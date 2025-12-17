ATM -இல் EPF பணம் எடுக்கும் வசதி இந்த நாளில் தொடங்கும்: அமைச்சர் அதிரடி அப்டேட்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்க்ளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுப்பது இப்போது ஊழியர்களுக்கு மிக எளிதாகப் போகிறது. EPFO 3.0 இன்னும் சில மாதங்களில் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ATM மூலம் PF பணத்தை எடுக்கு வசதி இதில் முக்கிய அம்சமாக இருக்கும். இது குறித்து தொழிலாலர் அமைச்சர் சமிபத்தில் அளித்துள்ள அப்டேட் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Withdrawal: பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை எளிதாகும்
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மண்டாவியா ஒரு தனியார் நிகழ்வில், விரைவில், EPF சந்தாதாரர்கள் ATM மற்றும் UPI மூலம் தங்கள் PF பணத்தை எடுக்க முடியும் என்று கூறினார். மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மண்டாவியா, "ஊழியர்கள் இப்போதும் தங்கள் EPF கணக்கிலிருந்து 75% தொகையை உடனடியாக எடுக்கலாம். மார்ச் 2026 க்கு முன்பு, சந்தாதாரர்கள் ATM மூலம் EPF தொகையை எடுக்க அனுமதிக்கும் வசதியை அமைச்சகம் செயல்படுத்தும் என நான் ஏற்கனவே அறிவித்து வருகிறேன். EPF -இல் உள்ள பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை UPI உடனும் இணைக்கப்படும்." என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
EPF ATM Withdrawal: ATM இலிருந்து நேரடியாக PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி
அமைச்சர் மன்சுக் மண்டாவியா தற்போதைய முறையைப் பற்றியும் பேசினார். தற்போது, EPF வித்டிராயலுக்கு வெவ்வேறு படிவங்களை நிரப்ப வேண்டும், இது சில நேரங்களில் மக்களுக்கு சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது என்றும் அவர் கூறினார். "EPF இல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் சந்தாதாரருக்கு சொந்தமானது, ஆனால் பல்வேறு படிவங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் அதை திரும்பப் பெறும் செயல்முறையை சிக்கலாக்குகின்றன. இதை மனதில் கொண்டு, அமைச்சகம் பணம் எடுக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது." என அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்காக இதுவரை செய்யப்பட்டுள்ள சீர்திருத்தங்கள்
அக்டோபர் 2025 இல், வருங்கால வைப்பு நிதி விதிகளை எளிமைப்படுத்தவும், விரைவுபடுத்தவும், வெளிப்படையானதாக மாற்றவும் EPFO முக்கிய சீர்திருத்தங்களை அங்கீகரித்தது. முன்னர், வெவ்வேறு பிரிவுகள் மற்றும் தகுதி அளவுகோல்கள் கோரிக்கைகளில் தாமதங்கள் மற்றும் சில நேரங்களில் நிராகரிப்புகளுக்கு வழிவகுத்ததாக தொழிலாளர் அமைச்சகம் கூறியது. இந்த சிக்கலை தீர்க்க, 13 வெவ்வேறு வித்டிராயல் வகைகளை இணைத்து எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
EPF Withdrawal: இப்போது எவ்வளவு PF தொகையை எடுக்க முடியும்?
முன்னதாக, EPF உறுப்பினர்கள் தங்கள் வைப்புத்தொகை மற்றும் அதன் மீது ஈட்டப்படும் வட்டியில் ஒரு பகுதியை மட்டுமே எடுக்க முடியும். இது காரணத்தைப் பொறுத்து 50% முதல் 100% வரை மட்டுமே இருந்தது. புதிய விதிகளில் பணியாளரின் பங்களிப்பு மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மற்றும் வட்டி ஆகியவையும் திரும்பப் பெறும் தொகையில் அடங்கும். இது முந்தையதை விட 75% EPF கார்பஸை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
EPFO 3.0: தகுதி விதிகள் எளிதாகிவிட்டன
முன்னதாக, தகுதி காலம் வெவ்வேறு காரணங்களுக்கு வேறுபட்டதாக இருந்தது. இது 7 ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. இப்போது, அனைத்து வகையான பணம் எடுக்கும் செயல்முறைகளும் 12 மாதங்களாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது, ஒரு ஊழியர் ஒரு வருட சேவையை முடித்த பிறகு ஒரு பெரிய தொகையை எடுக்கலாம்.
EPF Withdrawal: வேலையின்மை தொடர்பான விதிகள் என்ன?
ஒரு ஊழியருக்கு வேலையில்லாமல் போனால், அவர்கள் உடனடியாக தங்கள் PF தொகையில் இல் 75% ஐ திரும்பப் பெறலாம். இதில் பணியாளர் மற்றும் முதலாளி பங்களிப்புகள் மற்றும் வட்டி ஆகியவை அடங்கும். மீதமுள்ள 25% ஐ ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு திரும்பப் பெறலாம். இருப்பினும், 55 வயதிற்குப் பிறகு ஓய்வு பெறுதல், நிரந்தர இயலாமை, தன்னார்வ ஓய்வூதியம் அல்லது வெளிநாட்டில் நிரந்தர குடியேற்றம் போன்ற சூழ்நிலைகளில் PF -இன் முழு தொகையையும் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது.
