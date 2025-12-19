English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்த வருமான வரி விதி உங்களுக்குத் தெரியுமா? 75000 ரூபாய்க்கு பதிலாக ரூ.25000 செலுத்தினால் போதும்..

இந்த வருமான வரி விதி உங்களுக்குத் தெரியுமா? 75000 ரூபாய்க்கு பதிலாக ரூ.25000 செலுத்தினால் போதும்..

Marginal Relief Explained: புதிய வரி முறையில், ₹12.75 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கு அரசாங்கம் மார்ஜினல் ரிலீஃப் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வரி செலுத்துவதில் இருந்து நிறைய பணத்தை சேமிக்கலாம். பிரிவு 115BAC(1A) இன் கீழ், வருமான வரம்பை விட அதிகமான தொகைக்கு மட்டுமே வரி விதிக்கப்படும்.

Dec 19, 2025

இந்த வருமான வரி விதி உங்களுக்குத் தெரியுமா? 75000 ரூபாய்க்கு பதிலாக ரூ.25000 செலுத்தினால் போதும்..

Marginal Relief: Save Tax Above ₹12.75L: புதிய வரிவிதிப்பு முறையை (New Tax Regime) பற்றி மக்கள் அதிகமாக பயப்படுவது 12.75 லட்சம் ரூபாய் வருமான வரம்பை பற்றியே. மக்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த வரம்பை விட கொஞ்சம் அதிகமாக சம்பாதித்தால், முழு வருமானத்திற்கும் அதிக வரி கட்ட வேண்டியிருக்கும் என மக்கள் அஞ்சுகிறார்கள். ஆனால் வருமான வரிச் சட்டத்தில் இந்த அச்சத்தைப் பெருமளவில் போக்க ஒரு சிறப்பு விதி உள்ளது. அதன்மூலம் அதிக வரி கட்ட வேண்டுமே? என்ற பயத்தை பெருமளவில் போக்கி விடுகிறது. வாருங்கள்  மார்ஜினல் ரிலீஃப் (Marginal Relief) என்றால் என்ன?, மார்ஜினல் ரிலீஃப் விதியின் முக்கிய அம்சம் என்ன?, போம்ற விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மார்ஜினல் ரிலீஃப் (Marginal Relief) என்றால் என்ன?

சட்டப்பிரிவு 115BAC(1A)இன் கீழ் அரசாங்கம் மார்ஜினல் ரிலீஃப் என்ற சிறப்பு வசதியை வழங்கியுள்ளது. இதன் நன்மை குடிமக்களுக்கு மட்டுமே (Resident Individuals) கிடைக்கும். இதன் நோக்கம் என்னவென்றால் வருமான வரி வரம்பை விட கொஞ்சம் அதிகமாக சம்பாதிப்பவர்கள் மீது அதிக வரிச்சுமை வராமல் காப்பது தான் மார்ஜினல் ரிலீஃப் விதியின் சிறப்பாகும்.

புதிய வரி அடுக்கு விளக்கம்:

புதிய வரி முறையில், ரூ.75,000 நிலையான விலக்கைச் சேர்த்த பிறகு, ரூ.12.75 லட்சம் வரையிலான வருமானத்தின் மீதான வரி பொறுப்பு பூஜ்ஜியமாகிறது. அதாவது, இந்த வருமான நிலையை அடையும் ஒருவர் வருமான வரி செலுத்துவதில்லை. அதனால்தான் இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் முக்கியமானதாக மாறுகிறது. ஏனெனில் வருமானம் இதற்கு மேல் போகும் போது வரி விகிதங்கள் பொருந்த ஆரம்பிக்கின்றன.

மார்ஜினல் ரிலீஃப்  விதியின் நன்மைகள்:

ஒரு நபரின் வருமானம் ரூ.12.75 லட்சத்தை விட சற்று அதிகமாக இருந்தால், அவர்களுக்கு  வரி அடுக்கின்படி வரி விதிக்கப்படாது. அதற்கு பதிலாக, அவர்களின் வருமானம் இந்த வரம்பை விட எவ்வளவு அதிகமாக உள்ளது என்று பார்க்கப்படும். அதாவது எளிமையாகச் சொன்னால், ரூ.12.75 லட்சத்திற்கு மேல் எவ்வளவு வருமானம் ஈட்டுகிறார்களோ, அதற்கு மட்டுமே வரி விதிக்கப்படும். எனவே ஆண்டு வருமானம் ரூ.12.75 லட்சத்துக்கு எந்தவித வரியும் கிடையாது. ஆனால் அதற்கு மேல் வருமானம் ஈட்டினால், அதற்கு மட்டுமே மார்ஜினல் ரிலீஃப் கீழ் வரி விதிக்கப்படும்.

உதாரணத்துடன் புரிந்துகொள்வோம்:

ஒருவரின் ஆண்டு வருமானம்: 13,00,000 ரூபாய் என வைத்துக்கொள்ளுவோம். அவருக்கு புதிய வரி முறையின் விகிதப்படி கணக்கீடு எவ்வளவு வரி பிடித்தம் செய்யப்படும் எனப் பார்த்தால், 

  1. முதல் 4 லட்சத்திற்கு 5% = 20,000 ரூபாய்
  2. அடுத்த 4 லட்சத்திற்கு 10% = 40,000 ரூபாய்
  3. மீதமுள்ள 1 லட்சத்திற்கு 15% = 15,000 ரூபாய்
  4. மொத்த வரி = 75,000 ரூபாய் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்

அதுவே மார்ஜினல் ரிலீஃப் விதி பொருந்தும் போது எவ்வளவு வரி பிடித்தம் செய்யப்படும் எனக் கணக்கீட்டால்..

  1. ஆண்டு வருமானம் = 13 லட்சம்
  2. வரி விலக்கு வருமான வரம்பு = 12.75 லட்சம் (ஸ்டேண்டர்ட் டிடக்ஷன் ரூ. 75,000 சேர்த்து)
  3. வரம்பை விட அதிகமான வருமானம் = 25,000 ரூபாய்
  4. வரிச் செலுத்துவது = 25,000 ரூபாய்க்கு மட்டுமே

எனவே 13 லட்சம் சம்பாதிக்கும் ஒரு நபர் 75,000 ரூபாய்க்கு பதிலாக வெறும் 25,000 ரூபாய் மட்டுமே வரியாக செலுத்துவார். ஏனெனில் அவருக்கு மார்ஜினல் ரிலீஃப் நன்மை இங்கே கிடைக்கிறது.

Marginal ReliefNew Tax RegimeIncome TaxTax Calculationtax saving

