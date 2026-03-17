ATM மெஷினில் உங்க கார்டு மாட்டிக்கிச்சா.. இதை மட்டும் செய்தால் போதும்

ATM Card Stuck News: இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், நாம் அனைவரும் பணத்தை எடுக்க ஏடிஎம் இயந்திரம் (ATM Machine) ஒன்றை மட்டுமே முதன்மையாக சார்ந்திருக்கிறோம். ஆனால் சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள், உங்கள் தேவைகளுக்காகப் பணத்தை ATM இயந்திரத்தில் எடுக்கச் செல்கிறீர்கள்; அப்போது திடீரென்று, உங்களின் டெபிட் அட்டை ஏடிஎம் இயந்திரத்திற்குள் சிக்கிக்கொள்கிறது. அட்டை சிக்கிக்கொண்ட அந்த கணமே, உங்கள் மனதில் தோன்றும் முதல் எண்ணம் "யாரேனும் உங்கள் பணத்தை எடுத்துவிடுவார்களோ அல்லது அந்த அட்டையைத் தவறாகப் பயன்படுத்திவிடுவார்களோ" என்கிற அச்சம் மட்டுமே முதலில் மனதில் எழும்.
ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் டெபிட் அட்டை ஏன் சிக்கிக் கொள்கிறது தெரியுமா?
பொதுவாக ஏடிஎம் அட்டை இயந்திரத்திற்குள் சிக்கிக்கொள்வதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். பெரும்பாலும், இயந்திரத்தில் ஏற்படும் தொழில்நுட்பக் கோளாறு அல்லது இணைய இணைப்புச் சிக்கலே இதற்கு முதன்மை காரணமாக அமைகிறது. மேலும், ஒரு பயனர் தொடர்ந்து பலமுறை தவறான PIN எண்ணை (Debit Card PIN Number) உள்ளீட்டாலோ அல்லது பரிவர்த்தனையின் போது அட்டையை நீண்ட நேரத்திற்கு இயந்திரத்திற்குள்ளேயே அப்படியே வைத்திருந்தாலோ, பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக இயந்திரம் அந்த டெபிட் அட்டையை அங்கேயே தக்கவைத்துக்கொள்ளக்கூடும். மூன்றாவது காரணம், பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு இருக்கும் போது மின் அழுத்த மாறுபாடு ஏற்பட்டாலோ அல்லது இயந்திரத்தின் மென்பொருளில் ஏதேனும் தொழில்நுட்பப் பிழைகள் ஏற்பட்டாலோ இயந்திரத்திற்குள் டெபிட் கார்டு (Debit Card) சிக்கிக்கொள்ளலாம்.
இந்நிலையில் உங்களுக்கும் இது போன்ற சூழ்நிலையில் ஏற்பட்டால், இனி பதற்றமடைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சில எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிவதன் மூலம்; உங்கள் டெபிட் கார்டும், உங்கள் பணம் (Money) இரண்டுமே பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடும்.
உங்கள் அட்டை ATM இயந்திரத்தில் சிக்கிக்கொண்டால், என்ன செய்ய வேண்டும்?
ATM இயந்திரத்தில் மாட்டிக்கொண்ட அல்லது சிக்கிக்கொண்ட உங்கள் அட்டை திரும்ப வரவில்லை என்றால், தெரிந்த அந்த நொடியே உடனடியாக உங்கள் வங்கியின் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தை (Customer Care) அழைத்து தொடர்பு கொள்ளவும். குறிப்பிட்ட அந்த ஏடிஎம் (ATM - Automated Teller Machine) அமைந்திருக்கும் இடத்தையும், உங்கள் அட்டை சிக்கிக்கொண்ட சரியான நேரத்தையும் வங்கிக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு ஏடிஎம் இயந்திரத்திலும் ஒரு தனித்துவமான அடையாள எண் (ID number) இடம்பெற்றிருக்கும்; அந்த எண்ணைக் குறித்து வைத்துக்கொண்டு, அந்த எண்ணை வங்கிக்குத் தவறாமல் கொடுக்கவும்.
டெபிட் கார்டை "ஹாட்லிஸ்ட்" அல்லது "பிளாக்" செய்வது அவசியமா?
வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்துடன் பேசும்போது, உங்கள் அட்டையை உடனடியாக பிளாக் (Block)அல்லது 'ஹாட்லிஸ்ட்' (hotlist) செய்வதோ மிகவும் பாதுகாப்பான நடவடிக்கையாகும். அட்டை ஒருமுறை 'ஹாட்லிஸ்ட்' செய்யப்பட்ட பிறகு, அந்த கார்டை வேறு எவராலும் பயன்படுத்த முடியாது. இதன் மூலம், உங்கள் வங்கிக் கணக்கு இருப்பு முழுமையாகப் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிசெய்யலாம்.
நீங்கள் வங்கியைத் தொடர்பு கொள்ளும்போது, அவர்கள் பொதுவாக உங்களுக்கு இரண்டு விருப்பங்களை வழங்குவார்கள். முதல் விருப்பம், உங்கள் பழைய அட்டையை முழுமையாக ரத்து செய்வதாகும். உங்கள் அட்டை தவறாகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடும் என்று நீங்கள் சந்தேகித்தால், இந்த விருப்பம் மிகவும் பாதுகாப்பானது. அத்தகைய சூழலில், நீங்கள் ஒரு புதிய டெபிட் அட்டையைப் (Debit Card) பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த புதிய அட்டை வழக்கமாக 7 முதல் 10 நாட்களுக்குள் உங்கள் முகவரியைக்கு அனுப்பபடும். இரண்டாவது விருப்பம், உங்கள் பழைய அட்டையை மீட்டெடுப்பதற்கான செயல்முறையைத் தொடங்குவதாகும்.
ATM இயந்திரத்தில் சிக்கிக்கொண்ட டெபிட் கார்டை மீட்பது எப்படி?
உங்கள் வங்கிக் கணக்கு உள்ள அதே வங்கியின் ஏடிஎம் (ATM) இயந்திரத்தில் உங்கள் அட்டை சிக்கிக்கொண்டால், அதைத் திரும்பப் பெறுவது மிகவும் எளிதானது. இருப்பினும், வேறு ஒரு வங்கியின் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் டெபிட் அட்டை சிக்கிக்கொண்டால், அதைத் திரும்பப் பெறும் செயல்முறைக்குச் சற்று அதிக நேரம் எடுக்கலாம். பொதுவாக, அந்த ஏடிஎம் இயந்திரத்தைப் பராமரிக்கும் பொறுப்புள்ள தொழில்நுட்பக் குழுவினர் அந்த அட்டையை மீட்டு, அதை முதலில் வழங்கிய வங்கிக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள். அதைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட வங்கி வாடிக்கையாளருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கும்; பல சமயங்களில், வாடிக்கையாளர் தங்கள் வங்கி கிளையை நேரில் அணுகி, அடையாளச் சான்றை சமர்ப்பித்த பின்னரே அந்த அட்டையைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் அட்டை சிக்கிக்கொள்வது ஒரு தொழில்நுட்பப் பிரச்சினை ஆகும். நீங்கள் உடனடியாக வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்திற்குத் தெரிவித்து, டெபிட் கார்டை பிளாக் செய்துவிட்டால், உங்கள் பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ