/Bank Holidays : ஆகஸ்ட் மாதம் வங்கிகளுக்கு 14 நாள் விடுமுறை! தேதிகளை நோட் பண்ணுங்க..

August 2026 Bank Holidays : ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நீங்கள் முக்கிய வங்கி சம்பந்தமான வேலை ஏதேனும் வைத்திருந்தால், கண்டிப்பாக எந்தெந்த நாட்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இல்லையென்றால், வங்கிகள் மூடியிருக்கும் நாளில் நீங்கள் வங்கியின் முன் போய் நிற்க வேண்டியதாய் ஆகி விடும். காரணம், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 12 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையாம். இது குறித்த முழு தகவலை தெரிந்து கொள்வதன் மூலம், நீங்கள் உங்கள் வேலைகளை தள்ளிப்போடாமல், வங்கிகள் திறந்திருக்கும் நாட்களில் முடித்துக்கொள்ளலாம்.
இந்தியாவின் சுதந்திர தினம், வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த வருடம், ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சனிக்கிழமையில் வருகிறது. இதனால், இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வங்கிகளும் விடுமுறையில் இருக்கும்.
ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பல்வேறு உள்ளூர் பண்டிகைகளும் வர இருக்கின்றன. பார்சி புது வருடம், கேர் பூஜை, மிலாது நபி, ஓணம் உள்ளிட்ட பல பண்டிகைகள், இந்த மாதத்தில் கொண்டாடப்பட இருக்கின்றன.
ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி, வியாழக்கிழமையன்று திருபுராவில் இருக்கும் வங்கிகள், கேர் பூஜை பண்டிகையின் காரணமாக மூடியிருக்கும்.
ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி, சனிக்கிழமையன்று சிக்கிம்மில் இருக்கும் வங்கிகள் மூடியிருக்கும். இங்கு Tendong Lho Rum Faat எனும் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதால் அந்த நாளில் வங்கிகள் மூடியிருக்கும்.
ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி, வியாழக்கிழமையன்று மணிப்பூரில் தேச பக்தர்கள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1891ல் நடந்த ஆங்கிலோ-மணிப்பூரி போரின் போது பிரிட்டீஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து போராடி உயிர் தியாகம் செய்த மாவீரர்களை நினைவு கூறும் நாளாக இது கருதப்படுகிறது. இதையொட்டி, இந்த ஊரில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, இந்த நாளில், இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வங்கிகளும் மூடியிருக்கும்.
ஆகஸ்ட் 19, புதன்கிழமையன்று திரிபுராவில் உள்ள வங்கிகள் மூடியிருக்கும். மகாராஜா வீர் விக்ரம் கிஷோர் மாணிக்யா பகதூரின் பிறந்தநாள் இங்கு கொண்டாடப்படுவதால் வங்கிகள் மூடியிருக்கும்.
ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி, வியாழக்கிழமையன்று கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட இருக்கிறது. மிலாடி நபி, முதல் ஓணம், முகம்மது நபியின் பிறந்தநாள் காரணமாக விடுமுறை விடப்படுகிறது.
ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதியன்று தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ், கர்நாடகா, உத்தரகாண்ட், தெலங்கானா, மணிப்பூர், ஜம்மு மற்றும் ஸ்ரீநகர், ஜார்காண்ட், சத்தீஸ்கர், டெல்லி, உத்தர பிரதேசம், கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஐத்-இ-மிலாத், பரவாஃப்பத், திருவோணம் உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் காரணமாக அந்த நாளில் அங்குள்ள வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி, வெள்ளியன்று, ரக்ஷா பந்தன், இத்-இ-மிலாட்-அல்-நபி, ஸ்ரீநாராயண குரு ஜெயந்தி, அய்யங்காளி ஜெயந்தி உள்ளிட்ட பண்டிகைகளின் காரணமாக மத்திய பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், சிக்கிம், ராஜஸ்தான், உத்தர பிரதேசம், ஜம்மு மற்றும் ஸ்ரீநகர், ஹிமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாரத்தின் இறுதி நாட்களான அனைத்து ஞாயிறுகளிலும் வங்கிகளுக்கு எப்போதும் விடுமுறையே. வாரத்தின் இரண்டு மற்றும் நான்காம் சனிக்கிழமைகளில் வங்கிளுக்கு விடுமுறையாகும். அவற்றிலும் பண்டிகளை நாட்கள் அரசு விடுமுறை நாட்களாக இருந்தால், அந்த நாட்களும் விடுமுறை நாட்களே.