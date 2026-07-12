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அவசரப்பட்டு தங்கத்தை பேங்கில் கொடுத்திடாதீங்க.. மொத்தமா போயிடும்! ஆனந்த் சீனிவாசன் எச்சரிக்கை!

வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு அசல் தங்கத்தையே இழக்கும் அபாயம் உள்ளதால், மத்திய அரசின் புதிய ‘தங்க நகை சேமிப்புத் திட்டம் 2.0’ இந்த முறையும் தோல்வியடையும் எனப் பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன் எச்சரித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 12, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:43 AM IST
அவசரப்பட்டு தங்கத்தை பேங்கில் கொடுத்திடாதீங்க.. மொத்தமா போயிடும்! ஆனந்த் சீனிவாசன் எச்சரிக்கை!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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