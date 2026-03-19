HDFC வங்கி தலைவர் அதானு சக்ரவர்த்தி ராஜினாமா: ராஜினாமா கடிதத்தில் முக்கிய குறிப்பு

Atanu Chakraborty Quits: HDFC வங்கியின் பகுதிநேரத் தலைவரும், சுயாதீன இயக்குநருமான அத்தானு சக்ரவர்த்தி, மார்ச் 18 அன்று தனது பதவியிலிருந்து உடனடியாக விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். இந்தத் தகவல் பங்குச் சந்தை ஒழுங்குமுறை ஆவணத் தாக்கல் ஒன்றின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
பகுதிநேரத் தலைவராக கேகி மிஸ்ட்ரி நியமனம்
வங்கியின் இடைக்காலப் பகுதிநேரத் தலைவராக கேகி மிஸ்ட்ரியை நியமிக்கக் கோரி வங்கி விடுத்திருந்த கோரிக்கைக்கு, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மார்ச் 19 முதல் மூன்று மாத காலத்திற்கு இந்தப் பதவி நியமனம் அமலில் இருக்கும். எனினும், அத்தனு சக்ரவர்த்தி வெளியேறிய பிறகு பெரிய அளவிலான பிரச்சினைகள் ஏதும் இல்லை என்று மிஸ்ட்ரி கூறியுள்ளார்.
அதானு சக்ரவர்த்தி 2021-ஆம் ஆண்டில் வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவில் இணைந்தார். தனது ராஜினாமா கடிதத்தில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வங்கிக்குள் நிகழ்ந்த சில நிகழ்வுகள் குறித்த தனது கவலைகளை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
"திரு. அத்தானு சக்ரவர்த்தி (DIN: 01469375), இன்று அதாவது மார்ச் 18, 2026 அன்று, தனது ராஜினாமா கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காரணங்களுக்காக, வங்கியின் பகுதிநேரத் தலைவர் மற்றும் சுயாதீன இயக்குநர் பதவியிலிருந்து உடனடியாக விலகுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார் என்பதை இதன் மூலம் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறோம். அந்த ராஜினாமா கடிதம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. திரு. சக்ரவர்த்தியின் ராஜினாமாவிற்கு, அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காரணங்களைத் தவிர வேறு எந்தக் காரணங்களும் இல்லை என்பதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறோம்," என்று HDFC வங்கி தனது ஒழுங்குமுறை அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
அதானு சக்ரவர்த்தி வேறு எந்த நிறுவனத்திலும் இயக்குநர் பதவியை வகிக்கவில்லை என்றும் HDFC வங்கி கூடுதலாகத் தெரிவித்துள்ளது.
"திரு. சக்ரவர்த்தி தனது பதவிக்காலத்தில் வங்கிக்கு ஆற்றிய பங்களிப்பைப் இயக்குநர்கள் குழு மனதாரப் பாராட்டுகிறது. மேலும், அவரது எதிர்கால முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றிபெற வாழ்த்துகிறது. மேலும், இது தொடர்பாக வங்கி அளித்த விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில், திரு. கேகி மிஸ்ட்ரியை வங்கியின் இடைக்காலப் பகுதிநேரத் தலைவராக நியமிக்க, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மார்ச் 18, 2026 அன்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த நியமனம் மார்ச் 19, 2026 முதல் 3 மாத காலத்திற்குச் செல்லுபடியாகும்," என்று HDFC வங்கி மேலும் கூறியுள்ளது.
HDFC வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவிற்கு அத்தானு சக்ரவர்த்தி எழுதிய ராஜினாமா கடிதம்:
அத்தானு சக்ரவர்த்தி தனது ராஜினாமா கடிதத்தில் பின்வருமாறு எழுதியுள்ளார்: "கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வங்கிக்குள் நான் கவனித்து வந்த சில நிகழ்வுகளும் நடைமுறைகளும், எனது தனிப்பட்ட விழுமியங்களுக்கும் நெறிமுறைகளுக்கும் இணக்கமாக இல்லை. நான் மேற்கூறிய முடிவை எடுத்ததற்கான அடிப்படை இதுவே ஆகும். மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காரணங்களைத் தவிர, எனது ராஜினாமாவிற்கு வேறு எந்த முக்கியக் காரணங்களும் இல்லை என்பதை நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன்."
HDFC வங்கிப் பங்குகள் சரிவு
வியாழக்கிழமையன்று HDFC வங்கியின் பங்கு விலையானது 8.7 சதவீதம் வரை சரிவைக் கண்டது. இன்றைய வர்த்தகத்தின் குறைந்தபட்ச நிலையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இல்லாத அளவுக்கு மிகத் தீவிரமான வீழ்ச்சியைச் சந்தித்த இந்தப் பங்குகள், 2.3% சரிந்திருந்த குறியீட்டு அளவுகோலான Nifty 50-இன் வீழ்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தன. இந்திய நேரப்படி காலை 9:30 மணி நிலவரப்படி (0400 GMT), வங்கியின் பங்குகள் தங்கள் இழப்புகளில் சிலவற்றை ஈடுசெய்து, 4.3% சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வந்தன.
