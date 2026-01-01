English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஜனவரி 2026 -இல் அதிரடியான டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு: AICPI IW மூலம் வந்த குட் நியூஸ்

ஜனவரி 2026 -இல் அதிரடியான டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு: AICPI IW மூலம் வந்த குட் நியூஸ்

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி ஒன்று வந்துள்ளது. நவம்பர் 2025-ல், AICPI-IW 0.5 புள்ளி அதிகரித்துள்ளன. இதன் முக்கியத்துவத்தை இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 08:16 PM IST
  • ஜூலை-நவம்பர் 2025 வரை AICPI-IW எவ்வாறு அதிகரித்தது?
  • AICPI-IW தரவு அகவிலைப்படி உயர்வை எவ்வாறு பாதிக்கும்?
  • AICPI-IW தரவுகள் 8வது ஊதியக் குழுவின் சம்பளத்தை பாதிக்குமா?

Trending Photos

ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
camera icon8
Travel Tips
ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள்
camera icon13
New Year 2026
2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள்
WPL 2026: மும்பை, ஆர்சிபி உள்ளிட்ட 5 அணிகளுக்கான பிளேயிங் 11 இதுதான்!
camera icon6
WPL 2026
WPL 2026: மும்பை, ஆர்சிபி உள்ளிட்ட 5 அணிகளுக்கான பிளேயிங் 11 இதுதான்!
அடாவடி கொழுப்பை அடித்து விரட்டும் இயற்கையான வழிகள்
camera icon10
Cholesterol
அடாவடி கொழுப்பை அடித்து விரட்டும் இயற்கையான வழிகள்
ஜனவரி 2026 -இல் அதிரடியான டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு: AICPI IW மூலம் வந்த குட் நியூஸ்

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் முக்கிய செய்தி ஒன்று கிடைத்துள்ளது. ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய ஒரு தகவல் ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்துள்ளது. ஜனவரியில் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதனால் 8வது ஊதியக்குழுவின் சம்பளத்தில் என்ன தாக்கம் இருக்கும்? இந்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

AICPI-IW: குறியீடு 0.5 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளது

மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தொழிலாளர் பணியகம், அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டில் (AICPI-IW) தொடர்ச்சியாக ஐந்தாவது மாதமாக அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது. இந்த குறியீடானது அகவிலைப்படியையும், அதன் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மாதாந்திர நிகர ஊதியத்தையும் நிர்ணயிப்பதற்கான ஒரு முக்கிய அளவுகோலாகும்.

நவம்பர் 2025-ல், AICPI-IW 0.5 புள்ளி அதிகரித்து 148.2 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு முன்னர், பணவீக்கக் குறியீடு அக்டோபரில் 0.4 புள்ளி, செப்டம்பரில் 0.2, ஆகஸ்டில் 0.6 மற்றும் ஜூலை 2025-ல் 1.5 புள்ளிகள் அதிகரித்திருந்தது.

"நவம்பர் 2025-க்கான அகில இந்திய CPI-IW 0.5 புள்ளி அதிகரித்து 148.2 (நூற்று நாற்பத்தெட்டு புள்ளி இரண்டு) ஆக உள்ளது," என்று தொழிலாளர் பணியகம் டிசம்பர் 31, 2025 தேதியிட்ட ஒரு பத்திரிகை வெளியீட்டில் தெரிவித்துள்ளது.

அக்டோபர் 2025 மற்றும் நவம்பர் 2025-க்கான அகில இந்திய குழு வாரியான CPI-IW

உணவு மற்றும் பானங்கள்: அக்டோபர்-151.8, நவம்பர்-152.8
வெற்றிலை, பாக்கு, புகையிலை: அக்டோபர்-170.4, நவம்பர்-169.5
ஆடை மற்றும் காலணிகள்: அக்டோபர்-154.6, நவம்பர்-154.6
வீட்டுவசதி: அக்டோபர்-137.7, நவம்பர்-137.7
எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரம்: அக்டோபர்-152.8, நவம்பர்-152.9
இதர வகைகள்: அக்டோபர்-144.7, நவம்பர்-144.8
பொதுக் குறியீடு: அக்டோபர்-147.7, நவம்பர்-148.2

ஆதாரம்: தொழிலாளர் பணியகம்

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான டிஏ உயர்வு

ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் மாதாந்திர ஊதியத்தில் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை எதிர்த்துப் போராட அகவிலைப்படியும் அகவிலை நிவாரணமும் உதவுகின்றன. டிஏ உயர்வை தீர்மானிப்பதில் AICPI எண்களுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது.

DA Hike: AICPI-IW தரவு அகவிலைப்படி உயர்வை எவ்வாறு பாதிக்கும்?

- 7வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைத்த சூத்திரத்தின்படி, கடந்த ஆறு மாத AICPI-IW தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு விகிதத்தையும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரண (DR) உயர்வையும் அரசாங்கம் கணக்கிடுகிறது.

- அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு இருமுறை அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரண விகிதத்தை திருத்தி அமைக்கிறது. 

- முந்தைய ஆண்டின் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான AICPI எண்களின் அடிப்படையில் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வும், ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான AICPI எண்களின் அடிப்படையில் ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. 

- இதற்கு முந்தைய ஊதிய உயர்வு ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்த நிலையில், அடுத்த ஊதிய உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

- ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் அகவிலைப்படி உயர்வுக்காக, அரசாங்கம் ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான AICPI-IW தரவுகளைக் கருத்தில் கொள்ளும்.

- தற்போது AICPI-IW ஜூலை முதல் நவம்பர் வரை அதிகரித்துள்ளது. டிசம்பரிலும் இந்த நிலை தொடர்ந்தால், ஊழியர்கள் அகவிலைப்படியில் ஒரு கணிசமான உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி உயர்வு

இருப்பினும், அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரண உயர்வு குறித்த இறுதி முடிவு அரசாங்கத்தின் கைகளில் உள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஆகையால், அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரண உயர்வின் சரியான சதவீதத்தை துல்லியமாக கணிக்க முடியாது.

ஜூலை-நவம்பர் 2025 வரை AICPI-IW எவ்வாறு அதிகரித்தது?

ஜூலை 2025: 1.5 புள்ளி
ஆகஸ்ட் 2025: 0.6 புள்ளி
செப்டம்பர் 2025: 0.2 புள்ளி
அக்டோபர் 2025: 0.4 புள்ளி
நவம்பர் 2025: 0.5 புள்ளி
டிசம்பர் 2025: அடுத்த மாதம் வெளிவரும்

8th Pay Commission: AICPI-IW தரவுகள் 8வது ஊதியக் குழுவின் சம்பளத்தை பாதிக்குமா?

- 8வது ஊதியக் குழு சமீபத்தில் அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட பணி வரம்புகளின்படி தனது பணியைத் தொடங்கியுள்ளது.

- கடந்த காலங்களில், ஊதியக் குழுக்கள் தங்கள் ஊதிய உயர்வு கணக்கீடுகளில் பொருந்தக்கூடிய அகவிலைப்படி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளன.

- 8வது ஊதியக் குழுவும் இந்த முறையைப் பின்பற்றினால், அது ஊதிய உயர்வுகளைக் கணக்கிடுவதற்கு ஜனவரி 1, 2026 முதல் பொருந்தக்கூடிய அகவிலைப்படியைப் பயன்படுத்தக்கூடும். 

- ஜனவரியில் அகவிலைப்படி அதிகமாக உயர்ந்தால், அது அதிக ஊதிய உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். 

- இருப்பினும், ஊதியக் குழு தனது கணக்கீடுகளில் அகவிலைப்படி தரவுகளைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்கிறதா இல்லையா என்பதைப் பொறுத்தே இது அமையும். 

- ஆணையம் ஊதிய உயர்வுகளைக் கணக்கிடுவதற்கு ஒரு புதிய முறையையும் கொண்டு வரலாம்.

மேலும், 8வது ஊதியக் குழு தனது பணியைத் தொடங்கியுள்ளதால், ஊதிய மாற்றத்திற்காக அது என்ன முறையைக் கடைப்பிடிக்கும் என்பது இனி வரும் நாட்களில்தான் தெரியவரும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை சிக்காமல் கிடைக்க விவசாயி அடையாள அட்டை அவசியம்: பெறுவது எப்படி?

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் வரும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hike8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeessalary hike

Trending News