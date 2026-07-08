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8வது ஊதியக் குழு: 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம், விதிகளில் மாற்றம்... குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள்

8th Pay Commission Latest News: பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்களும் ஊழியர் அமைப்புகளும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பல விதமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. இவற்றை பற்றியும், அவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு அதனால் என்ன பயன் கிடைக்கும் என்பது குறித்தும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 08, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:27 AM IST
8வது ஊதியக் குழு: 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம், விதிகளில் மாற்றம்... குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள்
Image Credit: 8th Pay Commission Pensioners Update (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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