தங்கம் விலை இன்னும் சரியுமா? குறைந்தால் எவ்வளவு குறையும்.. ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் பளீச்!

Anand Srinivasan About Gold Price: தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை எட்டி பேரதிர்ச்சியை கொடுத்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் (ஜனவரி 29) 9,520 ரூபாய் உயர்ந்து இதுவரை இல்லாத உச்சத்தை பெற்றது. இந்த சூழலில், நேற்றும் இன்றும் குறைந்து ஓரளவு ஆறுதலை அளித்துள்ளது. கடந்த அண்டின் பாதியில் ரூ. 70,000 இருந்த தங்கம் விலை 6 மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட 50,000 ரூபாய்க்கு மேல் எகிரி உள்ளது.
Anand Srinivasan: ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்
இன்று தங்கம் ரூ. 7,600 சரிந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,19,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து தங்க விலை சரிந்ததால், இன்னும் சரிவை சந்தித்து விலை குறையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது . அதேசமயம் விலை உயருமோ என்ற அச்சத்திலும் உள்ளனர். இந்த நிலையில், தங்கம் விலை சரிவு குறித்து பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் பேசி இருக்கிறார்.
போர் உச்சம் பெற்றால் தங்கம் விலை உயரும்
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது, கொண்டாட்டம் தான். 24 காரட் தங்கம் ரூ. 19000த்தை கடந்திருந்தது. ஜிஎஸ்டி சேர்த்தால் ரூ. 20000த்தை கடந்துவிடும். சர்வதேச சந்தையில் 5600 டாலர் வரையும் போய் இருந்தது. 22 காரட்டும் உச்சத்தில் உள்ளது. வரும் பிப்ரவரி மாதத்தில் முதல் வார இறுதியில் தங்கம் விலை சற்று குறையும். அதேசமயம் டிரம்ப் ஈரான் மீது குண்டுகளை வீசினால், தங்கம் விலை 6000 டாலரை தாண்டு வாய்ப்பும் உள்ளது. போர் வீரீயம் அடையும்போது, தங்கம் விலை உச்சத்தை தொடும்.
டாலர், பவுண்ட்டை யாரும் மதிப்பதில்லை
இதை நினைத்து வருத்தமாக இருக்கிறது. என்னை ஃபாலோ செய்பவர்கள் தங்கம் வாங்கி இருப்பார்கள். ஆனால் இனிமேல், 100 கிராம் தங்கம் கூட வாங்குவது கடினமாகிவிட்டது. மிகவும் கஷ்டமாக உள்ளது. உலக நாடுகளின் கரன்சிகளான டாலர், பவுண்ட் போன்றவற்றையை யாரும் மதிக்கவில்லை. உண்மையில் தங்கம் விலை இந்த அளவிற்கு உயரும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. முதலில் எல்லாம் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 10000 வரை செல்லும் என நினைப்பேன். அதன்பின் ரூ. 20,000 வரும் என நினைத்தேன். ஆனால் அது இவ்வளவு சீக்கிரம் நடக்கும் என நினைக்கவில்லை.
தங்கம் விலை எவ்வளவு குறைய வாய்ப்பு?
விலை எகிறி உள்ளதால், சந்தையில் தங்கத்தின் நகர்வு மிகவும் குறைவாக இருப்பதாக சொல்கிறார்கள். அவர்களின் தங்கம் விலை குறையுமா என்று கேட்டால், அவர்களது அனுபவத்தில் அவர்கள் சில விஷயங்களை கூறுகிறார்கள். கடந்த கால சரிவை வைத்து பார்த்தால் 24 காரட் தங்கம் ரூ. 14,000 வரை குறையலாம் என கூறுகிறார்கள். 22 காரட் 13,000 வரை வரலாம். ஆனால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஒருவேளை குறைந்தால் இந்த அளவிற்கு குறையும் என்கிறார்கள். இவ்வாறு ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கூறி உள்ளார்.
