  • 2026ல் தங்கம் விலை உயருமா, குறையுமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தகவல்!

2026ல் தங்கம் விலை உயருமா, குறையுமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தகவல்!

2026 Gold Rate Prediction: தங்கம் விலை 2025ஆம் ஆண்டில் உச்சத்தை பெற்ற நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 1, 2026, 10:46 AM IST
Anand Srinivasan About 2026 Gold Price: சர்வதேச பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டே தங்கம் விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் இந்தியா மற்றும் சீனா மீதான வரி உயர்வு, ரஷ்யா மீது விதித்த தடை, போர் பதற்றம் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் காரணமாக நாளுக்கு நாள் தங்கம் விலை உயர்ந்து கொண்டே போகிறது. 2025ஆம் ஆண்டி இதுவரையில் இல்லாத உச்சத்தை பெற்றது. இந்த விலை உயர்வு சாமானிய மக்கள் தங்கம் பக்கம் செல்ல பயப்படும் அளவிற்கு மாறி உள்ளது.

Today Gold Rate: 1 லட்சத்திற்கு கீழே சரிந்த தங்கம் விலை 

கடந்த சில மாதங்களில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 40 ஆயிரம் வரை தங்க விலை உயர்ந்துள்ளது. டிசம்பர் மாதத்தில் ரூ. 1 லட்சம் தாண்டி அதிர்ச்சி அளித்தது. இந்த சூழலில், சற்று ஆறுதல் அளிக்கும் விதமாக கடந்த 4 நாட்களாக குறைந்து வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி (ஜனவரி 1, 2026) தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 99,520க்கு விற்பனை ஆகிறது. வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 256ஆக உள்ளது. இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இப்படியே சரியுமா அல்லது 2025ஆம் ஆண்டு போல் பல மடங்கு உயர்ருமா என்ற கேள்வி மக்களின் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 

Anand Srinivasan About 2026 Gold Rate: ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கணிப்பு 

இந்த சந்தேகத்திற்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் சீனிவாசன் பேசி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவரது யூடியூப் சேனில் பேசிய அவர், ”இன்றைய நிலவரம் படி, தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை குறைந்தபட்ச நிலையை அடைந்துவிட்டது என நினைக்கிறேன். இதே நிலையை தொடரும் பட்சத்தில், விலை இன்னும் கொஞ்சம் குறை வாய்ப்புள்ளது. 

1979க்கு பிறகு 2025ல் தான் இப்படியான விலை உயர்வு 

தற்போது கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு விடுமுறை என்பதால், அமெரிக்காவில் மார்க்கெட் பெரிதாக இருக்காது. வரும் வாரங்களில் சூடுபிடிக்க தொடங்கும். தங்கம் விலை பல ஆண்டுகள் கழித்து ஒரே ஆண்டில் இந்த அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 1979ஆம் ஆண்டில் தங்கம் விலை இதே அளவிற்கு உயர்ந்தது. ஆனால், அப்போது ஃபெடரல் வங்கி கவர்னர் வோல்கர் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி அழுத்தம் கொடுத்தார். இதன் காரணமாக தங்கம் விலை கட்டுக்குள் வந்தது. தற்போது வோல்கர் போல் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க மாட்டார்கள். 

2026ல் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும்? 

2025ல் இருந்தது போல 2026ல் லாபம் இருக்காது. அதில் பாதி வேண்டுமானால் இருக்கலாம். அமெரிக்கா ஃபெடரல் கூட்டத்தில் கடும் மோதல் நிலவி வருகிறது. எனவே இந்த ஆண்டில் அதிகபட்சம் இரண்டு முறை மட்டும் வட்டி குறைப்பு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். தங்கம் விலை என்பது அமெரிக்க வட்டி குறைப்பு பொறுத்தே இருக்கும். கிராமுக்கு 14000 முதல் 15000 ரூபாய் வரை போகலாம்” என கூறினார். 

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல் பொதுவான தகவலே. இதை வைத்து நீங்கள் முதலீடு தொடர்பான எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம். முதலீட்டிற்கு முன் உங்களின் பொருளாதார ஆலோசகரிடம் கேட்டு ஏற்ற முடிவை எடுக்கவும்.      

