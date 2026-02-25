Atal Pension Yojana: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் தரும் அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சேர முடியாது?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Atal Pension Yojana News: அடல் பென்ஷன் யோஜனாவின் தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன? இதில் யாரெல்லாம் சேர முடியாது? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 25, 2026, 10:09 AM IST
  • அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
  • இதில் யார் விண்ணப்பிக்கலாம், யாரால் விண்ணப்பிக்க முடியாது?
  • அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவிற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?

Senior Citizens Latest News: நாட்டில் உள்ள பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. சில திட்டங்கள் இலவச மருத்துவ சிகிச்சையை வழங்குகின்றன, சில வீடு கட்ட உதவி வழங்குகின்றன, சில நேரடி நிதி உதவியையும் வழங்குகின்றன. குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களுக்கு வயதான காலத்தில் நிதி உதவி அளிப்பதில் மத்திய அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. மத்திய அரசு மூலம் நடத்தப்படும் ஓய்வூதிய திட்டங்களில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது.

Atal Pension Yojana: முதலீடு மூலம் ஓய்வூதியம் வழங்கும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்

அடல் பென்ஷன் யோஜனா, என்றழைக்கப்படும் இந்த திட்டம் பயனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் அடிப்படையில் ஒரு முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இதில் பயனாளிகள் முதலில் பிரீமியத்தை செலுத்தி, பின்னர் 60 வயதிற்குப் பிறகு ரூ.5,000 வரை மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். ஆனால் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் அனைவரும் பயமடைய முடியுமா? இதற்கென தனி அளவுகோல்கள் உண்டா? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Atal Pension Scheme: அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகள் செலுத்த வேண்டிய பிரீமியம் ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் வயதைப் பொறுத்தது. 

- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகள் ரூ.1,000 முதல் ரூ.5,000 வரை மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.

- ஒருவர் 18 வயதில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.210 பிரீமியத்தை செலுத்தி 60 வயதுக்கு பிறகு ரூ.5000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார். 

- ஒருவர் 30 வயதில் முதலீட்டைத் தொடங்கினால், ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.577 முதலீடு செய்து, 60 வயதுக்குப் பிறகு ரூ.5000 ஓய்வூதியம் பெறலாம்.

- இந்தத் திட்டத்தில் பயனாளிகள் குறைந்தது 20 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

- பின்னர் 60 வயதிற்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியத்தின் பலனைப் பெறலாம்.

APY: இதில் யார் விண்ணப்பிக்கலாம், யாரால் விண்ணப்பிக்க முடியாது?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம், உறுதியான வேலை இல்லாதவர்களுக்கும், முதுமைக்கு ஏற்ற சேமிப்புகளைச் சேகரிக்க முடியாதவர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த திட்டமாகும். எனினும், சிலர் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து பயனடைய முடியாது. அவர்களை பற்றி இங்கே காணலாம்:

இந்த வயதிற்குட்பட்டவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர முடியாது

நிறுவப்பட்ட நிபந்தனைகளின்படி, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர அரசாங்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரம்பை நிர்ணயித்துள்ளது. நீங்கள் 18 வயதுக்குட்பட்டவராகவோ அல்லது 40 வயதுக்கு மேற்பட்டவராகவோ இருந்தால், இந்தத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியாது. இந்தத் திட்டத்தில் சேர, குறைந்தது 20 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்வது அவசியம். 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மட்டுமே இதில் தொடர்ந்து பங்களிக்கலாம்.

வங்கிக் கணக்கு தேவை

வங்கி கணக்கு இல்லாதவர்களும் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் வங்கிக் கணக்குடன் முழுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உங்கள் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், நீங்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர முடியாது. ஓய்வூதிய பங்களிப்புகள் ஒவ்வொரு மாதமும் தானாகவே கழிக்கப்படும், மேலும் ஓய்வூதியம் ஒவ்வொரு மாதமும் தானாகவே கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். எனவே செல்லுபடியாகும் வங்கிக் கணக்கு இருப்பது அவசியம்.

வருமான வரி வரம்பில் வரும் நபர்கள் பயனடைய மாட்டார்கள்

வருமான வரிக்கு உட்பட்ட கணிசமான சம்பளம் உள்ளவர்களும் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள். குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்காக அரசாங்கம் இந்தத் திட்டத்தை குறிப்பாகத் தொடங்கியுள்ளது. அவர்கள் வயதான காலத்தில் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவிற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?

- இதில் விண்ணப்பிக்க, முதலில் உங்கள் வங்கிக் கிளைக்குச் செல்லவும்.

- வங்கி அதிகாரியைச் சந்தித்து, அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர்வதற்கான உங்கள் விருப்பம் பற்றி கூறவும்.

- பின்னர் முதலில் உங்கள் KYC செய்யப்படுகிறது.

- இதன் பிறகு, ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் பிரீமியம் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.

- உங்கள் வங்கிக் கணக்கு திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, உங்கள் பெயர் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: பதவி உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், CGHS, LTC... ஊழியர் சங்கங்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்

மேலும் படிக்க | EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

