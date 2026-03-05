English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Advance Tax காலக்கெடு மார்ச் 15: யார் கட்ட வேண்டும்? எப்படி கட்டுவது? தவறினால் அபராதமா?

Advance Tax காலக்கெடு மார்ச் 15: யார் கட்ட வேண்டும்? எப்படி கட்டுவது? தவறினால் அபராதமா?

Advance Tax Deadline: அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கடைசி தவணையை செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு மார்ச் 15. இதை ஆன்லைனில் எப்படி செலுத்துவது? முழுமையான செயல்முறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 5, 2026, 04:35 PM IST
  • அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் என்றால் என்ன?
  • யாரெல்லாம் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் செலுத்த வேண்டும்?
  • அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் எப்படி செலுத்துவது?

Trending Photos

ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: 1,404 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா, நலத்திட்ட உதவிகள்
camera icon8
Kanchipuram
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: 1,404 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா, நலத்திட்ட உதவிகள்
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்
camera icon6
Zodiac Signs
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்
Advance Tax காலக்கெடு மார்ச் 15: யார் கட்ட வேண்டும்? எப்படி கட்டுவது? தவறினால் அபராதமா?

Advance Tax Deadline: 2025–26 நிதியாண்டிற்கான அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்துவதற்கான இறுதி காலக்கெடு மார்ச் 15 ஆகும். TDS-ஐ சரிசெய்த பிறகு மொத்த வரி பொறுப்பு ரூ.10,000-ஐ தாண்டிய வரி செலுத்துவோர், தங்கள் வருமான வரி அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும் போது முழுத் தொகையையும் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக நிதியாண்டில் முன்கூட்டிய வரியைச் செலுத்த வேண்டும்.

Add Zee News as a Preferred Source

நெருங்கும் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் காலக்கெடு

இந்தக் காலக்கெடுவைத் தவறவிடுவது வட்டி அபராதங்களுக்கு வழிவகுக்கும். இதை வரி செலுத்தும் பலர் பெரும்பாலும் கவனிப்பதில்லை. கடைசி தவணை தேதி நெருங்கும் இவ்வேளையில், ​​நீங்கள் முன்கூட்டிய வரி செலுத்த வேண்டுமா என்பதைச் சரிபார்த்து, பணம் சரியான நேரத்தில் செலுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வது முக்கியம்.

Advance Tax என்றால் என்ன?

அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பெரும்பாலும் “pay-as-you-earn” வரி முறை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த அமைப்பின் கீழ், வரி செலுத்துவோர் வருமானம் ஈட்டும் நிதியாண்டில் தங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட வரிப் பொறுப்பை தவணைகளில் செலுத்த வேண்டும். ஒரு நிதியாண்டில் TDS-ஐ சரிசெய்த பிறகு வரி செலுத்துபவரின் மொத்த வரி பொறுப்பு ரூ.10,000-ஐத் தாண்டும்போது இந்த விதி பொருந்தும். இதன் கீழ், ஆண்டின் இறுதியில் முழு வரியையும் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, வரி திட்டமிடப்பட்ட தவணைகளில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.

யாரெல்லாம் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் செலுத்த வேண்டும்?

முன்கூட்டிய வரி பல வகை வரி செலுத்துவோருக்கு, குறிப்பாக வழக்கமான சம்பளத்திற்கு மேல் வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு பொருந்தும்.

அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த வேண்டியவர்களில் பின்வரும் நபர்கள் அடங்குவர்:

- வாடகை, வட்டி, மூலதன ஆதாயங்கள் அல்லது ஃப்ரீலான்ஸ் வருமானம் போன்ற கூடுதல் வருமானத்தை ஈட்டும் சம்பளம் பெறும் நபர்கள்

- ஃப்ரீலான்ஸர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்கள்

- மருத்துவர்கள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பட்டய கணக்காளர்கள் போன்ற வல்லுநர்கள்

- வணிக உரிமையாளர்கள்

- TDS க்குப் பிறகு வரி பொறுப்பு ரூ. 10,000 ஐத் தாண்டிய வரி செலுத்துவோர்

இருப்பினும், 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு வணிக அல்லது தொழில்முறை வருமானம் இல்லையென்றால் முன்கூட்டிய வரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

அக்வான்ஸ் டாக்ஸ் வரி தவணை அட்டவணை

அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் பொதுவாக நிதியாண்டில் நான்கு தவணைகளில் செலுத்தப்படுகிறது.

நிலுவைத் தேதிகள்:

ஜூன் 15: மொத்த வரிப் பொறுப்பில் குறைந்தது 15%

செப்டம்பர் 15: குறைந்தது 45%

டிசம்பர் 15: குறைந்தது 75%

மார்ச் 15: மொத்த வரிப் பொறுப்பில் 100%

மார்ச் 15 காலக்கெடு என்பது மொத்த அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் தொகையும் செலுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்வதற்கான இறுதி வாய்ப்பாகும்.

அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் காலக்கெடுவை நீங்கள் தவறவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

- சரியான நேரத்தில் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்தப்படாவிட்டால், வருமான வரிச் சட்டத்தின் குறிப்பிட்ட விதிகளின் கீழ் வருமான வரித் துறை வட்டி வசூலிக்கிறது.

- வரி செலுத்துவோர் அட்டவணையின்படி அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் தவணைகளை கட்டாமல் தாமதப்படுத்தினால் அல்லது செலுத்தத் தவறினால் பிரிவு 234C இன் கீழ் வட்டி பொருந்தும்.

- மார்ச் 31 க்குள் வரி செலுத்துவோர் மொத்த வரிப் பொறுப்பில் குறைந்தது 90% செலுத்தத் தவறினால் பிரிவு 234B இன் கீழ் வட்டி பொருந்தும்.

- இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், பொறுப்பு நீக்கப்படும் வரை செலுத்தப்படாத வரித் தொகையில் மாதத்திற்கு 1% வட்டியாகவோ அல்லது மாதத்தின் ஒரு பகுதியாகவோ அபராதம் கணக்கிடப்படும்.

அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்துதல் vs சாதாரண வரி செலுத்துதல்: இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன?

அட்வான்ஸ் டாக்ஸுக்கும் வழக்கமான வரி செலுத்துதலுக்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு அதற்கான டைமிங்கில் உள்ளது. 

- அட்வான்ஸ் டாக்ஸ், ஒரு நிதியாண்டில் வருமானம் ஈட்டும்போதே தவணைகளில் செலுத்தப்படுகிறது. ஆண்டின் இறுதியில் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பெரிய வரித் தொகையை செலுத்துவதன் சுமையைக் குறைப்பதே இதன் நோக்கம்.

- வழக்கமான வரி செலுத்துதல் என்பது பொதுவாக இறுதி வரிப் பொறுப்பைக் கணக்கிட்ட பிறகு, வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு செலுத்தப்படும் சுய மதிப்பீட்டு வரியைக் குறிக்கிறது. 

எளிமையான சொற்களில், அட்வான்ஸ் டாக்ஸ், வரி செலுத்தும் செயல்முறையை ஆண்டு முழுவதும் பரப்புகிறது, அதே நேரத்தில் சாதாரண வரி செலுத்துதல் பொதுவாக நிதியாண்டுக்குப் பிறகு வருமானத்தை தாக்கல் செய்யும் போது செய்யப்படுகிறது.

அட்வான்ஸ் டாக்ஸ்: இதை எப்படி செலுத்துவது?

வரி செலுத்துவோர் வருமான வரி போர்டல் மூலம் எளிதாக அட்வான்ஸ் டாக்ஸை செலுத்தலாம். அதற்கான எளிய வழிமுறை இதோ:

- முதலில் வருமான வரி ஈ-ஃபைலிங் போர்டலுக்கு செல்லவும்.

- “e-Pay Tax” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்

- Advance Tax என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும் (சலான் 100)

- தேவையான விவரங்களை உள்ளிட்டு ஆன்லைனில் பணம் செலுத்துவதை முடிக்கவும்

Advance Tax சுருக்கமாக...

- TDS க்குப் பிறகு ரூ.10,000 ஐத் தாண்டிய வரி பொறுப்பு உள்ளவர்கள் நிதியாண்டில் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த வேண்டும். 

- இதற்கான இறுதி காலக்கெடு மார்ச் 15.

- அதற்குள் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்தத் தவறினால், செலுத்தப்படாத தொகைக்கு மாதத்திற்கு 1% வட்டி வசூலிக்கப்படும்.

- உங்கள் வரிப் பொறுப்பை முன்கூட்டியே சரிபார்த்து, சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்துவது தேவையற்ற அபராதங்களைத் தவிர்க்க உதவும்.

மேலும் படிக்க | Gratuity கணக்கீடு: 4 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.40,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அபாரமான சம்பள உயர்வு... எவ்வளவு தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Advance TaxIncome TaxTaxitrITR Filing

Trending News