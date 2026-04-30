அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம்... எந்த வயதில் சேர்ந்தால் எவ்வளவு பங்களிப்பு தேவை?

Atal Pension Yojana: மத்திய அரசு பல வித ஓய்வூதியத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள திட்டமாக உள்ளது. பொதுவாக APY என்று அழைக்கப்படும் இந்த திட்டம், அமைப்புசாராத் துறைத் தொழிலாளர்களுக்கு உத்தரவாதமான ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்குவதை மையமாகக் கொண்ட, அரசாங்கத்தின் ஆதரவு பெற்ற ஒரு திட்டமாகும். இதில் இதுவரை 9 கோடிக்கும் அதிகமானோர் சேர்ந்துள்ளனர்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் இன்னும் செயல்பாட்டில் உள்ளதா என்ற கேள்வி பலருக்கு உள்ளது. இவர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் தற்போது செயல்பாட்டில் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், 2030-31 நிதியாண்டு வரை தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படவும் ஒப்புதல் பெற்றுள்ளது. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மூலம் மாதம் ரூ. 5,000 ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி? இதற்கு வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் எவ்வளவு பங்களிப்பு செலுத்த வேண்டும்? இந்த விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY) என்றால் என்ன?
அடல் ஓய்வுதியத் திட்டம் (Atal Pension Scheme) என்பது, முக்கியமாக அமைப்புசாராத் துறைத் தொழிலாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட, அரசாங்கத்தின் ஆதரவு பெற்ற ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இது 'ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால்' (PFRDA) நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் 21, 2026 நிலவரப்படி, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இணைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 9 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. இத்திட்டம் எந்த அளவிற்குப் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்பதை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: ஓய்வூதியத் தொகை
- APY திட்டத்தின் கீழ், மாதம் ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 5,000 வரையிலான உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத் தொகையை நீங்கள் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.
- உங்களுக்கு 60 வயது பூர்த்தியானதும் ஓய்வூதியம் கிடைக்கத் தொடங்கும்.
- நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய பங்களிப்புத் தொகையானது, நீங்கள் இத்திட்டத்தில் இணையும் வயது மற்றும் நீங்கள் தேர்வு செய்த ஓய்வூதியத் தொகையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
- இத்தொகை உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து தானியங்கி (Auto-debit) முறையில் செலுத்தப்படும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர யார் தகுதியானவர்கள்?
18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட, சேமிப்புக் கணக்கு (Savings Account) வைத்திருக்கும் இந்தியக் குடிமக்கள் இத்திட்டத்தில் இணையத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். மேலும், தற்போது வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் அல்லது இதற்கு முன் வருமான வரி செலுத்தியவர்கள் இத்திட்டத்தில் இணைய இயலாது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: முன்கூட்டியே தொடங்குவதன் சிறப்புப் பலன்
நீங்கள் இத்திட்டத்தில் முன்கூட்டியே பங்களிக்கத் தொடங்கினால், மாதம் ரூ. 210 போன்ற மிகக் குறைந்த தொகையை முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் எவ்வளவு முன்கூட்டியே தொடங்குகிறீர்களோ, அவ்வளவு குறைவாகவே நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம். இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: 18 வயதிலேயே முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால் என்ன நடக்கும்?
ஓய்வு பெறுவதற்கு இன்னும் 42 ஆண்டுகள் மீதமுள்ள நிலையில், நீங்கள் உங்கள் 18-வது வயதிலேயே இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், ரூ. 5,000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்கு நீங்கள் மாதம் ரூ. 210 மட்டுமே முதலீடு செய்தால் போதுமானது.
அடல் பென்ஷன் யோஜனா: 30 வயதில் உங்கள் முதலீட்டுத் தொகை எவ்வளவு இருக்கும்
ஓய்வு பெற இன்னும் 30 ஆண்டுகள் உள்ள நிலையில், நீங்கள் 30 வயதில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், உங்கள் பங்களிப்பு ரூ. 577 ஆக அதிகரிக்கிறது.
அடல் பென்ஷன் யோஜனா: 40 வயதில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால் என்ன நடக்கும்?
ஓய்வு பெற இன்னும் 20 ஆண்டுகளே உள்ள நிலையில், உங்கள் மாதாந்திர பங்களிப்பு ரூ. 1,454 ஆக உயர்கிறது.
முன்கூட்டியே தொடங்குவது ஏன் முக்கியம் என்பதை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. நீங்கள் எவ்வளவு தாமதமாகத் தொடங்குகிறீர்களோ, அவ்வளவு அதிகமாக நீங்கள் மாத தவணை செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
அடல் பென்ஷன் யோஜனா: முக்கிய நன்மைகள்
அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் பொதுவாகக் கவனிக்கப்படாத ஒரு நன்மை என்னவென்றால், உங்கள் வாழ்நாளுக்குப் பிறகு உங்கள் சேமிப்புக்கு என்ன நடக்கும் என்பதுதான். பெரும்பாலான மக்கள் ஓய்வூதியப் பணத்தில் கவனம் செலுத்தினாலும், அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) உங்கள் குடும்பத்திற்கு ஒரு வலுவான நிதிப் பாதுகாப்பு வலையையும் வழங்குகிறது.
பயனாளி இறந்தால், அவரது வாழ்க்கைத் துணைவர் அதே ஓய்வூதியத்தை எந்த இடையூறும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பெறுவார். பயனாளியும் அவரது துணைவரும் இறந்த பிறகு, இந்த எடுத்துக்காட்டில் ரூ. 8.5 லட்சம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முழுத் திரட்டப்பட்ட தொகையும் அவரது நாமினிக்கு மாற்றப்படும். இது உங்கள் சேமிப்பு உங்கள் குடும்பத்திற்கு தொடர்ந்து பயனளிப்பதையும், அது வீணாகாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்கிறது.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: உங்களுக்கு 60 வயது ஆன பிறகு என்ன நடக்கும்?
- நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த உத்தரவாதமான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குவீர்கள்.
- உங்கள் மறைவுக்குப் பிறகும் உங்கள் துணைவர் அதே ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவார்.
- இறுதியில், மொத்த நிதி உங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நபருக்கு (நாமினி) மாற்றப்படும்.
உங்கள் ஓய்வூதியத்தை பின்னர் மாற்ற முடியுமா?
ஆம். உங்கள் ஓய்வூதியத் தொகையை ஆண்டுக்கு ஒருமுறை, பொதுவாக ஏப்ரல் மாதத்தில், அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும்போது இது நெகிழ்வுத்தன்மையை அளிக்கிறது.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் எப்படி இணைவது?
தகுதியுள்ள நபர்கள் தங்கள் வங்கி, eNPS இணையதளம் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ ஜன்சுரக்ஷா இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | கிரெடிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! இனி 3 நாள் தாமதமானாலும் அபராதம் கிடையாது: RBI புதிய விதி
மேலும் படிக்க | கம்யூடட் பென்ஷன் முதல் குடும்ப ஓய்வூதியம் வரை: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வரி விதிகள் என்ன?
