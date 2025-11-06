English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ரூ.5,000 பெறலாம்.. இந்தத் திட்டத்தில் உடனே சேர என்ன செய்ய வேண்டும்? முழு விவரம்!

ரூ.5,000 பெறலாம்.. இந்தத் திட்டத்தில் உடனே சேர என்ன செய்ய வேண்டும்? முழு விவரம்!

Atal Pension Yojana Scheme Details In Tamil: மத்திய அரசின் ஒரு திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாதந்தோறும் ரூ.5,000 வரவு வைக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் எவ்வாறு இணைவது மற்றும் அதன் மூலம் பயன் பெறுவது எப்படி என்பது குறித்த முழுமையான தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 6, 2025, 12:40 PM IST
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யத் தகுதியானவர்கள் யார்?
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY) என்பது இந்திய அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு சிறந்த சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். அமைப்புசாராத் துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு முதுமைக் காலத்தில் நிலையான மற்றும் உறுதியான மாத வருமானத்தை வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்:

ஓய்வூதியத் தொகை: 60 வயதை எட்டிய பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 முதல் ரூ.5,000 வரை வழங்கப்படும்.
பாதுகாப்பு: இத்திட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீடு மிகவும் பாதுகாப்பானது மற்றும் அரசாங்கத்தால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.
குறிக்கோள்: முறையான ஓய்வூதியத் திட்டம் இல்லாதவர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பு வழங்குதல்.
நிதிக் கவர்ச்சி: ஓய்வூதியத் தொகையுடன், சந்தாதாரரின் வாழ்நாள் முழுவதும் நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யத் தகுதியானவர்கள் யார்?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேருவதற்கான தகுதிகள் இங்கே:

குடியுரிமை: இந்தியக் குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதியற்றவர்கள்: வருமான வரி செலுத்துவோர் இந்தத் திட்டத்தில் சேரத் தகுதியற்றவர்கள்.
யாரைச் சென்றடைகிறது: அமைப்புசாராத் துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் உதாரணமாக, ஓட்டுநர்கள், தெரு வியாபாரிகள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் போன்றவர்கள் இத்திட்டத்தில் சேர மிகவும் தகுதியானவர்கள்.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

முதலீட்டுத் தொகை: உங்களது மாதாந்திர முதலீட்டுத் தொகை உங்களது வயது மற்றும் நீங்கள் தேர்வு செய்யும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

விரைவில் சேருவதன் நன்மை: நீங்கள் எவ்வளவு விரைவாக இத்திட்டத்தில் சேருகிறீர்களோ, அந்த அளவுக்கு மாதாந்திர முதலீட்டுத் தொகை குறையும்.

உதாரணம்: ஒருவர் 18 வயதில் சேர்ந்து, மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ரூ.5,000-ஐ தேர்வு செய்தால், அவர் மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.210 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர்வதற்கான எளிய வழிமுறைகள்:

வங்கிக்குச் செல்லுதல்: விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் அருகிலுள்ள வங்கிக் கிளைக்குச் சென்று திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

கணக்கு திறப்பு: வங்கி ஊழியர்கள் தேவையான கேஒய்சி (KYC) செயல்முறையை முடித்து, உங்களது கணக்கை இத்திட்டத்துடன் இணைப்பார்கள்.

ஓய்வூதியத் தொகையைத் தேர்வு: விண்ணப்பதாரர் ரூ.1,000 முதல் ரூ.5,000 வரையிலான ஓய்வூதியத் தொகையின் அளவைத் தேர்வு செய்து அதற்கான விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

தானியங்கி டெபிட் (Auto Debit): திட்டத்தில் சேர்ந்த பிறகு, பரிந்துரைக்கப்பட்ட பிரீமியம் தொகை, ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களது வங்கி கணக்கில் இருந்து தானாகவே டெபிட் செய்யப்படும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை பெற இது கட்டாயம், தவறினால் ரூ.2,000 கிடைக்காது: போர்டலில் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு 2000 மாத உதவித்தொகை திட்டம்... எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

