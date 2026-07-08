/ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம்: அட்டகாசமான வசதி அறிமுகம், இனி வீட்டிலிருந்தே OPD முன்பதிவு செய்யலாம்

Ayushman Bharat OPD Appointment: 'ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா' (AB-PMJAY) திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி உள்ளது. இனி மருத்துவமனையில் வெளிநோயாளி பிரிவு (OPD) முன்பதிவு செய்ய நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. 'ஆயுஷ்மான் சம்பர்க்' (Ayushman Sampark) மூலம் வீட்டிலிருந்தே இதை செய்யலாம்.
ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகளுக்கு இந்த முக்கியமான வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இனி வெளிநோயாளி பிரிவுக்கான முன்பதிவை பயனாளிகள் தங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே, 'ஆயுஷ்மான் சம்பர்க்' உதவியுடன் இத்திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் செய்யலாம். இந்த வசதி ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்ட பயனாளிகளுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக வந்துள்ளது.
ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், நீண்ட வரிசைகளில் நிற்காமல், OPD-க்கான முன்பதிவை எப்படி செய்வது? இது குறித்த தகவல்கள் AB-PMJAY-UP-இன் அதிகாரப்பூர்வ 'X' (ட்விட்டர்) சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பகிரப்பட்டுள்ளன.
With Ayushman Sampark, PMJAY beneficiaries can book their OPD appointment at empanelled hospitals and skip the long queues.— PMJAY-UP (Ayushman Uttar Pradesh) (@PmjayP) July 6, 2026வழங்கப்பட்ட விவரங்களின்படி, இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள பயனாளிகள் 1800-1800-4444 என்ற எண்ணை அழைக்க வேண்டும்.
To book an appointment dial 1800-1800-4444#healthcare #ayushmanbharatyojana #ayushmancard #pmjay #helplinenumber #tolfreenumber pic.twitter.com/Yjx62oSY33
இந்த வகையில் முன்பதிவு செய்வதால், மருத்துவமனைகளுக்கு சென்றவுடன், நீண்ட வரிசைகளை தவிர்த்து, நேராக சிகிச்சைக்கான செயல்முறையை மேற்கொள்ள முடியும்.
ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா (PM-JAY) மத்திய அரசின் ஒரு முக்கிய சுகாதாரத் திட்டமாகும். இத்திட்டம் 'தேசிய சுகாதார ஆணையத்தால்' (NHA) செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இத்திட்டம் செப்டம்பர் 23, 2018 அன்று தொடங்கப்பட்டது. ஏழை மற்றும் தேவையில் உள்ள குடும்பங்களுக்குச் சிறந்த சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
மத்திய அரசு தற்போது ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா (Ayushman Vaya Vandana) அட்டைகளை, ஆயுஷ்மான் செயலி 'Ayushman App' செயலி வாயிலாக வழங்கி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள குடும்பங்கள் ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரையிலான பணமில்லா மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெறுகின்றன.
இந்த திட்டத்தில் பின்வரும் வசதிகள் கிடைக்கும்:
இவை மட்டுமின்றி, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முந்தைய மூன்று நாட்கள் மற்றும் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பிய பிறகு 15 நாட்கள் வரை ஏற்படும் அவசியமான மருத்துவச் செலவுகளையும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பெற முடியும்.
ஏற்கனவே உள்ள உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கும் (pre-existing conditions) முதல் நாளிலிருந்தே காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அல்லது வயது வரம்பு குறித்த கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.