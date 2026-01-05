English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • மக்களிடம் இருக்கும் தங்கத்தை அரசு பெற்றுக்கொள்ளும் திட்டம்? அதிர்ச்சி! ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

மக்களிடம் இருக்கும் தங்கத்தை அரசு பெற்றுக்கொள்ளும் திட்டம்? அதிர்ச்சி! ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

Anand Srinivasan Explains Gold Acquisition Plan: மக்களிடம் இருக்கும் தங்கம் அனைத்தையும் அரசு பெற்றுக்கொள்ளும் திட்டம் குறித்து பரவி வந்த தகவல் வெளியாகி பதற்றத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக பிரபல பொருளாதார வல்லுநர்ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 5, 2026, 08:12 AM IST
  • மக்களிடம் இருந்து தங்கம் வாங்கும் திட்டம்
  • வைரலாகும் நிலேஷ் ஷாவின் கட்டுரை
  • ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

Trending Photos

லட்சுமி கடாட்சம் யாருக்கு? இந்த வாரம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
camera icon13
Weekly Horoscope
லட்சுமி கடாட்சம் யாருக்கு? இந்த வாரம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் 4 பெஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள்... 40 பேர் லிஸ்ட் இதோ!
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் 4 பெஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள்... 40 பேர் லிஸ்ட் இதோ!
ஜனநாயகன் ட்ரெயிலர்: கவனிக்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள்! ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட்..
camera icon10
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் ட்ரெயிலர்: கவனிக்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள்! ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட்..
KKRல் இருந்து முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் நீக்கம்! கொல்கத்தா அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11..
camera icon6
IPL 2026
KKRல் இருந்து முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் நீக்கம்! கொல்கத்தா அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11..
மக்களிடம் இருக்கும் தங்கத்தை அரசு பெற்றுக்கொள்ளும் திட்டம்? அதிர்ச்சி! ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

நமது நாட்டில் தங்கம் என்பது ஒரு முதலீடாக இருந்து வருகிறது. ஏழைய எளிய மக்கள் முதல் நடுத்தர வர்கத்தை சேர்ந்த மக்கள் வரை அதனை ஒரு முதலீடாகவே பார்க்கின்றனர். அவர்களுக்கு தங்கமானதை அணிந்து அழகு பார்ப்பதை விட, பணம் தேவைப்படும் பொழுது அதனை அடகு வைத்து கொள்ளவே பயன்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Nilesh Shah: இந்தியாவில் கொட்டிக்கிடக்கும் 35,000 டன் தங்கம் 

தங்கத்தை நாம் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதியே செய்கிறோம். இதன் காரணமாக அந்நிய செலாவணி பாதிக்கப்படுகிறது. அதேசமயம் தங்கம் சேமிப்பாக போய்விடுவதால் அது பொருளாதாரத்திலும் பெரிதாக பங்களிப்பதில்லை. இதற்கிடையேதான் மக்களிடம் இருக்கும் தங்கத்தை அரசு வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்பது போல ஒரு திட்டம் குறித்து நிலேஷ் ஷா என்பவர் எழுத்தி இருக்கிறார். அவர் நாட்டில் 35,000 டன் தங்கம் வீணாக இந்திய குடும்பங்களில் உள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுவே சமூல வலைதளங்களில் விவாதமாக மாறி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இது தொடர்பாக பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

Anand Srinivasan: ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம் 

இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், நிலேஷ் ஷா என்பவர் இந்த கட்டுரையை எழுதி இருக்கிறார். இவர் ஒரு பிரபல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறார். அதேபோல் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பொருளாதார கவுன்சில் ஆலோசகராக உள்ளார். அவர் எழுதி இருக்கும் கட்டுரையை தனிப்பட்ட கருத்து என சொன்னாலும், அதனை நாம் கவனிக்க வேண்டும். அவர் காரணத்துடந்தான் இதனை எழுதி இருக்கிறார். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசால் பொருளாதாரத்தை நடத்த முடியவில்லை. 

Indian Economy: சிக்கலில் நாட்டின் பொருளாதாரம் 

முன்னதாக அரசின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக இருந்த அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் கூட நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 8% இல்லை 3% தான் என சொன்னார். அவர் மட்டுமல்ல வல்லுநர்கள் பலரும் பொருளாதார வளர்ச்சி 8% இல்லை என கூறினர். இந்தியாவின் பொருளாதாரம் சிக்கலிலேயே உள்ளது. இந்த சூழலில், யாரோ ஒரு ஒருவர் கூறும் யோசனையை வைத்து மக்களிடம் தங்கத்தை வாங்கிவிடுவார்களோ என்று பயப்படுகின்றனர். 

Gold Value: மக்கள் பதுக்க தொடங்கிவிடுவார்கள்

2016ல் இந்த அரசு திடீரென டிமானிடைசேஷனை அமல்படுத்தியது. ரகுராம் ராஜன், உர்ஜித் பட்டேல் உள்ளிட்ட பலர் கூறியும் பிரதமர் கேட்கவில்லை. அதேபோல் ரிசர்வ் வங்கியின் எமர்ஜென்சி பணத்தை எடுத்து செலவு செய்தனர். எனவே இதுபோல் எதுவும் நடக்காது என கூற முடியாது. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில், இதுபோன்ற திட்டத்தை அறிவித்தால், மக்கள் யாரும் தங்கத்தை கொடுக்க மாட்டார்கள். அவர் தங்கத்தை பதுக்க தொடங்கிவிடுவார்கள். 

இப்படியான திட்டங்களை கொண்டுவர கூடாது 

வங்கியில் சரியான வட்டியை கொடுத்தால் யாரும் தங்கத்தை வாங்க மாட்டார்கள். வட்டி குறைவாக தருவதாலேயே தங்கத்தை வாங்குகிறார்கள். அப்படி இருக்கையில், இதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது சரியாக இருக்காது. பாதிப்பு என்றால், இறக்குமதிக்கு தடை விதிக்கட்டும். அது முடியாது. மக்கள் பாதிப்படைகின்ற படி இதுபோன்ற திட்டங்களை ஏல்லாம் கொண்டு வர கூடாது என தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க: 2026ல் தங்கம் விலை உயருமா, குறையுமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தகவல்!

மேலும் படிக்க: மார்ச் மாதத்துடன் நிறுத்தப்படும் 500 ரூபாய் நோட்டுகள்? மத்திய அரசு விளக்கம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Anand SrinivasanGoldBJP governmentnilesh shah

Trending News