அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

Atal Pension Yojana: பணி ஓய்வு காலத்தில் நிதி ஆதரவு வழங்கும் வகையில் மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. அவற்றில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிக முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது இந்திய அரசின் ஆதரவுடன் உத்தரவாதமான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இது குறிப்பாக முறையான ஓய்வூதியத் திட்டம் இல்லாதவர்களுக்கு ஒரு நம்பகமான தேர்வாக அமைகிறது.
ஏப்ரல் 21, 2026 நிலவரப்படி, APY திட்டத்தில் மொத்தமாக 9 கோடிக்கும் அதிகமானோர் பதிவு செய்துள்ளனர். இது ஒரு சமூகப் பாதுகாப்பு திட்டமாக அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் அடைந்துள்ள பிரபலத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் உள்ளது.
APY என்றால் என்ன, அதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
APY என்பது அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்காக முக்கியமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அரசு ஆதரவு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இது ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் (PFRDA) நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகள் மாதம் ரூ.1,000 முதல் ரூ.5,000 வரையிலான உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வு செய்யலாம். இந்த திட்டத்தில் பயனாளிகளுக்கான ஓய்வூதியம் 60 வயதில் தொடங்கும். உங்கள் பங்களிப்பு, நீங்கள் சேரும் வயது மற்றும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த ஓய்வூதியத் தொகையைப் பொறுத்தது. மேலும், உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ஆடோ-டெபிட் மூலம் பணம் செலுத்தப்படும். அரசாங்கம் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்திற்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. வருமானம் குறைவாக இருந்தால், அந்த இடைவெளியை ஈடுசெய்ய அரசாங்கம் தலையிடுகிறது.
Atal Pension Scheme: ரூ. 5,000 ஓய்வூதியத்திற்கு எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
மூன்று வயதுப் பிரிவுகளின் அடிப்படையில் எளிய உதாரணங்களுடன் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்:
18 வயதில் தொடங்கினால்
முதலீட்டுக் காலம்: 42 ஆண்டுகள்
மாதத் தவணை: ரூ. 210
நாமினிக்கான மொத்த நிதி (Corpus): ரூ. 8.5 லட்சம்
30 வயதில் தொடங்கினால்
முதலீட்டுக் காலம்: 30 ஆண்டுகள்
மாதத் தவணை: ரூ. 577
நாமினிக்கான மொத்த நிதி: ரூ. 8.5 லட்சம்
40 வயதில் தொடங்கினால்
முதலீட்டுக் காலம்: 20 ஆண்டுகள்
மாதத் தவணை: ரூ. 1,454
நாமினிக்கான மொத்த நிதி: ரூ. 8.5 லட்சம்
இதன் மூலம் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. முன்கூட்டியே தொடங்கினால், குறைவாக முதலீடு செய்யலாம். தாமதித்தால், உங்கள் மாதத் தவணைத் தொகை கணிசமாக உயரும்.
APY Scheme: நாமினிக்கு திரும்ப வழங்கப்படும் கார்ப்பஸ் தொகை
- பெரும்பாலானோர் ஓய்வூதியத்தின் மீது மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றனர்.
- ஆனால், APY (அடல் பென்ஷன் யோஜனா) ஒரு முக்கியமான குடும்ப நலனையும் வழங்குகிறது.
- பயனாணியின் மறைவுக்குப் பிறகு, அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு அதே ஓய்வூதியத் தொகை தொடர்ந்து கிடைக்கும்.
- பயனாளி, வாழ்க்கைத் துணை என இருவரும் இறந்தால், அதன் பிறகும், திரட்டப்பட்ட மொத்த நிதியானது (இந்தச் சூழலில் ரூ. 8.5 லட்சம்) அவர்களது வாரிசிடம் (நாமினி) ஒப்படைக்கப்படும். உங்கள் சேமிப்பு வீணாகாமல் இருப்பதையும், உங்கள் குடும்பத்திற்குத் தொடர்ந்து நிதிசார் ஆதரவு கிடைப்பதையும் இந்த அம்சம் உறுதி செய்கிறது.
APY திட்டத்தில் யார் சேர முடியும்?
- 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்தியர்கள் அனைவரும் இதில் ஸ்டேகுடிமகனும் இணையலாம்.
- வங்கி அல்லது அஞ்சலகச் சேமிப்புக் கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
- தகவல் பரிமாற்றம் சீராக நடைபெற, ஆதார் எண் மற்றும் அலைபேசி எண் ஆகியவற்றை வழங்குவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
60 வயது பூர்த்தியான பிறகு என்ன நடக்கும்?
நீங்கள் 60 வயதை எட்டியதும்:
- நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த உத்தரவாதமான மாத ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குவீர்கள்.
- உங்கள் மறைவுக்குப் பிறகும், உங்கள் துணைவர் அதே ஓய்வூதியத் தொகையைத் தொடர்ந்து பெறுவார்.
- இறுதியாக, திரட்டப்பட்ட மொத்த நிதியானது உங்கள் வாரிசிடம் ஒப்படைக்கப்படும்.
உங்கள் ஓய்வூதியத் தொகையை பின்னர் மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா?
ஆம். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை (பொதுவாக ஏப்ரல் மாதத்தில்), உங்கள் ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ முடியும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும்போது, இந்த வசதி உங்களுக்குத் தேவையான நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.
APY ஏன் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கிறது?
ஓய்வுக்குப் பிறகு உத்தரவாதமான வருமானத்தையும், குறைந்த இடர்பாடு கொண்ட முதலீட்டையும், எளிய மற்றும் ஒழுக்கமான சேமிப்புப் பழக்கத்தையும் வழங்கும் ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டத்தையும் நாடும் நபர்ளுக்கு அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிகச் சிறப்பான தேர்வாக இருக்கும்.
அடல் பென்ஷன் யோஜனாவை பற்றி அவ்வப்போது கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY) என்பது 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்தியர்களுக்கான ஒரு அரசுத் திட்டமாகும். இது 60 வயதுக்குப் பிறகு ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான உத்தரவாதமான மாத ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.
2. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?
'அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்' என்பது அதிக வருவாயைப் பற்றியது அல்ல, மாறாக, அது உறுதியையும் பாதுகாப்பையும் பற்றியதாகும். இன்று நீங்கள் செலுத்தும் ஒரு சிறிய மாதத் தவணை எதிர்காலத்திற்கு மிகப்பெரிய நிதி பாதுகாப்பாக அமையும்.
3. அடல் பென்ஷன் யோஜனாவிற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க சில தகுதி அளவுகோல்கள் உள்ளன. இதற்கு முதலீட்டாளர் இந்திய குடிமகனாக, 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவராக, வரி செலுத்தும் பிரிவின் கீழ் இல்லாதவராக, வங்கிக் கணக்கு இருப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ