/அவசரப்பட்டு தங்கத்தை பேங்கில் கொடுத்திடாதீங்க.. மொத்தமா போயிடும்! ஆனந்த் சீனிவாசன் எச்சரிக்கை!

மத்திய அரசு ஆகஸ்ட், செப்டம்பரில் சில மாற்றங்களுடன் கூடிய புதிய தங்க நிலை சேமிப்பு திட்டம் 2.0-வை கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்டு பெரிய அளவில் வெற்றியடையாத இத்திட்டத்தை, இம்முறை நகைக்கடை வியாபாரிகளை இடைத்தரகர்களாக இணைத்து எப்படியாவது செயல்படுத்த அரசு முயல்கிறது.இந்த நிலையில், இத்திட்டம் இந்த முறையும் தோல்வியடையவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து யூடியூப் சேனலில் பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், இத்திட்டத்தின் கீழ் மக்கள் தங்களிடம் உள்ள நகைகளைக் கொண்டு போய் கொடுத்தால், அதை உருக்கி பிஸ்கட்டாகவோ அல்லது நாணயமாகவோதான் வங்கிகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும். மக்கள் நகை வாங்கும்போது குறைந்தது 10% வரை செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் கொடுத்திருப்பார்கள். நகையை உருக்கும்போது இந்த செய்கூலி முதலீடு முழுமையாக வீணாகிவிடும் என்பதால், நடுத்தர மக்கள் தங்களின் நகைகளை இந்த திட்டத்தில் கொடுக்கவே மாட்டார்கள்.
அரசு எதிர்பார்த்தபடி மக்களிடம் தங்கம் நாணயமாகவோ அல்லது பிஸ்கட்டாகவோ பெருமளவில் இல்லை. இந்தியாவின் மொத்த தங்க இருப்பான 30,000 டன்களில், சுமார் 29,900 டன்கள் நகைகளாகத்தான் இருக்கின்றன. வெறும் 100 டன் அளவில்தான் நாணயங்களும் பிஸ்கட்டுகளும் புழக்கத்தில் இருக்கலாம். சாதாரண மக்கள் தங்களின் அவசர தேவைகளுக்காகவும், பாதுகாப்பிற்காகவும் மட்டுமே சிறுக சிறுக நகை சேர்த்து வைக்கிறார்கள். ஒருவேளை பெரிய பிஸ்கட்டுகளை கொண்டு போய் கொடுத்தால், வருமான வரித்துறை மற்றும் அரசு கெடுபிடிகளுக்கு பயந்து பெரும்பாலானோர் அதை வெளியே கொண்டு வர தயங்குவார்கள்.
மக்கள் தங்களின் பணத்தை வங்கிகளில் FD ஆக வைப்பதை விட தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய முக்கிய காரணம் பணவீக்கம் தான். வங்கியில் ரூ.10,000 டெபாசிட் செய்தால் அடுத்த ஆண்டு ரூ.10,700 கிடைக்கிறது. ஆனால், அதே காலகட்டத்தில் பொருட்களின் விலையும், பணவீக்கமும் வங்கி வழங்கும் வட்டி விகிதத்தை விட அதிகமாக உயர்ந்துவிடுகிறது. இதனால் வங்கியில் பணம் வைத்தால் நஷ்டம் என்று கருதும் மக்கள், பாதுகாப்பான முதலீடாக தங்கத்தை தேர்வு செய்கிறார்கள். கடந்த 5 முதல் 6 ஆண்டுகளில் தங்கம், வங்கியின் FD வட்டி விகிதங்களை விடவும், ஏன் அண்மை காலங்களில் நிஃப்டி பங்குகளை விடவும் மிக அதிக லாபத்தை தந்துள்ளது.
தற்போது எச்டிஎப்சி, எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ போன்ற முன்னணி வங்கிகளில் மக்கள் பணம் டெபாசிட் செய்வது குறைந்துள்ளது. பணம் அனைத்தும் தங்கம் மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கு டைவர்ட் ஆவதால், வங்கிகள் தங்களின் சொத்துக்களை விற்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை சரிசெய்ய வட்டி விகிதங்களை குறைந்தது 2% உயர்த்த வேண்டும். அவ்வாறு உயர்த்தினால், லோன் வாங்கி வீடு கட்டிய நடுத்தர மக்களின் லோன் காலம் 200 மாதங்களில் இருந்து 320 அல்லது 360 மாதங்களாக உயர்ந்துவிடும் என்பதால் அரசு அதை செய்ய தயங்குகிறது.
அரசு இத்திட்டத்தில் நகைக்கடைகளை இணைத்தாலும், கரன்சி மீதான நம்பிக்கை இல்லாததால் மக்கள் தங்கத்தை தரமாட்டார்கள். சவரன் கோல்ட் பாண்ட் போன்ற திட்டங்கள் அரசுக்குத்தான் நஷ்டமே தவிர, மக்களுக்கு லாபமாக இருந்தது. தற்போது இந்த புதிய தங்க நகை சேமிப்பு திட்டத்தில் வெறும் 2% முதல் 2.5% வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு, உங்களிடம் இருக்கும் தங்கத்தை அரசிடம் ஒப்படைப்பது மிகப்பெரிய ரிஸ்க். வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு அசல் தங்கத்தையே இழக்கும் சூழல் வரலாம் என ஆனந்த் சீனிவாசன் எச்சரிக்கிறார்.