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ஏடிஎம்கள் மூடப்படும் ஆபத்து... எஸ்பிஐ செய்யும் தவறு தான் காரணமா? - பின்னணி என்ன?

ATM Shutdown Warning : ஏடிஎம் பயன்பாடு குறைந்திருப்பதன் காரணமாகவும், முக்கிய நகரங்களில் மட்டும் ரொக்கப் பணம் அதிகம் விநியோகிக்கப்படுவதாலும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட நகரங்களில் ஏராளமான ஏடிஎம்கள் மூடப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:52 PM IST
ஏடிஎம்கள் மூடப்படும் ஆபத்து... எஸ்பிஐ செய்யும் தவறு தான் காரணமா? - பின்னணி என்ன?
Image Credit: Image Credit : SBI ATM | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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