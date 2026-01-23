English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அமேசான் ஊழியர்களுக்கு ஆப்பு! 16,000 பேருக்கு வேலை போகும் அபாயம்?

அமேசான் ஊழியர்களுக்கு ஆப்பு! 16,000 பேருக்கு வேலை போகும் அபாயம்?

Amazon Plans Second Round Of Layoff : சர்வதேச அளவில், முன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமாக இருக்கும், அமேசான் நிறுவனம் பல ஆயிரம் பேரை லே-ஆஃப் செய்ய திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 23, 2026, 01:42 PM IST
  • அமேசான் நிறுவனத்தின் மாஸ் லே-ஆஃப்?
  • பல ஆயிரம் பேருக்கு வேலை போக வாய்ப்பு..
  • இதோ முழு விவரம்!

அமேசான் ஊழியர்களுக்கு ஆப்பு! 16,000 பேருக்கு வேலை போகும் அபாயம்?

Amazon Plans Second Round Of Layoff : இந்திய அளவில், அதிக பயணாளர்களையும், பணியாளர்களையும் கொண்டிருக்கும் நிறுவனமாக இருக்கிறது, அமேசான் நிறுவனம். இங்கு பெரிய அளவிலான ஆட்குறைப்பு நடப்பது வழக்கமாகி வருகிறது. இதையடுத்து, பல ஆயிரம் பேரை இந்நிறுவனம் வேலை நீக்கம் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

அமேசான் பணியாளர்கள் வேலை நீக்கம்:

அமேசான் நிறுவனம், அடுத்த சில நாட்களில் ஆட்குறைப்பு பணிகளில் ஈடுபட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் வெளியாகியிருக்கும் தகவலின் படி, மொத்தம் 30,000 பேரை வேலையை விட்டு நீக்க அந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுர்ப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இதில், இரண்டாம் கட்டமாக சுமார் 16,000 ஊழியர்களை, வரும் ஜனவரி 27ஆம் தேதியில் ஆரம்பித்து இந்த பணி நீக்கம் நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

யாருக்கெல்லாம் வேலை போகப்போகுது?

அமேசான் நிறுவனத்தின் இந்த பணி நீக்கத்தில் யார் வேலையை இழக்கப்போவது என்பது குறித்த கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த முறை, பணி நீக்கம் செய்யப்படுபவர்களில், பெரும்பாலானோர் உயர் பதவிகளில் இருக்கும் அதிகாரிகளாக இருப்பர் என கூறப்படுகிறது. அமேசான் மட்டுமன்றி, பெரும்பாலான நிறுவனங்கள், எடுத்தவுடன் உயர் பதவியில் இருப்பவர்களைத்தான் முதலில் பணியில் இருந்து நீக்கும். இதையடுத்து, அமேசானும் அந்த முடிவில் இருப்பதாக தெரிகிறது. 

செயற்கை நுண்ணறிவு:

கடந்த சில ஆண்டுகளில், ஏஐ செயற்கை நுண்ணறிவின் ஆதிக்கம், அனைத்து தளங்களிலும், துறைகளிலும் அதிகரித்து விட்டது. கண்டண்ட் எழுதுவதில் இருந்து, வாய்ஸ் அசிச்டெண்ட் வரை அனைத்திற்கும் ஏஐ-ன் உதவி தேவைப்படுவதாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அமேசானும் HR பணிகள் மற்றும் பணியாளர் தேர்வு, நிர்வாக பணிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் Automation கருவிகளை புகுத்த ஆரம்பித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, பலரும் வேலையை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

நோட்டீஸ் பெற்ற ஊழியர்கள்!

பணி நீக்கம் தொடர்பாக அமேசான் ஊழியர்களுக்கு வார்னிங் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆட்குறைப்பால், AWS மற்றும் People Experience And Technology உள்ளிட்ட பிரிவுகள் இந்த ஆட்குறைப்பால் ரொம்பவே பாதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் சட்டப்படி, பணி நீக்கங்களுக்கு முன்னதாக, வார்ன் நோட்டீஸ்கள் ஏற்கனவே சிலருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாம். சட்ட ரீதியாக, பெரிய அளவில் பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றால், 60 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே ஊழியர்களுக்கு அந்த நோட்டீஸை அனுப்ப வேண்டும். இதை, அதற்கேற்ப ஊழியர்களுக்கு அனுப்பியிருப்பதாக தெரிகிறது. 

இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பு அதிகம்?

மேலாளர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து, திறன் வேகத்தையும், முடிவெடுக்கும் வேகத்தையும் அதிகரிக்க விரும்புவதாக இதற்கு முன்னரே அமேசான் CEO ஆண்டி ஜாஸி தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில், அமேசான் நிறுவனம் உலகளவில் பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாலும், இந்தியர்கள் பலர் இதில் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். அமெரிக்கா மட்டுமன்றி, இந்தியாவில் உள்ள அமேசான் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் ஊழியர்களுக்கும் இந்த பணி நீக்கம் தொடர்பான அறிவிப்பு, பெரும் அச்சத்தை கிளப்பியுள்ளது. இந்த வேலையை நம்பி வாழ்வாதாரத்தை நகர்த்தி வரும் இந்தியர்கள், இதன் மூலம் பெரிதும் பாதிப்படையலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் பிராண்டட் போன்கள், அமேசானின் அற்புத சலுகை

