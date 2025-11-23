English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மாதம் ரூ.5,000 பென்ஷன் கியாரண்டி! உங்களுக்கான சூப்பர் சேமிப்பு, முழு விவரம் இங்கே!

மாதம் ரூ.5,000 பென்ஷன் கியாரண்டி! உங்களுக்கான சூப்பர் சேமிப்பு, முழு விவரம் இங்கே!

Atal Pension Yojana: சந்தாதாரர்கள் 60 வயதுக்குப் பிறகு மாதம் ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 அல்லது ₹5,000 என்ற ஐந்து வகைகளில் ஏதேனும் ஒரு உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத் தொகையைத் தேர்வு செய்யலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 23, 2025, 09:49 PM IST

    மத்திய அரசின் திட்டம்: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்

    அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (APY) எவ்வாறு சேர்வது?

    APY-இல் சேரத் தேவையான தகுதிகள் என்னென்ன?

மாதம் ரூ.5,000 பென்ஷன் கியாரண்டி! உங்களுக்கான சூப்பர் சேமிப்பு, முழு விவரம் இங்கே!

Atal Pension Yojana: ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வாழ்வில் நிதிச் சவால்களைத் தவிர்க்க விரும்புகிறார்கள். அதற்காகப் பணத்தைப் பாதுகாத்து, பெருக்குவதற்கும், சேமிப்பதற்கும் பல்வேறு திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறார்கள். உதாரணமாக, சிலர் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் சேமிக்கிறார்கள், சிலர் நிலையான வைப்புத்தொகைகளில் (Fixed Deposits) முதலீடு செய்கிறார்கள். மேலும், பலர் வேறு முறைகள் மூலமாகவும் பணத்தைச் சேமிக்கின்றனர்.

மத்திய அரசின் திட்டம்: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்

பணத்தைப் பாதுகாப்பாகச் சேமிக்க, இந்திய மத்திய அரசு பல திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, மூத்த குடிமக்களின் நிதிப் பாதுகாப்பை நோக்கமாகக் கொண்ட பல திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றில் மிகவும் பிரபலமான திட்டங்களில் ஒன்றுதான் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (Atal Pension Yojana - APY).

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், முதலீட்டாளர்கள் 60 வயதிற்குப் பிறகு, மாதந்தோறும் ஓய்வூதியமாக ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 5,000 வரை பெற முடியும். ஓய்வூதியத் தொகை, முதலீட்டாளரின் பங்களிப்பைப் பொறுத்து அமையும். அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் பற்றியும், அதில் எவ்வாறு முதலீடு செய்யலாம் என்பதைப் பற்றியும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (APY) எவ்வாறு சேர்வது?

நீங்கள் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (APY) சேர விரும்பினால், அதற்கான செயல்முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

வங்கிக்குச் செல்லுதல்: முதலில் நீங்கள் கணக்கு வைத்திருக்கும் வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டும்.

அதிகாரியைச் சந்தித்தல்: அங்குள்ள சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியை அல்லது APY சேவை வழங்கும் ஊழியரைச் சந்திக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பித்தல்: தேவையான படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து, உங்கள் KYC நடைமுறைகள் நிறைவு செய்யப்படும்.

ஓய்வூதியத் தொகையைத் தேர்ந்தெடுத்தல்: 60 வயதில் நீங்கள் பெற விரும்பும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இது மாதத்திற்கு ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 5,000 வரை இருக்கலாம்.

வங்கி கணக்கு இணைப்பு: உங்கள் வங்கிக் கணக்கு இந்த அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும்.

பிரீமியம் செலுத்துதல்: இதற்குப் பிறகு, நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த திட்டத்திற்கான பிரீமியம் தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறையோ, ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறையோ உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து தானாகவே கழிக்கப்படும்.

APY-இல் சேரத் தேவையான தகுதிகள் என்னென்ன?

  • இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
  • விண்ணப்பதாரரின் வயது 18 முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
  • பொதுவாக, வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் வராதவர்கள் (வரி செலுத்தாதவர்கள்/வரி வகைக்கு வெளியே உள்ளவர்கள்) இந்தத் திட்டத்தில் சேரலாம்.

பிரீமியம் செலுத்துவது எப்படி?

உங்கள் வயதின் அடிப்படையில் நீங்கள் மாதாந்திர பிரீமியம் செலுத்த வேண்டும். உதாரணமாக:

18 வயது நபர்: 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதத்திற்கு ரூ. 5,000 ஓய்வூதியம் பெற விரும்பினால், அவர்கள் மாதந்தோறும் ரூ. 210 பிரீமியத்தைச் செலுத்த வேண்டும்.

இதேபோல், மற்ற வயதுடைய நபர்களும் தாங்கள் விரும்பும் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்கு ஏற்ப, ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த பிரீமியத்தை செலுத்தினால் போதுமானது.

Atal pension yojanaAPYAtal Pension SchemePension Schemepension

