English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • தங்கம் விலை பெரும் சரிவை சந்திக்கும்.. எவ்வளவு குறையும்? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

தங்கம் விலை பெரும் சரிவை சந்திக்கும்.. எவ்வளவு குறையும்? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

Anand Srinivasan on gold price: அமெரிக்காவில் சில மாற்றங்கள் நடந்தால், தங்கம் விலை பெரியளவில் சரிவை சந்திக்கும் என பிரபல பொருளாதார வல்லுனர் ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:37 PM IST
  • தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பு
  • ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கணிப்பு
  • முழு விவரம்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!
ரேஷன் கார்டு பிரச்சனையா? சென்னையில் மெகா முகாம்: 10 முக்கியத் தகவல்கள்!
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு பிரச்சனையா? சென்னையில் மெகா முகாம்: 10 முக்கியத் தகவல்கள்!
100 ஆண்டுக்கு பிறகு உருவாகும் திரிகிரக யோகம்: 3 ராசிக்காரங்களுக்கு பணம் கையில் குவியப்போகுது
camera icon7
Sun
100 ஆண்டுக்கு பிறகு உருவாகும் திரிகிரக யோகம்: 3 ராசிக்காரங்களுக்கு பணம் கையில் குவியப்போகுது
உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. மீண்டும் வெளுக்கப்போகும் மழை! வெதர்மேன் எச்சரிக்கை
camera icon6
Rain Alert
உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. மீண்டும் வெளுக்கப்போகும் மழை! வெதர்மேன் எச்சரிக்கை
தங்கம் விலை பெரும் சரிவை சந்திக்கும்.. எவ்வளவு குறையும்? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

Anand Srinivasan Gold Prediction: தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றமும் இறக்கமுமாக இருந்து வருகிறது. ஒரு நாள் உயர்ந்தால், மறுநாள் சரிவை கான்கிறது. 22 கரேட் தங்க நேற்று கிராமுக்கு 14,790 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட நிலையி, இன்று கிராமுக்கு 190 ரூபாய் குறைந்து ரூ. 14,600க்கு விற்கப்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா என எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

தங்கம் விலை குறித்து ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் 

இந்த நிலையில், வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை பெரிய சரிவை காண வாய்ப்புள்ளதாக பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறி உள்ளார். அவர் அமெரிக்காவில் சில மாற்றங்கள் நடந்தால், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் மனி பேச்சு யூடியூப் சேனலில் பேசி இருக்கிறார். 

அமெரிக்காவின் பேலன்ஸ் ஷீட் குறைந்தால் பல மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளது. ஏனென்றால், ஒரு டிரில்லியனாக இருந்த பேலன்ஸ் ஷீட் 10 டிரில்லியாக உயர்ந்திருக்கிறது. இதில் இரண்டு டிரில்லியன் கட் செய்தால் கூட பங்குச்சந்தையில் பெரிய மாற்றம் நிகழும், பெரும் சரிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. 

அமெரிக்காவில் நடப்பதை பொறுத்தே தங்கம் விலை 

இதை கெவின் வாஷ் செய்தால், காஸ்ட் ஆஃப் மணி ஏறும். வட்டி விகிதம் ஏறும். அப்போது நாம் தங்கத்தை வாங்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அவர் சொன்னதை செய்தால், பங்குச்சந்தை சரியும். அதனால் தங்கம் விலையில் நிச்சயம் சரிவு ஏற்படும். அமெரிக்காவின் பேலன்ஸ் ஷீட் கணிசமான அளவு குறைந்தாலே தங்கம் 4500 டாலர் வரை குறைய வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. 

ரூ. 12500 வரை விலை குறைய வாய்ப்பு 

அதற்கு முன்பே 4500 டாலர் வரை சென்றால் அதை விட குறையும். 4000 டாலர் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது. இன்னும் சொல்லப்போனால், கெவின் வாஷ் சொன்னதை செய்தால், தங்கம் விலை மட்டுமல்ல, வெள்ளி விலையும் குறையும். நேற்றைய நிலவரப்படி, ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 5090 டாலருக்கு வர்த்தகமானது. கெவின் வாஷ் சொன்னதை செய்தால், ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 4000 டாலர் வரை கூட சரியலாம். 

இந்திய ரூபாய் மதிப்பும் இதே நிலையில் நீடிக்கும் பட்சத்தில் தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 12,500 வரை போக வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் தங்க விலை குறை வேனடும் என்றால், அது கெவின் வாஷ் செய்ய போகும் விஷயத்தை பொறுத்துதான் உள்ளது என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறி உள்ளார். 

டாலர் மதிப்பு வலுவடையும் 

கெவின் வாஷ், ஏஐ பூம் காரணமாக எல்லாம் ஸ்மூத்தாக செல்வதாகவும் அதன் காரணமாக வட்டி குறைப்புகள் செய்ய முடியும் என்றும் ஆனால் கிடைக்கும் டேட்டாவை வைத்தே முடிவை எடுப்பேன் என்று சொல்கிறார் என ஆனந்த சீனிவாசன் வேறொரு வீடியோவில் கூறினார். மேலும், கெவின் வாஷ் வட்டியை குறைப்பேன் மற்றும் புழக்கத்தில் இருக்கும் பணத்தையும் குறைப்பேன் என கூறி இருக்கிறார். 

இவை இரண்டுமே நேர் எதிரானது. அவர் சொன்னதை கேட்டே தங்கம் விலை ஏறி உள்ளது.ம்.  தற்போது அது மெல்ல நிலையானதாக மாறி வருகிறது. ஆனால் கெவின் வாஷ் சொல்வது போல பண புழக்கத்தை குறைத்தால், டாலர் மதிப்பு வலிமையடையும். அப்போது தங்கம் பெரிய அளவில் சரிவை சந்திக்கும் என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறினார்.   

மேலும் படிக்க: தங்கம் விலை இன்று! திடீரென குறைந்த விலை - பொதுமக்களுக்கான குட்நியூஸ்

மேலும் படிக்க: தொழில் தொடங்க அரிய வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசே கொடுக்கும் பயிற்சி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Anand SrinivasanGold pricegold rate predictionToday Gold Price

Trending News