கிழிந்த, ரூபாய் நோட்டை எப்படி மாற்றுவது? RBI விதிகள் இதோ... முழு விவரம் இதோ

ஏடிஎம்மில் கிழிந்த ரூபாய் நோட்டுகள் வந்தால் என்ன செய்வது மற்றும் அதை மாற்றுவது எப்படி என்பது குறித்த ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) வழிகாட்டுதல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் கிழிந்த ரூபாய் நோட்டு வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஏடிஎம்மில் இருந்து கிழிந்த, சேதமடைந்த அல்லது குறைபாடுள்ள ரூபாய் நோட்டைப் பெற்றால், நீங்கள் உடனடியாகப் பதற்றப்படத் தேவையில்லை. நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய சரியான நடைமுறை இதுதான்:
- அந்த ஏடிஎம் எந்த வங்கியின் கீழ் செயல்படுகிறதோ, அந்த வங்கியின் கிளைக்கு (குறிப்பாக அருகில் உள்ள கிளைக்கு) நீங்கள் உடனே செல்ல வேண்டும்.
- வங்கி மேலாளரிடம் அல்லது அதிகாரியிடம் உடனடியாகப் புகார் அளித்து, ஏடிஎம்மில் இருந்து பெற்ற கிழிந்த நோட்டைக் காண்பிக்கவும்.
புகாரைப் பதிவு செய்யும்போது, பின்வரும் விவரங்களை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும்:
பணம் எடுத்த தேதி மற்றும் நேரம். ஏடிஎம்மின் இருப்பிடம் மற்றும் அதன் எண் (ஏடிஎம்மில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்). பரிவர்த்தனை விவரங்கள் (டிரான்சாக்ஷன் ஐடி). கிழிந்த ரூபாய் நோட்டின் மதிப்பும், அதன் எண்ணும் (முடிந்தால்). உங்கள் ஏடிஎம் கார்டின் விவரங்கள். உங்கள் பரிவர்த்தனை ரசீது (Transaction Slip) அல்லது மொபைலில் வந்த எஸ்.எம்.எஸ். (SMS) போன்றவற்றை ஆதாரமாகக் காண்பிக்க வேண்டும். உங்கள் புகார் சரியானதாக இருந்தால், வங்கி உடனடியாக உங்களுக்குப் புதிய ரூபாய் நோட்டை மாற்றாக வழங்குவதுடன், பழைய நோட்டை ஏற்றுக்கொள்வதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
கிழிந்த ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றுவதற்கான ரிசர்வ் வங்கி விதிகள்
பொதுவாக, சேதமடைந்த ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற அனைத்து வங்கிக் கிளைகளும், ரிசர்வ் வங்கியின் வெளியீட்டு அலுவலகங்களும் மக்களுக்கு வசதி செய்து தர வேண்டும் என்று RBI உத்தரவிட்டுள்ளது.
சற்று கிழிந்த நோட்டுகள்
அழுக்கடைந்த பழசாகி, சிறிய கிழிசல்கள் உள்ள நோட்டுகளை எந்த வங்கியின் கிளையிலும் மாற்றிக் கொள்ளலாம். இரண்டு துண்டுகளாக ஒட்டப்பட்ட, முழுமையான நோட்டுகளும் அழுக்கடைந்த நோட்டுகளாகவே கருதப்பட்டு மாற்றப்படும்.
சேதமடைந்த/துண்டிக்கப்பட்ட நோட்டுகள்
அதிகமாகக் கிழிந்த, சில பகுதிகள் விடுபட்ட நோட்டுகளுக்கு, ரிசர்வ் வங்கியின் 'நோட்டு பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் விதிகள்' அடிப்படையில் பணம் வழங்கப்படும். நோட்டின் சேதத்தின் அளவு மற்றும் நோட்டின் பரப்பளவைப் பொறுத்து, முழுப் பணமோ அல்லது பாதிப் பணமோ வழங்கப்படும். 40% க்கும் குறைவான பகுதி உள்ள நோட்டுகள் நிராகரிக்கப்படலாம். இந்த நோட்டுகளை நியமிக்கப்பட்ட வங்கி கிளைகள் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் அலுவலகங்களில் மாற்றலாம்.
அதேபோல் வங்கிகள், RBI வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் வரும் கிழிந்த நோட்டுகளை மாற்ற மறுக்கக் கூடாது. ஒரு நேரத்தில், ஒருவர் ₹5000 மொத்த மதிப்புக்கு மிகாமல், 20 நோட்டுகள் வரை மாற்ற அனுமதிக்கப்படுகிறார். மிகவும் எரிந்த, கருகிய, ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்ட மற்றும் சாதாரணமாகக் கையாள முடியாத அளவுக்குச் சேதமடைந்த நோட்டுகளைச் சாதாரண வங்கிக் கிளைகளில் மாற்ற முடியாது; அதற்கு RBI-யின் அலுவலகங்களை அணுக வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் Aadhaar Face ID மூலம் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?
மேலும் படிக்க | பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே ஓய்வூதியம்? பிரதமருக்கு NC-JCM கடிதம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ