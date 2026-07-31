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Bank Holidays : ஆகஸ்ட் மாதம் வங்கிகளுக்கு 14 நாள் விடுமுறை! தேதிகளை நோட் பண்ணுங்க..

August 2026 Bank Holidays : ஆகஸ்ட் மாதம் பிறக்க இருக்கிறது. இந்த மாதத்தில் எத்தனை நாட்கள் வங்கிளுக்கு விடுமுறை என்பது குறித்தும், அதில் எத்தனை நாட்கள் தமிழ்நாட்டில் விடுமுறை என்பது குறித்தும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 31, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:49 AM IST
Bank Holidays : ஆகஸ்ட் மாதம் வங்கிகளுக்கு 14 நாள் விடுமுறை! தேதிகளை நோட் பண்ணுங்க..
Image Credit: August 2026 Bank Holidays | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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