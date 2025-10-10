மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் தரும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றம்

Senior Citizens Latest News: நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு நடத்தி வரும் பல்வேறு நலத்திட்டங்களில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிகவும் ஒரு பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. இதில் ₹5,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. நீங்களும் அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) திட்டத்தில் பதிவு செய்ய பரிசீலித்து வருகிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய புதுப்பிப்பு உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் அரசாங்கம் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தைச் செய்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்
APY-க்கான புதிய சந்தாதாரர் பதிவு படிவத்தை அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் படிவம் அக்டோபர் 1 முதல் அமலுக்கு வந்தது. இப்போது, புதிய படிவம்தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இந்தத் தகவல் அஞ்சல் துறையால் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அமைப்பை மிகவும் வெளிப்படையானதாக மாற்றவும் மோசடி பதிவுகளைத் தடுக்கவும் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (PFRDA) வழிகாட்டுதல்களின்படி இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Atal Pension Yojana: திட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள மூன்று புதிய மாற்றங்கள்:
1. FATCA/CRS அறிவிப்பு கட்டாயம்
விண்ணப்பதாரர் ஒரு வெளிநாட்டவராகவோ, அல்லது டேக்ஸ் ரெசிடென்டாகவொ இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த புதிய படிவத்திற்கு இப்போது FATCA/CRS அறிவிப்பு தேவைப்படுகிறது.
2. இந்திய குடிமக்கள் மட்டுமே கணக்கைத் திறக்க முடியும்.
இப்போது, இந்திய குடிமக்கள் மட்டுமே அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவில் தபால் அலுவலகம் மூலம் பதிவு செய்ய முடியும். ஏனெனில் இந்தக் கணக்குகள் அஞ்சல் சேமிப்புக் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
3. படிவம் இப்போது Protean (NSDL) படி இருக்கும்
பதிவு செயல்முறையை எளிதாகவும், வெளிப்படையாகவும், டிஜிட்டல் முறையில் ஒருங்கிணைக்கவும் Protean eGov (NSDL) இன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் புதிய படிவம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
Atal Pension Scheme: அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா என்றால் என்ன?
- APY நாட்டில் உள்ள அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கான, அவர்களை மையமாகக் கொண்ட ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 60 வயது வரை பங்களிப்புகள் தேவை.
- ஓய்வூதியம் 60 வயதுக்குப் பிறகு தொடங்குகிறது.
- APY இன் கீழ், ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை ஓய்வுதியம் கிடைக்கும்.
- பயனாளி பெறும் ஓய்வூதியத் தொகை அவரது மொத்த பங்களிப்பைப் பொறுத்தது.
- 18 முதல் 40 வயது வரை உள்ளவர்கள் இதில் பதிவு செய்யலாம்.
- வரி செலுத்தும் நபர்கள் இதில் சேர முடியாது.
Atal Pension Scheme: இதில் ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும்?
இந்த திட்டத்தில் பணத்தை முதலீடு செய்வது இரண்டு காரணிகளைப் பொறுத்தது:
- முதலாவதாக, நீங்கள் சேரும் வயது,
- இரண்டாவதாக, 60 வயதிற்குப் பிறகு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் தேவை என்ற கணிப்பு
உதாரணமாக, ஒரு நபருக்கு தற்போது 18 வயதாகிறது என்றும், அவருக்கு 60 வயதிற்குப் பிறகு ₹5,000 மாத ஓய்வூதியம் வேண்டும் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். இதற்கு அவர் மாதத்திற்கு ₹210 முதல் தோராயமாக ₹1,454 வரை முதலீடு செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் பிரீமியம் உங்கள் வயதைப் பொறுத்தது. நீங்கள் எவ்வளவு சீக்கிரமாக பங்களிக்கத் தொடங்குகிறீர்களோ, பிரீமியம் அவ்வளவுக்கு குறைவாக இருக்கும்.
முதலீட்டாளர் இறந்தால் கணக்கு என்ன ஆகும்?
முதலீட்டாளர் 60 வயதிற்குப் பிறகு இறந்தால், அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். முதலீட்டாளரும் அவர்களின் துணைவியும் இறந்தால், திட்டத்தில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட முழு நிதியும் ஒரே தொகையாக அவர்களின் நாமினிக்கு திருப்பித் தரப்படும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் சுருக்கமாக....
- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் அரசாங்கம் நடத்தும் பிரபலமான ஓய்வூதியத் திட்டமாகும்.
- இதில் மாதம் ரூ.5,000 வரை ஓய்வூதியம் பெறலாம்.
- ஓய்வூதியத் திட்ட தொகையை வருடத்திற்கு ஒரு முறை, ஏப்ரல் மாதத்தில் மாற்றலாம்.
- பிரீமியங்களைச் செலுத்தத் தவறினால், உங்கள் கணக்கு முடக்கப்படலாம். நிலுவைத் தொகையை அபராதத்துடன் செலுத்தி அதை மீண்டும் செயல்படுத்தலாம்.
- நீண்ட காலத்திற்கு நிதியை டெபாசிட் செய்யத் தவறினால் கணக்கு மூடப்படும்.
- வருமான வரி அடுக்கின் கீழ் வராத அனைவருக்கும் இந்த திட்டத்தில் சேர தகுதி உள்ளது.
மேலும் படிக்க | தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய... கோல்ட் ETF vs டிஜிட்டல் கோல்ட் - எது பெஸ்ட்?
மேலும் படிக்க | Post Office MIS: மாதம் ரூ.9,250 வருமானம் தரும் அற்புதமான அரசாங்க திட்டம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ