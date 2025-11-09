ரேஷன் அட்டைகாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்; இலவச ரேஷன் விநியோகம்

Free ration distribution: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் நவம்பர் மாதத்திற்கான இலவச ரேஷன் விநியோகத் திட்டம் நேற்று (சனிக்கிழமை) முதல் அதிரடியாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது! இந்த விநியோக செயல்முறை நவம்பர் 8 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி, வரும் நவம்பர் 25 ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள அனைத்து அட்டைதாரர்களுக்கும் சரியான நேரத்தில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய, உணவு மற்றும் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளுக்கும் முக்கிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
எவ்வளவு தானியங்கள் கிடைக்கும்? முழு விவரம் இதோ!
மாவட்ட வழங்கல் அதிகாரி (DSO) விஜய் பிரதாப் சிங் அவர்கள் விநியோகிக்கப்படவுள்ள தானியங்களின் அளவை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்:
தகுதியுள்ள வீட்டு அட்டைதாரர்களுக்கு:
ஒரு யூனிட்டுக்கு இரண்டு கிலோ கோதுமை
ஒரு யூனிட்டுக்கு மூன்று கிலோ அரிசி
மொத்தம் ஒரு யூனிட்டுக்கு ஐந்து கிலோ தானியங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
அந்தியோதயா அட்டைதாரர்களுக்கு:
மொத்தம் 14 கிலோ கோதுமை
மொத்தம் 21 கிலோ அரிசி
மொத்தம் 35 கிலோ ரேஷன் பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
விநியோகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை: e-POS கட்டாயம்!
ரேஷன் விநியோக செயல்பாட்டில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யவும், சிறிய முறைகேடுகளையும் தடுக்கவும் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
DSO அவர்களின் அறிவிப்பின்படி, "அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் டிஜிட்டல் முறையில் பதிவு செய்ய e-POS இயந்திரங்கள் மூலம் மட்டுமே ரேஷன் விநியோகம் செய்யப்படும்" என்று அனைத்து கடைக்காரர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
துறை அதிகாரிகள் பயனாளிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவுறுத்தலையும் வழங்கியுள்ளனர்: ரேஷன் விநியோகத்தின் போது தகுதியுள்ள நுகர்வோர் தவறாமல் தங்கள் ஆதார் அட்டை மற்றும் ரேஷன் அட்டையை தங்களுடன் கொண்டு வர வேண்டும்.
அட்டைதாரர்களுக்கு நிர்வாகத்தின் முக்கிய வேண்டுகோள்
அதிகாரிகளைப் பொறுத்தவரை, இந்த இலவச ரேஷன் திட்டம் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதுடன், பணவீக்கத்தின் சுமையைக் குறைப்பதிலும் சாமானிய மக்களுக்குப் பேருதவியாக உள்ளது.
எனவே, எந்தவொரு சிரமத்தையும் தவிர்க்கவும், உணவு தானியங்கள் வீணாவதைத் தடுக்கவும், தகுதியுள்ள அட்டைதாரர்கள் அனைவரும் நவம்பர் 25-க்குள் தங்கள் ரேஷன் மையங்களில் இருந்து தங்கள் உணவு தானியங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு நிர்வாகம் அன்புடன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
