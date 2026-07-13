/தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? வாங்க நினைப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஆனந்த் சீனிவாசன் அட்வைஸ்

தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஜூலை 09 & 10 ஆம் தேதிகளில் உயர்ந்த தங்கம் விலை ஜூலை 11 அதாவது சனிக்கிழமை அன்று கிராமுக்கு 55 குறைந்தது. இது மக்களிடையே சற்று குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தங்கம் வாங்கலாமா அல்லது சிறிது நாட்கள் காத்திருக்கலாமா என குழப்பத்துடன் மக்கள் இருந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்னும் சரியுமா? இப்போது வாங்கலாமா வேண்டாமா? என்பது தொடர்பாக விரிவாக பேசி இருக்கிறார் பிரபல பொருளாதார நிபுனர் ஆனந்த் சீனிவாசன்.
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை குறையும் என்பது உறுதி. ஆனால், அந்த வீழ்ச்சி எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்பதை இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது. அமெரிக்காவின் வட்டி விகித உயர்வை பொறுத்தே இது அமையும். அமெரிக்காவில் இன்னும் ஒருமுறை அல்லது இருமுறை வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டால், சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை அவுன்ஸிற்கு 3600 டாலர் வரையில் நகரக்கூடும். அதாவது தற்போதைய நிலையில் இருந்து 10% முதல் 15% வரை டாலர் மதிப்பில் வீழ்ச்சி ஏற்படலாம்.
சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை டாலர் மதிப்பில் 15% விழுந்தாலும், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பும் பாதாளத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. டாலரின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடையும் போது, இந்திய ரூபாயிலும் அதே 15% சரிவு ஏற்பட்டால் தங்கம் விலையில் பெரிய மாற்றம் தெரியாது. எனவே, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் தங்கம் விலை எவ்வளவு வீழும் என்பதை இப்போதே கணிக்க முடியாது
தற்போது உலக அளவில் தங்கம் சார்ந்த இடிஎஃப்-களில் இருந்து சுமார் 4.25 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான முதலீடுகள் வெளியேறியுள்ளன. அமெரிக்கா வட்டி விகிதங்களை உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதால், முதலீட்டாளர்கள் வருமானம் தராத தங்கத்தை விற்றுவிட்டு, 4%-க்கு பதிலாக 5% வரை வட்டி தரக்கூடிய அமெரிக்க பத்திரங்கள் அல்லது நிலையான வருமானம் தரும் இதர சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். இந்த முதலீட்டு மாற்றம் காரணமாக அடுத்த ஆறு மாத காலத்திற்கு தங்கம் விலை வீழ்ச்சியடையவே அதிக வாய்ப்புள்ளது என்றார்.
தங்கம் வாங்க நினைப்பவர்கள் ஒரே தவனையாக வாங்க கூடாது. வாரத்திற்கு அரை கிராம் அல்லது ஒரு கிராம் என தங்கம் விலை இறங்க இறங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்க வேண்டும்.நகையாக வாங்கும்போது சேதாரம் மற்றும் இதர கட்டணங்களால் நஷ்டம் ஏற்படலாம். எனவே, தங்கம் விலை குறையும் காலகட்டத்தில் தங்க நாணயங்களாக வாங்கி சேமித்துவிட்டு, பின்னர் தேவைப்படும்போது நகையாக மாற்றிக் கொள்வது புத்திசாலித்தனம். ரூபாய் மதிப்பு பெரிய அளவில் வீழாமல் இருக்கும் பட்சத்தில், நாணயமாக வாங்கி நகையாக மாற்றும் இந்த முறையில் 2% முதல் 3% வரை லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, அவசரப்பட்டு ஒட்டுமொத்தப் பணத்தையும் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யாமல், அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு சந்தையின் நிலவரத்தைக் கவனித்து நிதானமாக முதலீடு செய்வதே சிறந்தது என்று ஆனந்த் சீனிவாசன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.