/இனி Gold Coin விற்பனை கிடையாது.. சீட்டு போட்டு தங்கமும் வாங்க முடியாது? ஆனந்த் சீனிவாசன் எச்சரிக்கை!

Anand Srinivasan About Gold Con Ban: தமிழக நகைக்கடைகளில் தங்க நாணய விற்பனை நிறுத்தம் மற்றும் சேமிப்புத் திட்ட மாற்றங்கள் நகைக்கடைக்காரர்களின் லாப தந்திரமே தவிர தேசப்பற்றல்ல என்று விமர்சித்துள்ள பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியைத் தடுக்க அரசு ஸ்வாப் ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு நகைக்கடை சங்கம் தங்க விற்பனை குறித்தும் சேமிப்பு திட்டங்கள் குறித்தும் திடீரென எடுத்த முடிவு பலரையும் அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளது. அதேபோல் இந்திய பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய இக்கட்டான சூழலும் தங்கம் சந்தையில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பி உள்ளது.
தமிழ்நாடு நகைக்கடை சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இனி நகைக்கடைகளில் தங்க நாணயங்கள் (Gold Coins) விற்கப்பட மாட்டாது, சேமிப்புத் திட்டங்களில் சேருபவர்களுக்கும் அன்றைய கணக்குப்படி தங்கமாகவே கைகளில் கொடுத்துவிடுவோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், இது தொடர்பாக பிரபல பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
”இது இந்தியாவிற்காக எடுத்த முடிவு என பலரும் சொல்கிறார்கள். ஆனால் இது தேசப்பற்றெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இது முழுக்க முழுக்க தங்கம் நகைக்கடைக்காரர்கள் தங்களின் லாப வரம்பை காப்பற்றிக் கொள்ள போடும் நாடகம்.
தங்க நாணயங்களை விற்கும்போது கடைக்காரர்களுக்கு வெறும் 100 அல்லது 200 ரூபாய் மட்டுமே ஸ்டாம்பிங் சார்ஜ் லாபமாக கிடைக்கிறது. அதேசமயம் நகையாக விற்கும்போது செய்கூலி, சேதாரம் என அதிக லாபம் பார்க்க முடியும். தற்ஓது மக்கள் பலரும் விழிப்புணர்வடைந்து நகைகளை வாங்குவதை குறைந்துக்கொண்டு தங்க நாணயங்களை அதிகம் வாங்க தொடங்கிவிட்டனர். இதன் காரணமாகவே அவர்கள் கோல்டு காயின் விற்பனையை நிறுத்த திட்டமிடுகிறார்கள்.
இருப்பினும் மக்கள் இந்த தடையால் தங்க நாணயங்களை வாங்காமல் இருக்கப்போவதில்லை. அவர்கள் தனிஷ் (Tanishq) போன்ற பெரிய பிராண்டுகளின் ஆன்லைன் ஆர்டர்கள் மூலம் வாங்கிக்கொள்வார்கள். மேலும், சின்ன சின்ன கடைக்காரர்கள் தங்களின் பிசினஸுக்காக காயின்களை தெரியாமல் விற்கத்தான் செய்வார்கள் என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், நகைக்கடைக்காரர்கள் தங்களின் சேமிப்பு திட்டங்களை நிறுத்துவதோடு, டிஜிட்டல் கோல்டு மற்றும் கோல்டு இடிஎஃப் ஆகியவற்றி தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கிறார்கள். தற்போது சுமார் 3 முதல் 4 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள தங்கம் இடிஎஃப்-களில் முடங்கியுள்ளது. இந்த டிஜிட்டல் முதலீடுகளைத் தடை செய்தால், மக்கள் வேறு வழியின்றி தங்களிடம் வந்து பிஸிக்கல் தங்கமாக (நகைகளாக) வாங்குவார்கள், தங்களுக்கு 10% முதல் 20% வரை செய்கூலி லாபம் கிடைக்கும் என்பதே இவர்களின் பிரதான வியாபார நோக்கம்.
இந்தியா - யுஏஇ (UAE) ஒப்பந்தத்தின்படி, சில்வர் மற்றும் கோல்டு இறக்குமதியில் வரி வித்தியாசங்கள் நிலவுகின்றன. துபாயில் பில் இல்லாமல் வரி இன்றி தங்கம் வாங்கி, இந்தியா கொண்டு வரும்போது 15% வரை லாப வித்தியாசம் கிடைக்கிறது. இதனால், கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகளின் ஆசியோடு 1980-களில் நடந்தது போன்ற 'குருவி' (Gold Smuggling Passengers) பிசினஸ் மீண்டும் பெரிய அளவில் வளரத் தொடங்கியுள்ளது. இது ஒயிட் மார்க்கெட்டாக இருந்த தங்கச் சந்தையை கிரே மார்க்கெட்டாக (Gray Market) மாற்றும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மறுபுறம், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் 'செஞ்சுரி' (அதாவது 100 ரூபாய்) அடிப்பது நிச்சயம் என்கிறார்.
கடந்த ஐந்து மாதங்களில் வீழ்ந்து வரும் ரூபாய் மதிப்பைத் தடுத்து நிறுத்த, ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தனது கையிருப்பில் இருந்த சுமார் 40 முதல் 50 பில்லியன் டாலர்களைச் செலவழித்து டிஃபெண்ட் செய்ய முயன்றது. இதுவே ஆர்பிஐ செய்த முதல் தவறு. ஆரம்பத்திலேயே ரூபாய் மதிப்பை 105 வரை இறங்க அனுமதித்திருந்தால், இந்த பெருந்தொகை வீணாகியிருக்காது.
தற்போது ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிவதால், வளைகுடா நாடுகளில் வாழும் வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் கூட தங்களின் பணத்தை இந்தியாவுக்கு அனுப்பாமல் நிறுத்தி செய்து வைத்துள்ளனர். இன்னும் ஆறு மாதம் கழித்து அனுப்பினால் கூடுதலாகப் பணம் கிடைக்கும் என்பதால் பணப்புழக்கம் மேலும் முடங்கியுள்ளது.
அன்றைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் நேரடியாக ஜப்பானுக்குச் சென்று 100 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ஸ்வாப் ஒப்பந்தத்தைப் (Swap Agreement) போட்டார். அதுபோன்ற அதிரடி நடவடிக்கைகளை இப்போதைய மோடி அரசு எடுக்க வேண்டும். அமெரிக்கா மற்றும் ஜப்பானுடன் இணைந்து 100 முதல் 150 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ஸ்வாப் லைன்களை (Swap Lines) உருவாக்கினால் மட்டுமே, தற்போதைய இந்த அந்நியச் செலாவணி மற்றும் ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சிப் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண முடியும் என்று ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கியுள்ளார்.
தங்கம் விலை நேற்றும் இன்றும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. மே 16 ஆம் தேதி 15 ரூபாய் குறைந்த நிலையில், 22 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 14,750க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. இன்றும் (மே 18) அதே விலை தொடர்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.