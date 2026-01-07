English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கடன் பிரச்சனை தலைக்கு மேல இருக்கா? தப்பிப்பது எப்படி? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் யோசனை!

கடன் பிரச்சனை தலைக்கு மேல இருக்கா? தப்பிப்பது எப்படி? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் யோசனை!

Anand Srinivasan Explains How To Escape Debt Problem: நம்மில் பலர் கடன் பிரச்சனையில் இருந்து தவித்து வரும் நிலையில், அதனை விரைவாக கட்டி கடன் வலையில் இருந்து எப்படி தப்பிப்பத்து போன்ற பல யோசனைகளை வழங்குகிறார் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 7, 2026, 08:22 AM IST
கடன் பிரச்சனை தலைக்கு மேல இருக்கா? தப்பிப்பது எப்படி? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் யோசனை!

Anand Srinivasan Latest Financial Advice: கடன் பிரச்சனையால் பலரும் தற்கொலை செய்துகொள்வதை நம்மால் அவ்வப்போது பார்க்க முடிகிறது. குடும்ப கஷ்டத்தின் காரணமாக கடன் வாங்கி, அதிக வட்டி அல்லது சரியான வருமானம் இல்லாமல் அதனை அடைக்க இயலாமல் பலரும் நாள்தோறும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். சிலருக்கு பணம் இல்லை என்றால் அதனை சாமர்த்தியமாக எப்படி புரட்டுவது போன்ற நுணுக்கங்கள் தெரியாமல் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், கடன் வாங்காமல் எப்படி சமாளிப்பது. சாமர்த்தியமாக குடும்ப வாழ்க்கையை கடன் இல்லாமல் நடத்துவது எப்படி போன்ற பல கேள்விகளுக்கு பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

How To Escape Debt Problem: கடனில் இருந்து எப்படி தப்பிப்பது?

இது தொடர்பாக ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தனது யூடியூப்பில் கூறியதாவது, கடன் பிரச்சனையில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்றால், முதலில் கிரெடிட் கார்ட்டை தூக்கி ஏறியுங்கள். நீங்கள் அதை பயன்படுத்தவே கூடாது. கிரெடிட் கார்டில் அதிகம் கடன் வைத்து தவிப்பவர்கள், உங்களின் உறவினர்கள் அம்மா, மனைவி அல்லது நண்பர் என யாரிடமாவது தங்கத்தை வாங்கு அதனை வங்கியில் வைத்து பணம் பெற்று கிரெடிட் கார்ட் கடனை அடையுங்கள். அதன்பின் நகைக்கான தொகையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி திருப்பிக்கொள்ளுங்கள்.

அதேபோல் வங்கியில் நீங்கள் பர்சனல் லோன் வாங்கி இருந்தால் அதனை ஒவ்வொரு மாதமும் அதிக இஎம்ஐ (EMI) கட்டி க்ளோஸ் செய்யுங்கள். வீட்டு கடன் இருந்தால் அதனையும் ஆண்டுதோறும் கூடுதலாக இஎம்ஐ (EMI) கட்டி முடியுங்கள். தனியார் வங்கிகள் இதனை ஏற்க மாட்டார்கள். அப்போது உங்கள் லோனை தனியா வங்கியில் இருந்து அரசு வங்கிக்கு மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கூடுதலாக பணம் செலுத்தும்போது வேகமாக கடன்களை அடைக்க முடியும் என கூறினார்.

House Buying: வீடு வாங்கலாமா வேண்டாமா?

தொடர்ந்து பேசிய அவர், வீடு வாங்கும் திட்டம் தொடர்பாக பல விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கொண்டார். “தயவு செய்து இப்போதைக்கு வீடு வாங்க வேண்டாம். அதிலும் குறிப்பாக வங்கியில் லோன் வாங்கி வாட்டை வாங்கவே வேண்டாம். கடந்த ஆண்டே இந்தியாவில் குறைவான எண்ணிக்கையில்தான் வீடுகள் விற்பனையாகி உள்ளன. எனவே தற்போதைய சூழலில், வீடு வாங்காமல் இருப்பதே நல்லது.

Consequences Of Using Credit Card: கிரெடிட் கார்ட் வேண்டவே வேண்டாம்

என்னை கேட்டால் கிரெடிட் கார்ட் வேண்டாம் என்று சொல்வேன். நான் கிரெடிட் கார்ட் பயன்படுத்தியதே இல்லை. சிலர் சொல்வார்கள் நான் கிரெடிட் கார்ட் பில்லை எப்போதுமே சரியாக கட்டிவிடுவேன் என்று. அதனை சரியாக பயன்படுத்தினாலும் வேண்டாம் என்கிறேன். கிரெடிட் கார்ட் பயன்படுத்துங்கள் நிறைய ரிவார்ட் ஆஃப்பர் எல்லாம் கிடைக்கும் என்பார்கள். ஆனால் அது பல நாள் திருடன் ஒருநாள் அகப்படுவான் என்பதுபோல்தான். பல மாதங்கள் சரியாக பணத்தை கட்டி இருந்தாலும் ஒருநாள் மாட்டுவான். அப்போது அனைத்தும் போய்விடும். எனவே கிரெடிட் கார்ட் என்பது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று. குறிப்பாக மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதனை பயன்படுத்தவே வேண்டாம் என ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கூறினார். 

Anand SrinivasanCredit CardDebt Problemfinancial advice

