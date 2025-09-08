ஏடிஎம் PIN: இந்த எண்களை ஒருபோதும் பயன்படுத்த வேண்டாம்!

ATM PIN Safety tips : உங்கள் வங்கி கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கவோ அல்லது ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகள் செய்யவோ டெபிட் கார்டுகள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றன. ஆனால், இந்தக் கார்டுகளின் பாதுகாப்பிற்கு மிக முக்கியமான காரணி, அதன் நான்கு இலக்க பின் (PIN) எண் ஆகும். இந்த எண்ணை பாதுகாப்பாகவும், யூகிக்க முடியாத வகையிலும் அமைப்பது மிக அவசியம்.
பலரும் நினைவில் வைத்துக்கொள்வதற்கு எளிதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, சில எண்களைப் பின் எண்ணாக அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால், இந்த எளிய பின் எண்கள் சைபர் தாக்குதல்காரர்களுக்கு உங்கள் கணக்கைப் பறிக்க ஒரு திறந்த கதவாக அமைகின்றன. ஒருவேளை உங்கள் தரவுகள் கசிந்தால், உடனடியாக உங்கள் வங்கி கணக்கு காலியாக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பாதுகாப்பற்ற பின் எண்களை நீங்கள் பயன்படுத்தினால், உடனடியாக அதை மாற்றிவிடுவது மிக முக்கியம்.
நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய PIN எண்கள் ஏன்?
சில எண்கள் எளிதாக யூகிக்கக்கூடியவை. எனவே, பின் எண்ணை ஹேக் செய்ய முயற்சிப்பவர்கள் முதலில் இந்த எண்களைப் பயன்படுத்துவார்கள். இந்த எண்களை பின்னாக வைப்பவர்கள் உலகளவில் மிக அதிகம் என்பதால், அவற்றைக் கண்டுபிடிப்பது எளிது.
1. எளிய மற்றும் தொடர்ச்சியான எண்கள்
1234: இது உலகின் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பின் எண்களில் ஒன்றாகும். இது உடனடியாக யூகிக்கக்கூடியது.
1111, 2222, 3333, 0000: ஒரே எண் தொடர்ந்து வருவது நினைவில் வைத்துக் கொள்ள எளிதாக இருந்தாலும், யூகிக்க மிகவும் எளிமையானது.
4321: இது தலைகீழ் வரிசை. கணினியில் இதைக் கண்டுபிடிப்பது ஒரு சில நொடிகளே ஆகும்.
1212, 1122: திரும்பத் திரும்ப வரும் எண்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட அமைப்பைக் கொண்ட எண்களும் எளிதில் யூகிக்கக்கூடியவை.
2. பிறந்த தேதி தொடர்பான எண்கள்
உங்கள் பிறந்த தேதி (1901, 2511) அல்லது உங்கள் பிறந்த வருடம் (1988)
உங்கள் குடும்ப உறுப்பினரின் பிறந்த தேதி
ஏன் தவிர்க்க வேண்டும்? சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பிற பொதுத் தகவல்களில் இருந்து உங்கள் பிறந்த தேதி, வருடங்களை எளிதில் கண்டறிய முடியும். இதனால், ஹேக்கர்கள் இந்த எண்களைப் பயன்படுத்தி எளிதில் உங்கள் கணக்கிற்குள் நுழைய முடியும்.
3. எளிதில் யூகிக்கக்கூடிய பிற எண்கள்
உங்கள் மொபைல் எண்ணின் கடைசி 4 இலக்கங்கள்: உங்கள் தொலைபேசியை நீங்கள் தொலைத்துவிட்டால், உங்கள் பின் எண்ணையும் தொலைத்ததாக அர்த்தம்.
உங்கள் வாகன எண்: வண்டி எண்ணை நினைவில் வைப்பது எளிது என்றாலும், இதுவும் பொதுவில் உள்ள தகவலாகும்.
ஆதார் அல்லது பிற அடையாள அட்டை எண்கள்: இதுபோன்ற முக்கிய எண்களைப் பின்னாக அமைப்பது மிகவும் ஆபத்தானது. உங்கள் அட்டை தொலைந்தால், உங்கள் வங்கி கணக்கும் அபாயத்தில் உள்ளது.
4. பொதுவான எண்கள்
சைபர் பாதுகாப்பு அறிக்கைகளின்படி, சில எண்கள் மிக அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக, 1234, 0000, 2580 (கீபேடில் நேர்க்கோடு) போன்ற எண்கள் சில நொடிகளில் ஹேக் செய்யப்படலாம். 1212, 6969, 9999 போன்ற எண்களும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
பாதுகாப்பான பின் எண்ணை உருவாக்குவது எப்படி?
சீரற்ற எண்களின் கலவை: எப்போதும் உங்கள் பின் எண்ணை எந்தவித தொடர்பும் இல்லாத எண்களைக் கொண்டு உருவாக்குங்கள். உதாரணமாக, 3957, 8146, 2795 போன்ற எண்கள் சீரற்றவை.
பிறந்த தேதி மற்றும் தொலைபேசி எண்களைத் தவிர்த்தல்: உங்கள் பின் எண்ணில் உங்கள் பிறந்த தேதியையோ, தொலைபேசி எண்ணையோ அல்லது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் முக்கியத் தேதியையோ ஒருபோதும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
மாதிரிகளைத் தவிர்த்தல்: எளிதில் யூகிக்கக்கூடிய எண்களைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். கீபேடில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் உள்ள எண்களையும் தவிர்ப்பது நல்லது.
வழக்கமான மாற்றம்: உங்கள் பின் எண்ணை 6 முதல் 12 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றுவது பாதுகாப்பை மேலும் உறுதிப்படுத்தும்.
இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், உங்கள் வங்கி கணக்கையும் பணத்தையும் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள முடியும்.
