அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் தரும் அரசாங்க திட்டம், இப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்

Atal Pension Yojana: மத்திய அரசு மக்களுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக நிதி உதவியை அனுப்பும் பல திட்டங்களை அரசு இயக்குகிறது. இவற்றில் ஓய்வூதியத் திட்டமான அடல் பென்ஷன் திட்டம் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள திட்டமாக உள்ளது. இது முதுமையில் பெரிய அளவிலான நன்மைகளை அளிக்கின்றது.
Atal Pension Yojana: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY) மத்திய அரசால் 2015 இல் தொடங்கப்பட்டது. இது ஒரு முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இதில் பயனாளிகள் தங்கள் வயது மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு சிறிய பிரீமியத்தை செலுத்த வேண்டும். பின்னர், 60 வயதிற்குப் பிறகு, ₹5,000 வரை அவருக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். வயது மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகையின் அடிப்படையில் இதன் மாத முதலீட்டுத் தொகை ₹42 முதல் ₹1,454 வரை மாறுபடுகிறது.
Atal Pension Scheme: அடல் பென்ஷன் யோஜனாவிற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க சில தகுதி அளவுகோல்கள் உள்ளன. இதற்கு முதலீட்டாளர் இந்திய குடிமகனாக, 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவராக, வரி செலுத்தும் பிரிவின் கீழ் இல்லாதவராக, வங்கிக் கணக்கு இருப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
APY: விண்ணப்ப செயல்முறை:
- நீங்கள் அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவில் சேர விரும்பினால், முதலில் உங்கள் வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டும்.
- உங்கள் வங்கிக் கணக்கு உள்ள வங்கியின் கிளைக்குச் செல்லுங்கள்.
- அங்கு, தொடர்புடைய வங்கி அதிகாரியைச் சந்திக்க வெண்டும்.
- அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான விருப்பத்தை தெரிவிக்க வேண்டும்.
- பின்னர், வங்கி அதிகாரி முதலில் உங்கள் KYC ஐ பூர்த்தி செய்வார்.
- இதற்குப் பிறகு, ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் அதன் பிரீமியம் போன்ற பிற தகவல்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
- அதன் பின்னர், உங்கள் வங்கிக் கணக்கு திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும்.
- இதற்குப் பிறகு, உங்கள் விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு வழங்கப்படும்.
அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவில் எவ்வளவு முதலீடு தேவை?
- அடல் பென்ஷன் யோஜனாவின் முதலீடு ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் விண்ணப்பதாரரின் வயதைப் பொறுத்தது.
- எடுத்துக்காட்டாக, 18 வயதுடைய ஒருவர் இதில் முதலீடு செய்தால், மாதத்திற்கு ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்க, மாதத்திற்கு ரூ.210 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- 30 வயதுடைய ஒருவர் இதில் முதலீடு செய்தால், ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் பெற மாதத்திற்கு ரூ.577 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் சந்தாதாரர்கள் நிலவரம்:
அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் நாளுக்கு நாள் சந்தாதாரர்கள் அதிகரித்து வருகின்றனர். நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 8,45,17,419 (8.4 கோடி) சந்தாதாரர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
APY -இன் 5 ஓய்வூதியப் பிரிவுகளில் ஓய்வூதியதாரர்களின் விநியோகம் இப்படி உள்ளது:
ரூ.1,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 86.91%, 7,34,79,553 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.2,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 3.00%, 25,34,949 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.3,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 1.41%, 11,86,898 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.4,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 0.53%, 4,46,102 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.5,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 8.15%, 68,69,917 சந்தாதாரர்கள்
மொத்தம் 100% 8,45,17,419 சந்தாதாரர்கள்
(ஆதாரம்: அரசுத் தரவுகள், நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி)
