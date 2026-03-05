English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • வெள்ளி பக்கமே தல வைக்காதீங்க.. தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? ஆனந்த சீனிவாசன் நறுக்

வெள்ளி பக்கமே தல வைக்காதீங்க.. தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? ஆனந்த சீனிவாசன் நறுக்

Anand Srinivasan Gold Rate Prediction: தங்கம் விலை ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா போர் காரணமாக திடீரென உயர்ந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை சரிந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இதற்கான காராணத்தை விளக்கி உள்ளார் பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 5, 2026, 10:26 AM IST
  • தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது
  • இந்த நிலையில்ம், இதற்கான காரணத்தை ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கி உள்ளார்
  • வெள்ளி பக்கம் போக வேண்டாம் என எச்சரித்துள்ளார்

Anand Srinivasan Explains Why Gold Rate Falls: பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கியதில் இருந்தே தொடர்ந்து  தங்கம் விலை ஏற்றமும் இறக்கமுமாக இருந்து வருகிறது. இந்த சூழலில், பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் பதற்றம் காரணமாக திடீரென மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை கண்டது. அதாவது 24 கரேட் தங்கம் கிராமுக்கு 709 ரூபாய் உயர்ந்தது. இதையடுத்து மார்ச் 01ஆம் தேதி 245 ரூபாய் உயர்ந்து 17,209 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன்பின் தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவையே கண்டு வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம் 

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருவது குறித்து பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் பேசி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக மணி பேச்சு யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், சர்வதேச சந்தையை விட இந்தியாவில் தங்கம் விலை சரிந்து கிடக்கிறது. கோல்டு மார்க்கெட்டில் இப்போது கேஷ் இல்லை. இதன் காரணமாக கோல்டு மார்க்கெட் டைட்டாக உள்ளது. கேஷ் தேவைப்படுவோர் தங்கத்தை விற்பனை செய்கிறார்கள். இதனை கேஷ் ஃப்ளோ சிச்சுவேஷ் என்பார்கள். 

வெள்ளி பக்கம் செல்ல வேண்டாம்

மார்க்கெட்டில் கோல்டு இருக்கிறது, ஆனால் கேஷ் இல்லை. அடுத்ததாக என்ன ஆக போகிறது என்பதை நான் சொல்கிறேன். வெள்ளி விலை சரிய தொடங்கி உள்ளது. இருப்பினும் தற்போதைக்கு வெள்ளி பக்கம் செல்ல வேண்டாம். மீண்டும் அடிப்பட்டு வருத்தப்பட வேண்டாம். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். உங்கள் கையில் இருக்கும் வெள்ளியை விற்றுவிட்டு, தப்பித்துவிடுங்கள் என்றார். 

மியூச்சுவல் ஃபண்டும் மோசமாக உள்ளது

தொடர்ந்து பேசிய அவர், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு தற்போது மிகவும் வேகமாக சரிந்து வருகிறது. பங்குசந்தையிலும் கடுமையான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல் மியூச்சுவல் ஃபண்டும் மோசமாக உள்ளது. அதனால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்டை கையில் இருப்பது வைத்திருப்பது சரியான முடிவாக இருக்காது. தங மார்கெட்டில் பற்றாக்குறை ஏதும் இல்லை. கேஷ் இல்லாததே சிக்கலுக்கு காரணம். ஆனால் மார்கெட்டில், தங்கம் மற்றும் வைரம் குறைந்துவிடும் என்கிறார்கள். ஏனென்றால் துபாய்தான் தங்கத்திற்கு பெரிய மார்கெட்டாக இருக்கிறது. 

விரைவில் தங்கம் விலை எகிறும்  

ஹார்மஸ் வழித்தடம் பிளாக் ஆகிவிட்டது என்றால் சிக்கல்தான். மத்திய கிழக்கில் இருந்து வரும் தங்கம் குறைந்துவிட்டது என்றால், பற்றாகுறை ஏற்படும். இதன் காரணமாக விரைவில் தங்கம் விலை எகிற ஆரம்பித்துவிடும் என்றார். 

மேலும் படிக்க: 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

மேலும் படிக்க: பழைய தங்க நகைகளை இப்போது விற்கலாமா? கவனிக்க வேண்டிய 4 முக்கிய விஷயங்கள்

About the Author
