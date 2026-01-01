ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி! புத்தாண்டு பரிசை அறிவித்த முதல்வர்..என்ன தெரியுமா?

Andhra CM Chandrababu Naidu Announces Advance Pension : 2026ஆம் ஆண்டு, புது வருடம் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. இந்த புத்தாண்டையொட்டி மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில், அரசு திட்டங்கள் தொடங்கப்படுவதும், அவர்களுக்கான சில சலுகைகள் வழங்கப்படுவதும் வழக்கம். அந்த வகையில், ஆந்திர பிரதேச முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு புதிதாக மகிழ்ச்சி தரும் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். இதனால், ஆந்திர மக்கள் மகிழ்ச்சியில் இருக்கின்றனர். குறிப்பாக, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த செய்தி இனிமையானதாக உள்ளது. அவர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பு குறித்து, இங்கு பார்ப்போம்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மகிழ்ச்சி செய்தி!
இந்தியாவை பாெறுத்தவரை, கோடிக்கணக்கானோர் அரசு ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களாக இருக்கின்றனர். இதில் பலர், அந்தந்த மாநில அரசு, ஓய்வூதியத்தில் வழங்கும் சலுகைகளை வைத்து, ஓய்வூதியதாரர்கள் பலர் பயணடைந்து வருகின்றனர். இதையடுத்து, ஆந்திர மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு வெளியிட்ட அறிவிப்பு அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக அமைந்தது.
ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள லட்சக்கணக்கான பயனாளிகளுக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்த அவர், கூடவே இன்னொரு முக்கிய தகவலையும் தனது X தள பதிவில் வெளியிட்டிருந்தார். அந்த வகையில், ஜனவரி1ஆம் தேதிக்கு பதிலாக, டிசம்பர் 31ஆம் தேதியே, அதாவது ஒரு நாளுக்கு முன்னதாகவே ஓய்வூதியங்கள் வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.
புத்தாண்டை முன்னிட்டு, மாநில அரசின் என்டிஆர் பரோசா ஓய்வூதியங்களை ஒருநாள் முன்னதாகவே விநியோகிப்பதாக கூறியிருந்தார். மேலும், டிசம்பர் மாதத்திற்காக சுமார் 63 லட்சம் பயனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதற்காக மாநில அரசு ரூ.2,700 கோடிக்கும் மேல் நிதி ஒதுக்கப்பட்ட்ள்ளது. இதைத்தாண்டி, தனது அரசு அமைக்கப்பட்டதில் இருந்து இதற்காக, சுமார் ரூ.50,000 கோடிக்கு மேல் செலவிட்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
வீட்டுக்கே வந்து விநியோகம்..
மேலும் அவர், “வழக்கமாக ஓய்வூதியம் 1ஆம் தேதி வழங்கப்பட வேண்டியிருந்தாலும், புத்தாண்டு சிறப்புச் சலுகையாக, ஒரு நாள் முன்னதாகவே, அதாவது 31ஆம் தேதியே உங்கள் வீட்டு வாசலிலேயே ஓய்வூதியத்தை விநியோகிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். ஏழை மக்களின் வாழ்க்கைக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்கும் இந்த ஓய்வூதிய விநியோகத் திட்டம், எங்களின் மிகவும் திருப்திகரமான நலத்திட்டம் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்... அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்” என தனது பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
