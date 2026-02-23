English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • என்னது ஒரு கிராம் தங்கம் ஒரு லட்சம் வரை போகுமா? இடியை இறக்கிய ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்!

என்னது ஒரு கிராம் தங்கம் ஒரு லட்சம் வரை போகுமா? இடியை இறக்கிய ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்!

Anand Srinivasan Latest Gold Prediction: தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து நடுத்தர மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இதே டிரெண்ட் தொடர்ந்தால் ஒரு கிராம் தங்கமே ஒரு லட்சம் வரை போகலாம் என ஆனந்த் சீனிவாசன் இடியை இறக்கி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 23, 2026, 11:44 AM IST
  • தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது
  • இன்று 22 கேரட் தங்கம் 180 உயர்ந்துள்ளது
  • இந்த நிலையில், ஆனந்த் சீனிவாசன் அதிர்ச்சிகரமான கணிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்

என்னது ஒரு கிராம் தங்கம் ஒரு லட்சம் வரை போகுமா? இடியை இறக்கிய ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்!

Anand Srinivasan Gold Prediction: கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்தது. இந்த சூழலில், தற்போது மீண்டும் தங்க விலையானது தொடர்ந்து உயர தொடங்கி உள்ளது. பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி 22 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 160 உயர்ந்து ரு. 14,560ஆக விற்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 16, 17, 18 என தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் தங்கம் விலை சரிவை கண்டது. இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 19ஆம் தேதிக்கு பின்னர் தொடர்ந்து உயர தொடங்கி இருக்கிறது. 

ஆனந்த் சீனிவாசன் கணிப்பு 

ஜனவரி இறுதியில் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 17, 000 வரை சென்ற நிலையில், அதன்பின் விலை இறங்கியது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது தொடர்ந்து உயர்வை சந்தித்து வருவது பெரும் சோக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த விலை ஏற்றத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பே முக்கிய காரணமாகும். இந்த நிலையில், பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் சீனிவாசன், பேரிடியான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். 

அவர், இதே டிரெண்ட் தொடர்ந்தால் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ. 1 லட்சம் வரை செல்லலாம் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக மணி பேச்சு என்ற யூடியூப் சேனலில் பேசி அவர், தற்போது அமெரிக்கா வசூலித்த வரிகளை திரும்ப தர வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் வலை 5100 டாலருக்கு போய் இருக்கிறது. இந்த வாரம் மேல் உயர்கிறதா இல்லை விலை குறைகிறதா என்பது தெரியும். வரி விவகாரத்தில் டிரம்புக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இதனை மறைக்க கூட ஈரானை அவர் தாக்க முயற்சி செய்யலாம் என்றார். 

120 பில்லியன் டாலர் நோட்டு தேவை

தொடர்ந்து பேசிய அவர், தற்போது நோட்டு அடிக்க இருக்கிறார்கள். வரியை திரும்ப செலுத்தும் நிலை ஏற்பட்டால், அதற்கு 120 பில்லியன் டாலர் நோட்டு தேவை. திடீரென 120 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான தங்கம் கூடுதலாக வந்துவிடாது. இதுதான் விஷயம். ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 25000 டாலர் வரை போகலாம் என வல்லுநர்கள் கணிக்கிறார்கள். அவர் அப்படிதான் கணிப்பார்கள். ஆனால் நான் வல்லுநர் இல்லை. தங்கம் 25000 டாலர் வரை போகுமா என்றால் போகும். ஆனால் அது எப்போது அந்த விலைக்கு போகும் என்பது கேல்வி. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நிச்சயம் போகாது. தங்கம் விலை 1000 டாலரில் இருந்து 5000 டாலர் வரை செல்வதற்கு கிட்டத்தட்ட 6 முதல் 7 ஆண்டுகள் ஆனது. அப்படி இருக்கையில், 25000 டாலர் வரை செல்ல 2035 வரை ஆகலாம். அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. 

ஒரு கிராம் தங்கம் ஒரு லட்சம்? 

ஒரு பவுன் தங்கம் 25000 டாலர் வரை சென்றால் ஒரு கிராம் 800 டாலர் ஆகும். அதாவது இன்றைய தேதியில் ரூ. 60,000. அதேசமயத்தில் நாம் ரூபாய் மதிப்பையும் கணிக்கட வேண்டும். அப்படி பார்க்கையில் ஒரு கிராம் தங்கம் ஒரு லட்சம் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது என ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கினார். 

மேலும் படிக்க: குறைந்த விலையில் குளு குளு பயணம்! IRCTC-யின் அசத்தல் சிக்கிம் டூர் பேக்கேஜ்!

மேலும் படிக்க: ரேஷன் கார்டு பயனர்களே உஷார்! உடனே இதை செய்யலனா அரிசி, பருப்பு கட்?

