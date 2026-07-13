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தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? வாங்க நினைப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஆனந்த் சீனிவாசன் அட்வைஸ்

Anand Srinivasan On Gold Investrment: தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கமாக இருப்பதால் மக்கள் குழம்பி போய் உள்ளனர். இந்த நிலையில், தங்கம் விலை வரும் நாட்களில் குறையுமா? இப்போது தங்கம் வாங்க நினைப்பவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்து ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கமாக பேசி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 13, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:43 AM IST
தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? வாங்க நினைப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஆனந்த் சீனிவாசன் அட்வைஸ்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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