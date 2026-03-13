10 நாள் தான் டைம்.. வீட்டுக்கே சிலிண்டர் இருக்காது! ஆனந்த் சீனிவாசன் எச்சரிக்கை

Anand Srinivasan About LPG Cylinder Shortage: ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா தாக்கல் நடத்தி வருகிறது. பதிலுக்கு ஈரானும் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இடையே போர் பதற்றம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இது உலக அளவில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்தியாவில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. சிலிண்டர் தட்டுபாட்டால் ஹோட்டல்களில் உணவு வகைகளை குறைத்ததோடு விலையும் உயர்ந்துள்ளது.
சிலர் சிலிண்டர்களை பதுக்க தொடங்கி உள்ளனர். நேற்று மார்ச் 12 மதுரையில் 398 சிலிண்டர்களை பதுக்கிய இருவர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சிலிண்டர் மட்டுமல்லாமல் பெட்ரோல் தட்டுபாடு ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. சென்னையிலேயே ஒருசில பெட்ரோல் நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் அதிகாலையிலேயே பெட்ரோல் நிலையங்களில் காத்து கிடந்து பெட்ரோல் நிறப்பி செல்கின்றனர். சில லிட்டர் கணக்கில் பெட்ரோல் வாங்கி செல்கின்றனர்.
Anand Srinivasan: ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அதிர்ச்சி தகவல்
இந்த நிலையில், சிலிண்டர் தட்டுபாடு தொடர்பாக பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் பேசி இருக்கிறார். அவர் இன்னும் 10 முதல் 15 நாட்கள் நெருக்கடி நீட்டித்தால், வீட்டிற்கே சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என அதிர்ச்சி தகவலை கூறி இருக்கிறார்.
Electric Stove Demand: மின்சார அடுப்பு - வர்த்தக ரீதியாக சமாளிக்க முடியுமா?
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன், சிலிண்டர் தட்டுபாடு ஏற்பட்டு வருவதால், பலரும் மின்சார அடுப்புகளை வாங்கி வருகின்றனர். தற்போது மின்சார அடுப்பின் விலையும் ஏகிறிவிட்டது. இதனை வாங்கி சமைப்பது சரி, ஆனால் வர்த்தக ரீதியாக எப்படி சமாளிக்க முடியும். இந்த சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் முதல் அடி விழுவது டீ கடை, தள்ளுவண்டி கடை என சிறிய வியாரிகள்தான்.
LPG Cylinder Shortage: வீட்டிற்கே சிலிண்டர் தட்டுபாடு ஏற்படும்
தற்போது இருந்து வரும் போர் சூழல் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு நீட்டிக்கும் பட்சத்தில் பேக்கரி, சிப்ஸ் கடைகள் போன்ற சேமித்து வைக்கப்படும் தொழில்களும் பாதிக்கப்படும். அதேசமயம் ஹோட்டல்களை நம்பி ஸ்விக்கி (Swiggy), ஸொமாட்டோ (Zomato) ஓட்டும் தொழிலாளர்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள். இப்படி தொடர்ந்து இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்கு இந்த நிலை நீட்டித்தால், வீட்டிற்கே சிலிண்டர் தட்டுபாடு ஏற்படும்.
Strait of Hormuz: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முடியதுதான் காரணம்
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் டிடியதுதான் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம். அந்த வழியில்தான் உலகின் 20 % கச்சா எண்ணெய் செல்கிறது. இந்தியா, சீனா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகளின் கச்சா எண்ணெய் ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி வழியாகதான் வருகிறது. தற்போது இருக்கும் சிலிண்டர்கள் இன்னும் 10 நாட்கள் தான் தாக்கு பிடிக்கும் என தெரிகிறது என்றார்.
PM Narendra Modi: ஈரான் போருக்கு முன்பாக இஸ்ரேல் சென்ற மோடி
தொடர்ந்து பேசிய அவர், வாஜ்பாய் அரசு அதன்பின் இருந்த மத்திய அரசு மத்திய கிழக்கு நாடுகளை பகைத்தது கிடையாது. ஆனால் நம்முடைய பிரதமர் மோடி ஈரானுக்கு எதிரான போர் தொடங்குவதற்கு முன்னர் இஸ்ரேல் சென்று வந்தார். அதனால் தற்போது இந்தியாவில் நிலவி வரும் சிலிண்டர் தட்டுபாடு பிரச்சனைக்கு பிரதமர் மோடி தீர்வு காண வேண்டும். அதற்குண்டான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கூறி உள்ளார்.
