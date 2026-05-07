அடல் பென்ஷன் யோஜனா : தினமும் ரூ.7 முதலீடு! 60 வயதிற்குப் பின் மாதம் ரூ.5000 பென்ஷன்

Atal Pension Yojana : அடல் பென்ஷன் யோஜனா திட்டத்தில் தினமும் 7 ரூபாய் முதலீடு செய்தால் 60 வயதுக்குப் பிறகு மாதம் 5 ஆயிரம் ரூபாய் பென்சன் பெறலாம். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 7, 2026, 06:28 AM IST
Atal Pension Yojana : அடல் பென்ஷன் யோஜனா (Atal Pension Yojana - APY) என்பது மத்திய அரசின் மிகச்சிறந்த சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். குறிப்பாக அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள், தினக்கூலிகள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் தங்களின் முதிர்ந்த வயதில் பொருளாதார ரீதியாக யாரையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் இது 2015 மே மாதம் தொடங்கப்பட்டது.

அடல் பென்ஷன் யோஜனா  என்றால் என்ன?

மூத்த குடிமக்கள் 60 வயதுக்கும் மேல் சேமிப்பு இல்லாமலும், பென்ஷன் இல்லாமல் சிரமப்படாமல் இருப்பதற்காக மத்திய அரசு கொண்டு வந்த இத்திட்டம், ஓய்வுக்காலத்தில் ஒரு நிலையான வருமானத்தை உறுதி செய்கிறது. முப்பது முதல் நாற்பது வயதுக்குட்பட்டவர்கள் தினமும் சேமிக்க தொடங்கினால், மூத்த குடிமக்களாக ஆகும்போது வருமானத்தை பிறரை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமிருக்காது. 

யாரெல்லாம் இணையலாம்?

இத்திட்டத்தில் சேருவதற்கு சில அடிப்படை நிபந்தனைகள் உள்ளன. வயது வரம்பு அடிப்படையில் 18 முதல் 40 வயது வரை உள்ள இந்திய குடிமகன் எவரும் இதில் சேரலாம். ஒரு நபர் குறைந்தது 20 ஆண்டுகள் இத்திட்டத்தில் பங்களிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் 60 வயதிற்குப் பிறகு பென்ஷன் பலன்களைப் பெற முடியும். முதலீட்டாளர் ஒரு வங்கி அல்லது அஞ்சலக சேமிப்புக் கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், ஆவணங்களுக்காக ஆதார் அட்டை மற்றும் செயலில் உள்ள மொபைல் எண் அவசியம்.

ஓய்வூதியத் தொகை மற்றும் முதலீடு

இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சமே நீங்கள் செய்யும் முதலீட்டிற்கு ஏற்ப ஓய்வூதியத் தொகையைத் தேர்வு செய்யும் வசதிதான். மாதம் ரூ. 1,000, ரூ. 2,000, ரூ.3,000, ரூ.4,000 அல்லது ரூ.5,000 என உங்கள் தேவைக்கேற்ப பென்ஷன் தொகையை நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம். உதாரணத்திற்கு, ஒரு 18 வயது இளைஞர் மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் பெற விரும்பினால், அவர் மாதம் வெறும் ரூ.210 மட்டும் செலுத்தினால் போதும். இது ஒரு நாளைக்கு ஏறக்குறைய ரூ.7 மட்டுமே. வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க, நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய மாதாந்திர சந்தா தொகையும் சற்று உயரும். எனவே, இளம் வயதிலேயே இத்திட்டத்தில் இணைவது அதிக லாபம்.

கணவன் மற்றும் மனைவிக்கான கூடுதல் பலன்

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மற்றும் மனைவி இருவருமே தனித்தனியாக கணக்கு தொடங்கலாம். உதாரணமாக, இருவரும் தலா ரூ.5,000 ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அறுபது வயதிற்குப் பிறகு அந்தக் குடும்பத்திற்கு மாதம் ரூ.10,000 நிலையான வருமானம் கிடைக்கும். மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் வயதான தம்பதிகளுக்கு ஓய்வு காலத்தில் நிலையமான வருமானமாக இது இருக்கும்.

முதலீட்டு முறை

1. சந்தாதாரர்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப மாதாந்திரம், மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை எனப் பணத்தைச் செலுத்தலாம்.

2. உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து குறிப்பிட்ட தேதியில் பணம் தானாகவே எடுத்துக் கொள்ளப்படும் வசதி உள்ளது. இதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை.

3. முதலீட்டாளர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் தங்களின் ஓய்வூதியத் தொகையை உயர்த்தவோ அல்லது குறைக்கவோ முடியும். வருடத்திற்கு ஒருமுறை இந்த மாற்றத்தைச் செய்யலாம்.

மரணமடைந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

முதலீட்டாளர் 60 வயதிற்கு முன் இறந்துவிட்டால், அவரது மனைவி தொடர்ந்து இத்திட்டத்தில் பங்களித்து ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். முதலீட்டாளர் மற்றும் அவரது துணைவி ஆகிய இருவருமே இறந்துவிட்டால், அவர்கள் அதுவரை சேர்த்த மொத்தத் தொகையும் அவர்களது வாரிசுதாரரிடம்  முழுமையாகத் ஒப்படைக்கப்படும்.

வரிச் சலுகை

இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும் தொகையானது வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80Cன் கீழ் வரி விலக்கிற்கு உட்பட்டது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரை வரிச் சலுகை பெற முடியும். இது ஓய்வூதியத்துடன் கூடுதல் லாபமாக அமைகிறது. அரசு வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, 2026 ஏப்ரல் நிலவரப்படி, 9 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இத்திட்டத்தில் இணைந்துள்ளனர். குறிப்பாக 2025-26 நிதியாண்டில் மட்டும் 1.35 கோடிக்கும் அதிகமானோர் புதிய கணக்குகளைத் தொடங்கியுள்ளனர். குறைந்த முதலீட்டில் நிறைவான பலனைத் தரும் இந்த அடல் பென்ஷன் யோஜனா திட்டத்தில் நீங்கள் இன்னும் இணையவில்லை எனில், 40 வயதிற்குள் உங்கள் அருகிலுள்ள வங்கி அல்லது அஞ்சலகத்தை அணுகி உங்கள் கணக்கைத் தொடங்குவது சிறந்தது.

