மாத சம்பளம் வாங்குவோர் கவனத்திற்கு! தினசரி இந்த லிமிட்டை தாண்ட வேண்டாம்!

இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ரொக்க பரிவர்த்தனைகள் மீதான கட்டுப்பாடுகளை வருமான வரித்துறை கடுமையாக்கியுள்ளது. கருப்பு பண புழக்கத்தையும், வரி ஏய்ப்பையும் தடுக்கும் நோக்கில், ஒரு நாளில் மேற்கொள்ளப்படும் ரொக்க பரிவர்த்தனைகளுக்கு உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விதிகளை மீறுவோருக்கு கடுமையான அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | Diwali 2025: கங்கா ஸ்நானம் நேரம், பலன்கள் மற்றும் குளியல் முறை
பிரிவு 269ST சொல்வது என்ன?
வருமான வரி சட்டம், 1961-இன் பிரிவு 269ST-இன் படி, எந்தவொரு நபரும் ஒரே நாளில், ஒரே நபரிடமிருந்து, ஒரே பரிவர்த்தனைக்காகவோ அல்லது தொடர்புடைய பல பரிவர்த்தனைகளுக்காகவோ, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் ரொக்கமாக பெறக்கூடாது. இந்த விதிமுறை தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள் என அனைவருக்கும் பொருந்தும். நீங்கள் பெறும் பணம் கடனாகவோ, பரிசாகவோ, வியாபார வருமானமாகவோ அல்லது வேறு எந்த வகையாக இருந்தாலும், அது இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும். இந்த சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், பெரிய அளவிலான ரொக்க பரிமாற்றங்களை தடுத்து, அவற்றை வங்கி முறைக்குள் கொண்டு வருவதன் மூலம், நிதி பரிவர்த்தனைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதாகும்.
விதியை மீறினால் என்ன நடக்கும்?
ஒருவேளை நீங்கள் பிரிவு 269ST-இன் விதிகளை மீறி, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் ரொக்கமாக பெற்றால், எவ்வளவு தொகையை அதிகமாக பெற்றீர்களோ, அந்த முழு தொகைக்கும் சமமான அபராதம் செலுத்த நேரிடும். அதாவது, அபராதமானது 100% ஆகும். உதாரணமாக, நீங்கள் ஒருவரிடமிருந்து ஒரே நாளில் 3 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கமாக பெற்றால், நீங்கள் பெற்ற மொத்த தொகையான 3 லட்சம் ரூபாயையும் அபராதமாக செலுத்த வேண்டும். இது ஒரு கடுமையான நடவடிக்கையாகும். எனவே, பொதுமக்கள் ரொக்க பரிவர்த்தனைகளில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
வருமான வரித்துறை - முக்கிய பரிவர்த்தனைகள்
- ரூ.2 லட்சம் ரொக்க பரிவர்த்தனை வரம்பை தவிர, வருமான வரித்துறை வேறு சில உயர் மதிப்பு பரிவர்த்தனைகளையும் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது.
- ஒரே நிதியாண்டில் ஒரு வங்கி கணக்கில் ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்வது.
- ஓராண்டில் ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் ரொக்கமாக கிரெடிட் கார்டு கட்டணம் செலுத்துவது.
- ரூ.30 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள அசையா சொத்துக்களை வாங்குவது அல்லது விற்பது.
- உறவினர்கள் அல்லாதவர்களிடமிருந்து ரூ.50,000-க்கு மேல் பரிசு பொருட்களை ரொக்கமாக பெறுவது.
- வணிக நோக்கங்களுக்காக ரூ.2 லட்சத்திற்கு மேல் ரொக்கமாக பெறுவது.
அபராதத்தை தவிர்ப்பது எப்படி?
வருமான வரித்துறையின் நோட்டீஸ் மற்றும் அபராத நடவடிக்கைகளில் இருந்து தப்பிக்க, பெரிய அளவிலான பண பரிவர்த்தனைகளை டிஜிட்டல் முறைகளில் மேற்கொள்வது சிறந்த வழியாகும். காசோலை, வரைவோலை, நெஃப்ட், ஆர்டிஜிஎஸ் மற்றும் யுபிஐ போன்ற வங்கி வழியிலான பரிவர்த்தனைகளை பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது. மேலும், அனைத்து நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கும் உரிய ரசீதுகள் மற்றும் ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். கடன் அல்லது பரிசு போன்ற பரிவர்த்தனைகளை எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்பந்தங்கள் மூலம் மேற்கொள்வது, எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் சட்ட சிக்கல்களை தவிர்க்க உதவும். இந்த விதிகள் தனிநபர்களுக்கு மட்டுமல்ல, வணிகர்கள் மற்றும் வங்கி நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் என்பதால், அனைவரும் நிதி ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிப்பது அவசியமாகும்.
மேலும் படிக்க | Diwali 2025 Budget Trip: ₹5000-க்குள் தீபாவளி டிரிப்: இந்தியாவில் 5 அழகான இடங்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ