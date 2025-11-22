மத்திய அரசு திட்டத்தில் வீடு கட்ட விருப்பமா? கடைசி தேதி நெருங்குது - சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணுங்க

Pradhan Manthiri Awas Yojana (PMAY): மத்திய தர வர்கத்தினருக்கு அதிகபட்ச வாழ்நாள் கனவே, சொந்த வீடு வாங்குவதுதான். ஆனால், தற்போதைய சூழலில் வீட்டை கட்டுவது என்பது பலருக்கும் மிக மிக கடினமாகும். நிலம் வாங்கி அதில் வீடு கட்டுவது ஒருபுறம் என்றால், அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு வாங்கும் போக்கும் தற்போது அதிகரித்துவிட்டது.
Pradhan Manthiri Awas Yojana: வீடு கட்ட சூப்பர் வாய்ப்பு
வீட்டின் கட்டுமானப் பொருள்களின் விலை உயர்வு, அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கும் ரியல் எஸ்டேட் மதிப்பு காரணமாக வீடு கட்டும் சூழலும் எளிமையானதாக இல்லை. வீடு கட்டுவதற்காகவே பல ஆண்டுகள் மக்கள் பணத்தை சேமித்து வைக்கிறார்கள். இருந்தாலும் கடன் பெற்றுதான் வீட்டை கட்டி முடிக்க முடியும். வங்கியில் வீட்டுக் கடன் மட்டுமின்றி வெளியே தனிநபர் கடனையும் பலரும் வாங்குகின்றனர். கடன் வாங்க இயலாதவர்களுக்கு வீடு என்பது கனவாகவே இருந்துவிடுகிறது. வாடகை வீட்டைத் தேடி அலைய வேண்டிய சூழல் வாழ்க்கை முழுவதும் துரத்தும்.
மக்களுக்கு வீடு மிக முக்கியம் என்பதை கருதியே மத்திய அரசு, பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா (PMAY) திட்டத்தை கொண்டுவந்தது. இந்த திட்டம், நகரப்புற பகுதிகள் மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள குடும்பத்தினர் வீடு கட்டுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
Pradhan Manthiri Awas Yojana: காலக்கெடு உள்ளது
இருப்பினும், பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தில் அனைவராலும் விண்ணப்பிக்க முடியாது. இதில் விண்ணப்பிக்க சில தகுதிகள் வேண்டும். அதேநேரத்தில், இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க காலக்கெடுவும் உள்ளது. அதற்கு விண்ணப்பிக்க தகுதிப்படைத்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மிக எளிமையாக இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். நீங்கள் தகுதிவாய்ந்தவராக இருந்தால், உங்களிடம் சரியான ஆவணங்கள் இருக்கும்பட்சத்தில் விண்ணப்பச் செயல்பாட்டை விரைவில் மேற்கொள்ளலாம். முதலில் இதற்கு தகுதிப்படைத்தவர்கள் யார்? என்பதை பார்க்கலாம்.
Pradhan Manthiri Awas Yojana: யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தில் பயனடைய விரும்புபவர்கள் இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். சொந்த வீடு இருக்கக் கூடாது. அதே குடும்பத்தினர் இதற்கு முன்பு எந்த அரசாங்க வீட்டுவசதி சலுகைகளையும் பெற்றிருக்கக்கூடாது. மேலும், நகர்ப்புற பகுதிகளில் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினர், குறைந்த வருமானம் கொண்டவர், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஆகியோர் தகுதி உடையவர்கள் ஆவர். கிராமப் பகுதிகளில் சமூக, பொருளாதார காரணிகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
Pradhan Manthiri Awas Yojana: தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
அதாவது, கிராமப்புறங்களில் குடிசை வீடுகள் அல்லது சிறிய வீடுகளில் வசிப்பவர்களுக்கு இத்திட்டத்தில் முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது. ஆதார் அட்டை, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், வருமானச் சான்றிதழ், அடையாள சான்று, முகவரிச் சான்று ஆகியவை தேவைப்படும் ஆவணங்கள் ஆகும். கிராமப்புறங்களை பொருத்தவரை 100 நாள் வேலைத்திட்டத்தின் அடையாள அட்டை (MGNREGA) அல்லது SBM எண் போன்ற விவரங்களும் கேட்கப்படலாம்.
Pradhan Manthiri Awas Yojana: காலக்கெடு எப்போது முடியும்?
பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் வரும் டிசம்பர் 30ஆம் தேதிவரை விண்ணப்பிக்கலாம். இன்னும் 40 நாள்களுக்கும் குறைவான காலமே உள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். விண்ணப்பிக்க தகுதிப்படைத்தவர்கள், விண்ணப்பிக்க விருப்பப்படுபவர்கள் தாமதிக்காமல் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறையை தொடங்கலாம். இதற்கு மேல் காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுமா என்பது உறுதியாக தெரியாது. எனவே, கிடைக்கும் வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கொள்ளவும். இணையதளம் மூலமும், பொது சேவை மையங்கள் மூலமும் விண்ணபிக்கலாம்.
