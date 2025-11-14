FEMA வழக்கில் ED விசாரணை: முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பேன், விர்ச்சுவலாக ஆஜராகத் தயார் - அனில் அம்பானி கடிதம்

ED சம்மன் PMLA (பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம்) தொடர்பானது என்று சில ஊடகச் செய்திகள் வெளியிட்ட நிலையில், உண்மையான விவகாரம் FEMA (வெளிநாட்டு நாணய மேலாண்மைச் சட்டம்) விசாரணை தொடர்பானது என்று அம்பானியின் தரப்பு இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அம்பானியின் குழு இந்த முழு விவகாரத்தையும் குறித்து தெளிவுபடுத்தி, இந்தச் சிக்கல் சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகள் பழமையானது என்றும், ஒரு சாலைத் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது என்றும், அதில் வெளிநாட்டு நாணய பரிவர்த்தனை எதுவும் இல்லை என்றும் கூறியுள்ளது. அதுக்குறித்து முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
முழு விவகாரம் என்ன? அம்பானி என்ன கூறினார்?
அனில் அம்பானியின் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், "ED அனுப்பிய சம்மன் முற்றிலும் FEMA (Foreign Exchange Management Act - வெளிநாட்டு நாணய மேலாண்மைச் சட்டம்) விசாரணை தொடர்பானது என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது பல ஊடகச் செய்திகள் இதை PMLA வழக்காக இணைத்திருந்தாலும், ED-யின் அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பில் இது FEMA வழக்கின் கீழ் அனுப்பப்பட்ட சம்மன் என்று தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.
இந்த வழக்கு, 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான ஜெய்ப்பூர்-ரீங்கஸ் நெடுஞ்சாலைத் திட்டம் (Jaipur-Ringas Highway Project) தொடர்பான ஒரு உள்நாட்டுச் சாலை கட்டுமான ஒப்பந்தம் என்று அம்பானியின் தரப்பு கூறியது. இந்தப் பணி ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் (Reliance Infrastructure Ltd) பெயரில் இருந்தது மற்றும் EPC ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இது ஒரு இந்தியத் திட்டம் என்பதால், இதில் எந்தவிதமான வெளிநாட்டு நாணய பரிவர்த்தனையும் சம்பந்தப்படவில்லை. JR Toll Road கட்டுமானம் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு, 2021 முதல் NHAI-யிடம் (தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம்) உள்ளது என்றும் நிறுவனம் கூறியுள்ளது. எனவே, வெளிநாட்டு நாணய விதிகளின் மீறல் போன்ற ஒரு நிலை உருவாக இன்று அந்தத் திட்டத்தில் எதுவும் இல்லை.
நிர்வாகத்தில் அம்பானியின் பங்கு குறித்த விளக்கம்:
அனில் அம்பானி தனது கடிதத்தில் ஒரு முக்கிய விஷயத்தை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார். அவர் சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகள், அதாவது ஏப்ரல் 2007 முதல் மார்ச் 2022 வரை ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரின் வாரியத்தில் செயல் அல்லாத இயக்குநராக (Non-Executive Director) இருந்தார். அதாவது அவர் நிறுவனத்தின் அன்றாடச் செயல்பாடுகளில் (Day-to-day Operations) ஈடுபடவில்லை. அவரது பங்கு கொள்கை வகுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்புடன் மட்டுமே இருந்தது. செயல் அல்லாத இயக்குநராக இருப்பது என்பது நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் அன்றாடச் செயல்பாடுகள் முற்றிலும் தொழில்முறை மேலாண்மையின் (Professional Management) கைகளில் இருக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது. இதன்மூலம் அவர், 2010 ஆம் ஆண்டின் இந்தப் பழைய திட்டத்தின் செயல்பாட்டுடன் அவருக்கு நேரடித் தொடர்பு இல்லை என்பதே அவரின் விளக்கமாக இருக்கிறது.
ஊடகச் செய்திகள் குறித்த விளக்கம்:
ஊடகச் செய்திகள் குறித்தும் அம்பானியின் செய்தித் தொடர்பாளர் தெளிவான பதிலளித்துள்ளார். பல ஊடக அறிக்கைகள் விசாரணை செய்யாமல் இந்த வழக்கை PMLA-யின் கீழ் காண்பித்தன. ஆனால் ED-யின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் FEMA தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார். குறிப்பாக இவ்வளவு பழமையான ஒரு திட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு விஷயத்தில், உண்மையான தகவல் மிகவும் அவசியம் என்றும், தவறான செய்திகள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும், ஒத்துழைப்பு அளிப்பவர்கள் மீது தேவையற்ற சந்தேகங்களை உருவாக்குவதாகவும் அவர் கூறினார்.
அம்பானியின் கடிதத்தில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள்:
அம்பானி தனது கடிதத்தில், அனைத்துக் கேள்விகளுக்கும் நேர்மையாகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் பதிலளிப்பதாக ED-க்கு உறுதியளித்துள்ளார்.
விசாரணை அமைப்பின் உரிமைகள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கு முழு மரியாதை அளிப்பதாகவும், அனைத்துத் தேவையான ஆவணங்களையும் வழங்குவதாகவும் அவர் கூறினார்.
இந்த விவகாரத்தில் எந்தக் குழப்பமும் இருக்கக் கூடாது என்றும், தொழில்துறை மற்றும் ஊடகங்கள் உண்மைகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே செய்திகளை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
விசாரணை தாமதமின்றி மற்றும் எந்தவொரு சிரமமும் இல்லாமல் தொடர வேண்டும் என்பதற்காகவே காணொளி வாயிலாக ஆஜராகத் (Virtual Appearance) தயாராக இருப்பதாக அம்பானி கூறியுள்ளார்.
FEMA மற்றும் PMLA இடையேயான வேறுபாடு என்ன?
FEMA (Foreign Exchange Management Act): இது இந்தியாவில் வெளிநாட்டு நாணய பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் விதிகளைக் கண்காணிக்கும் சட்டமாகும். இதில் விசாரணையின் தன்மை பொதுவாக ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது, நடைமுறைகளை உறுதிப்படுத்துவது அல்லது நிர்வாக அபராதம் விதிப்பதுடன் மட்டுமே இருக்கும்.
PMLA (Prevention of Money Laundering Act): இது முற்றிலும் மாறுபட்ட சட்டம். இது பணமோசடி போன்ற கடுமையான குற்றங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது.
சுருக்கம்:
அனில் அம்பானியின் இந்த அறிக்கை முழு விவகாரத்தையும் பெருமளவு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அவர் தனது கடிதத்தில் இந்த விசாரணை FEMA தொடர்பானது என்றும், அதன் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ED-க்கு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதாகவும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அவர் தனது பங்கைப் பற்றி, அதாவது தான் செயல் அல்லாத இயக்குநர் என்று தெளிவாக விளக்கினார், மேலும் திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் தனக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை என்றும் கூறினார். அவரது காணொளி வாயிலான ஆஜர் குறித்த முன்மொழிவு, விசாரணையை எளிதாகவும் தாமதமின்றியும் முடிக்க அவர் கடமைப்பட்டுள்ளார் என்பதைக் காட்டுகிறது.
