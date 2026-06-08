/ஏடிஎம்கள் மூடப்படும் ஆபத்து... எஸ்பிஐ செய்யும் தவறு தான் காரணமா? - பின்னணி என்ன?

ATM Shutdown Warning : இப்போதெல்லாம் யாரும் கையில் பணம் வைத்திருப்பதில்லை. பெருநகரங்களில் பெட்டிக் கடை தொடங்கி பெரிய பெரிய மால், தியேட்டர் வரை இப்போது அனைவரும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை தான் அதிகம் நம்பியிருக்கிறார்கள். பெரும்பாலும் இளம் தலைமுறையினர், மாணவர்கள் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனையை அதிகம் சார்ந்திருக்கின்றனர்.
இணையமோ அல்லது சர்வரோ சில நேரங்களில் கோளாறு செய்தால் பலரும் விழி பிதுங்கி நிற்பதை பார்க்க முடிகிறது. இந்த டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை என்பது கையில் ரொக்கம் வைத்திருக்கும் பழக்கத்தை ஒழித்துவிட்டது. இருப்பினும், பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் ரொக்கப் பரிவர்த்தனைகளையும் நம்பியிருக்கிறார்கள்.
பெரும்பாலும் பணப் பரிவர்த்தனைகளை நம்பியிருப்பவர்கள், ஏடிஎம் மையத்தையே அதிகம் சார்ந்திருப்பார்கள். அப்படியிருக்க, தற்போது ரொக்கப் பணத்திற்கு அதிக தட்டுப்பாடு தற்போது எழுந்துள்ளது. இதனால், இரண்டாம் கட்ட நகரங்களிலும், குறு நகரங்களிலும் உள்ள பல ஏடிஎம்கள மூடப்படலாம் என அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஏடிஎம் தொழில் கூட்டமைப்பு (CATMi) அதன் கவலையை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடம் எழுப்பியிருப்பதாக NavBharat Times செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், நாட்டின் பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா (SBI) முதல்நிலை நகரங்களில் உள்ல ஏடிஎம்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக ரொக்கம் பணத்தை அனுப்பி வைககிறது என்றும் இதுவே, இரண்டாம் அடுக்கு மற்றும் மூன்றாம் அடுக்கு நகரங்களில் கடுமையான பணம் தட்டுபாடு ஏற்பட வழிவகுப்பதாகவும் அந்த கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதன்மூலம் பரவலான ஏடிஎம் செயலிழப்பு அபாயத்தை உருவாக்குகிறது என்றும் வங்கி துறையிடம் இருந்து ஏடிஎம் தொழில் கூட்டமைப்பு ரூ.100 கோடி இழப்பீடு கோரியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கடந்த ஜூன் 5ஆம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில்,இந்த பிரச்னை முதன்மையாக எஸ்பிஐ வங்கியுடன் தொடர்புடையது என்று ஏடிஎம் மேற்பார்வையாளர்கள் ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் எஸ்பிஐ வங்கியிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
எஸ்பிஐ வங்கி நாடு முழுவதும் 65 ஆயிரம் ஏடிஎம்களை வைத்திருக்கிறது, நாட்டின் மிகப்பெரிய ஏடிஎம் வலையமைப்பை இந்த வங்கி இயக்குகிறது. எஸ்பிஐ வங்கி தனது ஏடிஎம் வலைமைப்பில் சுமார் பாதியளவு பணப் பரிவர்த்தனைகளை தானே நிர்வகிக்கிறது என்பதும், அவற்றில் பெரும்பாலானவை பெருநகரங்களிலேயே குவிந்துள்ளன என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
ஏடிஎம் மேற்பார்வையாளர்களின் கூற்றுப்படி, குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் 60 சதவீத உயர்வு மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்வு காரணமாக அவர்களின் இயக்கச் செலவுகள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும், மாதாந்திர ஏடிஎம் பணப் பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது என்றும் தெரிகிறது.
அந்த வகையில், 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் 570 மில்லயின் பரிவர்த்தனைகளாக இருந்த இந்த எண்ணிக்கை, 2025ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் 439.5 மில்லியனாகக் குறைந்துவிட்டது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.