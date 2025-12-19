இந்த வருமான வரி விதி உங்களுக்குத் தெரியுமா? 75000 ரூபாய்க்கு பதிலாக ரூ.25000 செலுத்தினால் போதும்..

Marginal Relief: Save Tax Above ₹12.75L: புதிய வரிவிதிப்பு முறையை (New Tax Regime) பற்றி மக்கள் அதிகமாக பயப்படுவது 12.75 லட்சம் ரூபாய் வருமான வரம்பை பற்றியே. மக்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த வரம்பை விட கொஞ்சம் அதிகமாக சம்பாதித்தால், முழு வருமானத்திற்கும் அதிக வரி கட்ட வேண்டியிருக்கும் என மக்கள் அஞ்சுகிறார்கள். ஆனால் வருமான வரிச் சட்டத்தில் இந்த அச்சத்தைப் பெருமளவில் போக்க ஒரு சிறப்பு விதி உள்ளது. அதன்மூலம் அதிக வரி கட்ட வேண்டுமே? என்ற பயத்தை பெருமளவில் போக்கி விடுகிறது. வாருங்கள் மார்ஜினல் ரிலீஃப் (Marginal Relief) என்றால் என்ன?, மார்ஜினல் ரிலீஃப் விதியின் முக்கிய அம்சம் என்ன?, போம்ற விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
மார்ஜினல் ரிலீஃப் (Marginal Relief) என்றால் என்ன?
சட்டப்பிரிவு 115BAC(1A)இன் கீழ் அரசாங்கம் மார்ஜினல் ரிலீஃப் என்ற சிறப்பு வசதியை வழங்கியுள்ளது. இதன் நன்மை குடிமக்களுக்கு மட்டுமே (Resident Individuals) கிடைக்கும். இதன் நோக்கம் என்னவென்றால் வருமான வரி வரம்பை விட கொஞ்சம் அதிகமாக சம்பாதிப்பவர்கள் மீது அதிக வரிச்சுமை வராமல் காப்பது தான் மார்ஜினல் ரிலீஃப் விதியின் சிறப்பாகும்.
புதிய வரி அடுக்கு விளக்கம்:
புதிய வரி முறையில், ரூ.75,000 நிலையான விலக்கைச் சேர்த்த பிறகு, ரூ.12.75 லட்சம் வரையிலான வருமானத்தின் மீதான வரி பொறுப்பு பூஜ்ஜியமாகிறது. அதாவது, இந்த வருமான நிலையை அடையும் ஒருவர் வருமான வரி செலுத்துவதில்லை. அதனால்தான் இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் முக்கியமானதாக மாறுகிறது. ஏனெனில் வருமானம் இதற்கு மேல் போகும் போது வரி விகிதங்கள் பொருந்த ஆரம்பிக்கின்றன.
மார்ஜினல் ரிலீஃப் விதியின் நன்மைகள்:
ஒரு நபரின் வருமானம் ரூ.12.75 லட்சத்தை விட சற்று அதிகமாக இருந்தால், அவர்களுக்கு வரி அடுக்கின்படி வரி விதிக்கப்படாது. அதற்கு பதிலாக, அவர்களின் வருமானம் இந்த வரம்பை விட எவ்வளவு அதிகமாக உள்ளது என்று பார்க்கப்படும். அதாவது எளிமையாகச் சொன்னால், ரூ.12.75 லட்சத்திற்கு மேல் எவ்வளவு வருமானம் ஈட்டுகிறார்களோ, அதற்கு மட்டுமே வரி விதிக்கப்படும். எனவே ஆண்டு வருமானம் ரூ.12.75 லட்சத்துக்கு எந்தவித வரியும் கிடையாது. ஆனால் அதற்கு மேல் வருமானம் ஈட்டினால், அதற்கு மட்டுமே மார்ஜினல் ரிலீஃப் கீழ் வரி விதிக்கப்படும்.
உதாரணத்துடன் புரிந்துகொள்வோம்:
ஒருவரின் ஆண்டு வருமானம்: 13,00,000 ரூபாய் என வைத்துக்கொள்ளுவோம். அவருக்கு புதிய வரி முறையின் விகிதப்படி கணக்கீடு எவ்வளவு வரி பிடித்தம் செய்யப்படும் எனப் பார்த்தால்,
- முதல் 4 லட்சத்திற்கு 5% = 20,000 ரூபாய்
- அடுத்த 4 லட்சத்திற்கு 10% = 40,000 ரூபாய்
- மீதமுள்ள 1 லட்சத்திற்கு 15% = 15,000 ரூபாய்
- மொத்த வரி = 75,000 ரூபாய் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்
அதுவே மார்ஜினல் ரிலீஃப் விதி பொருந்தும் போது எவ்வளவு வரி பிடித்தம் செய்யப்படும் எனக் கணக்கீட்டால்..
- ஆண்டு வருமானம் = 13 லட்சம்
- வரி விலக்கு வருமான வரம்பு = 12.75 லட்சம் (ஸ்டேண்டர்ட் டிடக்ஷன் ரூ. 75,000 சேர்த்து)
- வரம்பை விட அதிகமான வருமானம் = 25,000 ரூபாய்
- வரிச் செலுத்துவது = 25,000 ரூபாய்க்கு மட்டுமே
எனவே 13 லட்சம் சம்பாதிக்கும் ஒரு நபர் 75,000 ரூபாய்க்கு பதிலாக வெறும் 25,000 ரூபாய் மட்டுமே வரியாக செலுத்துவார். ஏனெனில் அவருக்கு மார்ஜினல் ரிலீஃப் நன்மை இங்கே கிடைக்கிறது.
மேலும் படிக்க - Best SIP Returns: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பட்டையைக் கிளப்பிய டாப் 5 மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் இவைதான்!
மேலும் படிக்க - வருமான வரி தாக்கலில் மோசடி - மத்திய அரசு எடுத்த மிகப்பெரிய நடவடிக்கை
மேலும் படிக்க - EPF Withdrawal: வரி செலுத்தாமல் PF பணத்தை எடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ