அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம்... பதிவு செய்ய இந்த ஆவணங்கள் இருந்தால் போதும்

Senior Citizens Latest News: இந்திய அரசு மக்களுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. இவற்றில் பல ஓய்வூதியத் திட்டங்களும் அடங்கும். வயதான காலத்தில் ஓய்வூதியத்தை அளிக்கும் அப்படிப்பட திட்டங்களில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஒரு பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது.
அடல் பென்ஷன் யோஜனா
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது இந்திய அரசின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். இதன் நோக்கம் தனிநபர்களுக்கு அவர்களின் வயதான காலத்தில் வழக்கமான ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகள் 60 வயதிற்குப் பிறகு ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை மாதந்தோறும் ஓய்வூதியம் பெறுகிறார்கள். இந்திய அரசின் இந்தத் திட்டம் நாட்டில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது.
Atal Pension Yojana: அடல் பென்ஷன் யோஜனா எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
பொதுவான சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்கும் நோக்கில், 2015 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. குறைந்த வருமானம் கொண்ட பல தனிநபர்கள் மற்றும் தனியார் துறையில் பணிபுரிபவர்கள் இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர். அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவில் (APY) முதலீடு செய்து எதிர்காலத்தை நிதி ரீதியாகப் பாதுகாக்க விரும்பினால், விண்ணப்பிக்கும் முன் தேவையான ஆவணங்களைப் பற்றி பயனாளிகள் அறிந்திருக்க வேண்டும். சரியான ஆவணங்களை வழங்கத் தவறினால் உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படலாம்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பதிவு செய்வதற்கான ஆவணங்களின் பட்டியல்
- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (APY) விண்ணப்பிக்க, உங்களிடம் ஆதார் அட்டை இருக்க வேண்டும்.
- இது ஒரு முக்கியமான ஆவணம்.
- ஆதார் அட்டை அடையாளம் மற்றும் முகவரிக்கான சான்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணும் தேவை.
- இது திட்டம் தொடர்பாக அவ்வப்போது தகவல்களையும் விழிப்பூட்டல்களையும் பெறுவதை உறுதி செய்யும்.
- பயனாளிகள் செயலில் உள்ள வங்கிக் கணக்கை வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும்.
- வழக்கமான ஆட்டோ-டெபிட்டிற்கு போதுமான இருப்பு தேவை.
- அடல் பென்ஷன் திட்டத்திற்கான பங்களிப்புத் தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் கணக்கிலிருந்து தானாகவே கழிக்கப்படும்.
- திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது உங்களிடம் வயதுச் சான்று கேட்கப்படலாம்.
- வயது பொதுவாக உங்கள் ஆதார் அட்டை மூலம் சரிபார்க்கப்படுகிறது.
- 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மட்டுமே அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.
- அடல் பென்ஷன் யோஜனாவிற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, சேர்க்கை படிவத்தை கவனமாக நிரப்பவும்.
APY: ஆவணங்களை தயாராக வைத்திருக்கவும்
அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவிற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் அனைத்து ஆவணங்களையும் தயாராக வைத்திருப்பது புத்திசாலித்தனமாகும். இதனால் பின்னர் எந்தப் பிரச்சினையும் ஏற்படாமல் இருக்கும். ஆதார் அட்டை, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் சரியான தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்குவது தடையற்ற விண்ணப்ப செயல்முறையை உறுதி செய்கிறது. அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் பயனாளிகள் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்வது நல்லது.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கணக்கீடு என்ன?
- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம், பயனாளியின் வயது மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்படி முதலீடு செய்ய வேண்டிய ஒரு முதலீட்டுத் திட்டமாகும்.
- இதன் கீழ், 60 வயதிற்குப் பிறகு, பயனாளிக்கு ₹5,000 வரை மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளி குறைந்தது 20 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- ஏனெனில் இதற்குக் குறைவான முதலீடுகள் ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்காது.
- உதாரணமாக, 18 வயது நிரம்பிய ஒருவர் அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் ரூ.5,000 ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர்ந்தால், அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.210 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- 30 வயதுடைய ஒருவர் மாதத்திற்கு ரூ.5,000 ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர்ந்தால், அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு அவரது பிரீமியம் ரூ.577 ஆக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : இ-மித்ரா செயலி அப்டேட்! தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்
மேலும் படிக்க | Budget 2026: பட்ஜெட்டில் வரி செலுத்துவோருக்கு காத்திருக்கும் 5 முக்கிய அறிவிப்புகள் இவைதான்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ