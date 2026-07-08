/8வது ஊதியக் குழு: 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம், விதிகளில் மாற்றம்... குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள்

8th Pay Commission: 8-வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளை இறுதி செய்யும் பணிகளில் மும்முரமாக இறங்கியுள்ளது. ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு பற்றிய பேச்சு அதிகமாக இருந்தாலும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஏராளமான பரிசுகளும், புதிய அறிவிப்புகளும் காத்திருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் 8-வது ஊதியல் குழு செயல்படுகிறது. ஊதியக் கட்டமைப்பு மற்றும் பிற அம்சங்கள் குறித்த தனது அதிகாரப்பூர்வ பரிந்துரைகளை வெளியிடுவதற்கு முன்னதாக, பல்வேறு ஊழியர் பிரதிநிதிகள் குழுக்கள், சங்கங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய தரப்பினரிடமிருந்து ஆலோசனைகளைப் பெறுவதற்காக 8-வது ஊதியக் குழு மாநில அளவிலான பயணங்களையும் கூட்டங்களையும் நடத்தி வருகிறது.
8-வது ஊதியக்குழு மூலம் வெளியிடப்பட்ட பரிந்துரை விதிமுறைகளில் (ToR), ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான எதிர்பார்க்கப்பட்ட பரிந்துரைகள் பற்றிய தெளிவான குறிப்புகள் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு நிலவி வந்தது. அதன் பிறகு, மத்திய அரசு இதற்கான விளக்கத்தை நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் அளித்தது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிகராக, பொருந்தக்குடிய விதிகளின் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான திருத்தங்களும் செய்யப்படும் என கூறப்படுகின்றது.
2025-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி அல்லது அதற்கு முன்னதாக ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய திருத்தம் ஆகியவை இக்குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ செயல்பாட்டு வரம்புகளில் அடங்கும்.
பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்களும் ஊழியர் அமைப்புகளும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பல விதமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. இவற்றை பற்றியும், அவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு அதனால் என்ன பயன் கிடைக்கும் என்பது குறித்தும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
தேசிய கவுன்சில் - கூட்டு ஆலோசனைக் கட்டமைப்பு (NC-JCM), மகாராஷ்டிரா பழைய ஓய்வூதிய அமைப்பு மற்றும் அகில இந்திய பாதுகாப்புத் துறை ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு (AIDEF) ஆகியவை 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் விரிவான கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளன. இவற்றில் முக்கியமாக விரிவான ஓய்வூதிய மறுசீரமைப்பு, ஓய்வூதிய மேம்பாடுகள் மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகையில் சமநிலை ஆகியவை வலியுறுத்தபட்டுள்ளன.
தனித்தனியாக இந்த சங்கங்கள் முன்வைத்துள்ள பிரத்யேக கோரிக்கைகள் பிவருமாறு:
கூட்டு ஆலோசனைக் கட்டமைப்பின் சேதிய கவுன்சில்: திருத்தப்பட்ட ஊதியத்துடன் கட்டமைப்பு சீரமைப்பு
மகாராஷ்டிரா பழைய ஓய்வூதிய அமைப்பு: OPS மீட்டமைப்பு, UPS சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் அகவிலைப்படி இணைப்பு
அகில இந்திய பாதுகாப்புத் துறை ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு: திருத்தப்பட்ட ஊதியக் கட்டமைப்புடன் மற்றும் ஓய்வூதிய சமத்துவம்
இவை தவிர பிற ஊழியர் குழுக்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. அவை பின்வருமாறு:
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் குறித்து நீண்ட நாட்களாக கோரப்பட்டு வருகின்றது. சமீபத்தில் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவும் இது குறித்து தனது கருத்தை தெரிவித்திருந்தது. ஓய்வுபெற்ற பிறகு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 5 சதவீதம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற இக்குழு பரிந்துரைத்தது. இதன் அடிப்படையில், ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் பின்வரும் ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை முன்மொழிந்துள்ளன:
|ஓய்வூதியதாரரின் வயது
|பரிந்துரைக்கப்படும் ஓய்வூதிய அளவு
|65 வயது
|இறுதியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 70%
|70 வயது
|இறுதியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 75%
|75 வயது
|இறுதியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 80%
|80 வயது
|இறுதியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 85%
|85 வயது
|இறுதியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 90%
|90 வயது மற்றும் அதற்கு மேல்
|இறுதியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 100%
மத்திய அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தற்போது 80 வயதிற்கு பிறகு கூடுதல் ஓய்வூதியம் (Additional Pension) வழங்கப்படுகின்றது. இது இந்த வகையில் உள்ளது:
|வயது
|கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|80 வயது
|20% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|85 வயது
|30% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|90 வயது
|40% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|95 வயது
|50% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|100 வயது
|100% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
எனினும், 65 வயதில் ஓய்வூதியதாரர்களின் தேவை அதிகரிக்கிறது என்ற பொதுவான கருத்து உள்ளது. ஆகையால், அந்த வயதில் கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடங்கப்பட்டால், அது, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகின்றது.
இந்த வகையில், கூடுதல் ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம், அகவிலை நிவாரண சீரமைப்பு என 8-வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளில் ஊழியர்களுக்கு பல வித பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன.