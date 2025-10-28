English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Business
  • ஆப்பு வைத்த ஏஐ.. 30 ஆயிரம் பேருக்கு வேலையே போச்சு.. கதறும் ஊழியர்கள்!

ஆப்பு வைத்த ஏஐ.. 30 ஆயிரம் பேருக்கு வேலையே போச்சு.. கதறும் ஊழியர்கள்!

Amazon Layoff: அமேசான் நிறுவன வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரே அடியாக 30,000 பேர்  பணிநீக்கம் செய்யப்படுவதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இதற்கு முக்கிய ஏஐ தான்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 28, 2025, 01:59 PM IST
  • ஏஐ தொழிற்நுட்பத்தால் பறிபோகும் வேலை
  • கதறும் 30,000 பேர்
  • அமேசான் எடுத்த நடவடிக்கை

ஆப்பு வைத்த ஏஐ.. 30 ஆயிரம் பேருக்கு வேலையே போச்சு.. கதறும் ஊழியர்கள்!

Amazon Biggest Ever Layoff: கொரோனா காலக்கட்டத்திற்கு பிறகு பணிநீக்கங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.  குறிப்பாக ஐடி நிறுவனங்களில் ஊழியர்கள் அதிகளவில் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.  டிசிஎஸ், மைக்ரோசாப்ட், மெட்டா உள்ளிட்ட முன்னணி ஐடி நிறுவனங்களில் ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.  இப்போது, அந்த லிஸ்டில் அமேசான் நிறுவனம் இணைந்துள்ளது.

அமேசானில் 30 ஆயிரம் பேருக்கு வேலையே போச்சு

உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக அமேசான் இருந்து வருகிறது. அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் அமேசான் நிறுவனத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் வேலை செய்து வருகின்றனர். பல்வேறு துறைகளில் அமேசான் நிறுவனம் இருந்து வருகிறது.  அமேசான் நிறுவனம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பணிநீக்க நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், தற்போது அமேசான் வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு ஒரே அடியாக 30,000 பேரை பணிநீக்கம் செய்ய முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த வாரம் மின்னஞ்சல் வழியாக அறிவிப்புகள் வெளியாகத் தொடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த பணிநீக்கங்கள் அமேசானில் பணிபுரிந்து வரும் 3.50 லட்ச ஊழியர்கள் 10 சதவீதம் பேரை பாதிக்கும். 

முன்னதாக 2022ஆம் ஆண்டு 27,000 பேரை அமேசான் பணிநீக்கம் செய்த நிலையில், அதன்பிறகு மேற்கொண்ட  மிகப்பெரிய பணிநீக்க நடவடிக்கை இதுவே ஆகும்.  2025 அக்டோபர் 28ஆம் தேதி காலை முதலே  பட்டியலிடப்பட்ட நபர்களுக்கு பணி நீக்கம் தொடர்பாக இமெயில் அனுப்பப்படடு வருகிறதாம்.

இந்த புதிய பணிநீக்க நடவடிக்கை பல்வேறு துறைகளில் சார்ந்த ஊழியர்கள் வீட்டிற்கு அனுப்பும் என சொல்லப்படுகிறது. குறிப்பாக,  எச் பிரிவு,  ஆப்ரேஷன், டிசைன், சிர்வீசஸ், அமேசான் வெப் சர்வீஸ் ஆகிய துறைகளில் பணிநீக்க நடவடிக்கைகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

காரணம் என்ன?

கொரோனா காலத்தில் அமேசானில் அதிகப்படியான ஊழியரகள் நியமனம் செய்யப்பட்டனர். தற்போது, நிறுவனத்தின் செலவை குறைத்து மறுகட்டமைப்பை பலப்படுத்த இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. அதோடு,  ஏஐ கருவிகளின் அதிகரித்து வரும் பயன்பாடு,  எதிர்காலத்தில் மேலும் வேலை இழுப்புக்கு வழிவகுக்கும் என  அமேசான் தலைமை செயல் அதிகாரி ஆண்டி ஜாஸ்ஸி கூறியிருக்கிறார். முன்னணி நிறுவனங்கள் அனைத்து தற்போது ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இதனால், ஆயிரக்கணக்கான வேலை இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இப்போது பெரிய வேலைகளை கூட மனிதர்களுக்கு பதிலாக ஏஐ செய்து வருகிறது.  மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தில் 15,000 பேருக்கு வேலை இழப்பு ஏற்பட்டது. மெட்டா நிறுவனத்தில் ஏஐ பிரிவில் 600 பேர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். கூகுள் நிறுவனத்தில் 100,  இன்டெல் நிறுவனத்தில் 22,000 என பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இப்படியாக ஏஐ தொழில்நுட்பம் பெரு நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது.  இதனால், அமேசான் நிறுவனமும் தற்போது 30,000 பேரின் வேலைகளை குறைப்பதன் மூலம், ஏஐ இயங்கும் எதிர்காலத்தை நோக்கி நகர்கிறது.

மேலும் படிக்க: ஆள் கடத்தல் பாலியல் சீண்டல் செய்த 70 வயது NRI! 20 ஆண்டு சிறை தண்டனைக்கு வாய்ப்பு

மேலும் படிக்க:   AI போட்டோ மார்பிங்கால் உயிரிழந்த 19 வயது இளைஞர்! நடந்தது என்ன?

AmazonAmazon LayoffLayoffEmployeesamazon employees

