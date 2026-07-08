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ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம்: அட்டகாசமான வசதி அறிமுகம், இனி வீட்டிலிருந்தே OPD முன்பதிவு செய்யலாம்

Ayushman Bharat OPD Appointment: ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகளுக்கு முக்கியமான வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இனி வெளிநோயாளி பிரிவுக்கான (OPD) முன்பதிவை பயனாளிகள் தங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே, 'ஆயுஷ்மான் சம்பர்க்'  உதவியுடன் இத்திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் செய்யலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 08, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:02 AM IST
ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம்: அட்டகாசமான வசதி அறிமுகம், இனி வீட்டிலிருந்தே OPD முன்பதிவு செய்யலாம்
Image Credit: Ayushman Bharat OPD Booking (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம்: அட்டகாசமான வசதி அறிமுகம், இனி வீட்டிலிருந்தே OPD முன்பதிவு
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