்ரிக்) பதிவு மூலம் எளிதாக சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கலாம். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி கைவிரல் ரேகை (Aadhaar Based Biometric) பதிவு மூலம் எளிதாக சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கவும், பண பரிவர்த்தனைகள் செய்யவும் முடியும்.

- Internet Banking (இணைய வங்கி சேவை) - Mobile Banking (மொபைல் வங்கி சேவை)

கணக்கு இருப்பு, பரிவர்த்தனை விவரங்கள், நிதி பரிமாற்றம் உள்ளிட்ட சேவைகள். கைபேசி மூலம் எளிதாக வங்கி சேவைகளை பெறும் வசதி. 

ATM சேவைகள்

அஞ்சலகங்கள் /வங்கியின் யுவுஆ மையங்கள் மூலம் பணம் எடுப்புஇ இருப்புத் தொகை அறிதல், இ மினி ஸ்டேட்மெண்ட் பெறுதல், PIN மாற்றம் போன்ற பல சேவைகள் 24 மணி நேரமும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது ATM கார்டுகளை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தனிப்பயன் (Personalized) ATM கார்டுகள்

வாடிக்கையாளர்களின் பெயர் அச்சிடப்பட்ட தனிப்பயன் ATM கார்டுகள் தற்போது வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வகை கார்டுகள் அதிக பாதுகாப்பு மற்றும் எளிதான அடையாள உறுதிப்பாட்டை வழங்குகின்றன. இதுவரை தனிப்பயன் கார்டு பெறாத வாடிக்கையாளர்கள், தங்களது அருகிலுள்ள அஞ்சலகங்களை அணுகி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

ஆதார் இணைப்பு (Aadhaar Seeding)

அஞ்சல கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அரசு நலத்திட்டத் தொகைகள் நேரடியாக கணக்கில் செலுத்தப்படுவதோடு, கணக்கு பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கிறது. இன்னும் ஆதார் இணைப்பு செய்யாத வாடிக்கையாளர்கள், தங்களது வங்கி கிளை அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மையங்களை அணுகி உடனடியாக இணைப்பை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த சேவைகள் பொதுமக்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி, தபால் துறையின் சேவைகளை பொதுமக்கக்கு எளிமையாக சென்றடைய வைக்கிறது.
மேலும் நீலகிரி கோட்டத்திற்க்குட்பட்ட உதகமண்டலம் தலைமை அஞ்சலகத்தில் பொதுமக்களின் வசதியை மேம்படுத்தும் நோக்கில், காலை 8.00 மணி முதல் இரவு 8.00 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்ட அலுவலக நேரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த நீட்டிக்கப்பட்ட அலுவலக நேர சேவைகளை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.மேலும் விபரங்களுக்கு தங்கள் அருகிலுள்ள அஞ்சலகங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் மற்றும் www.indiapost.gov.in என்ற இணையதள முகவரியிலும் தகவல்களை பெறலாம் என்று நீலகிரி கோட்டம் உதகமண்டலம் அஞ்சல்கோட்டகண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். மற்ற மாவட்டத்தினர் அந்தந்த மாவட்ட அஞ்சல் அலுவலகங்களை இந்த சேவைக்கு நாடவும்.

Postal Department AnnouncementAadhaar UpdateTamil naduIndia PostPost Office ATM

