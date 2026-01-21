English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Atal Pension Yojana: தொழிலாளர்களுக்கு மோடி அமைச்சரவை பரிசு, ஓய்வூதியத் திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டது

APY Extension by Modi Cabinet: அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அளிக்கும் திட்டமான அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை 2030-31 நிதியாண்டு வரை நீட்டிக்க மோடி அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 03:57 PM IST
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தொடர மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்.
  • அமைச்சரை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவு.
  • 2030-31 நிதியாண்டு வரை திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டது.

Atal Pension Yojana: தொழிலாளர்களுக்கு மோடி அமைச்சரவை பரிசு, ஓய்வூதியத் திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டது

Atal Pension Yojana Latest News: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடர்பான ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. 2030-31 நிதியாண்டு வரை அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தொடர மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. விளம்பர மற்றும் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான நிதி ஆதரவு மற்றும் இடைவெளி நிதியுதவியை நீட்டிக்கவும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு முதியோர் கால வருமானப் பாதுகாப்பை வழங்கும் நோக்கத்துடன், அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மே 9, 2015 அன்று தொடங்கப்பட்டது.

Cabinet Meeting: அமைச்சரை கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு 

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களிடையே விழிப்புணர்வு, திறன் மேம்பாடு உள்ளிட்டவற்றை விரிவுபடுத்துவதற்காக, விளம்பர மற்றும் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான அரசாங்க ஆதரவுடன் இந்தத் திட்டம் 2030-31 வரை தொடரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Rs. 5,000 Monthly Pension: மாதம் ரூ.5,000 வரை ஓய்வூதியம்

- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம், சந்தாதாரர்களின் பங்களிப்புகளின் அடிப்படையில், 60 வயது முதல் மாதம் ரூ.1,000 முதல் ரூ.5,000 வரை உத்தரவாதமான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.

- பயனாளிக்கு 60 வயது ஆன பிறகு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. 

- சேமிப்புக் கணக்குகளிலிருந்து ஆட்டோ-டெபிட் மூலம் பங்களிப்புகள் செலுத்தப்படுகின்றன. 

- இதற்கான கட்டண இடைவெளிகள் நெகிழ்வானவை (மாதாந்திரம், காலாண்டு அல்லது அரையாண்டு).

- சந்தாதாரர் இறந்துவிட்டால், ஓய்வூதியம் அவரது வாழ்க்கைத் துணைவருக்கு மாற்றப்படும். 

- இருவரும் இறந்த பிறகு, திரட்டப்பட்ட மொத்தத் தொகை பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினிக்கு வழங்கப்படும்.

APY: 8.66 கோடி பேர் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இணைந்துள்ளனர்

ஜனவரி 19, 2026 நிலவரப்படி, 8.66 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இணைந்துள்ளனர். ஏப்ரல் 2025-ல் அரசாங்கத்தால் பகிரப்பட்ட தரவுகளின்படி, அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் மக்களுக்கான இந்த மத்திய வருமானப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அதிகபட்சமாக 1.20 கோடிக்கும் அதிகமானோர் பதிவு செய்துள்ளனர்.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (APY) புதிதாக இணைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள முதல் ஐந்து மாவட்டங்கள் பிரயாக்ராஜ், லக்னோ, பரேலி, ஃபதேபூர் மற்றும் கான்பூர் நகர் என்று அரசாங்கத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ஊக்குவிப்பதற்கான பிரச்சாரம், குறிப்பாக அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களிடையே "சாதனை அளவிலான பங்கேற்பை" ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அரசாங்கம் கூறியுள்ளது.

Atal Pension Scheme: திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

- அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் சேர விரும்பும் நபர்கள், முதலில் தங்கள் வங்கிக் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டும். 

- KYC ஐ பூர்த்தி செய்ய, தொடர்புடைய அதிகாரியைச் சந்தித்து தகவல்களை பெற வேண்டும்.

- KYC ஐ நிறைவு செய்த பிறகு, தங்களுக்கு ஏற்ற ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து பிரீமியத்தைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும். 

- அதன் பிறகு பெயர் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும். 

- செயல்பாடுகள் முடிந்தவுடன் பயனாளிக்கு ஒரு ரசீது வழங்கப்படும், அவரது விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்படும்.

Atal pension yojanaAPYAtal Pension SchemeModi cabinetPension Scheme

