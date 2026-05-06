English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஆயுஷ்மான் அட்டை வழங்கும் ரூ.5 லட்சம் இலவச சிகிச்சை: ஆயுஷ்மான் செயலி மூலம் பெறுவது எப்படி?

ஆயுஷ்மான் அட்டை வழங்கும் ரூ.5 லட்சம் இலவச சிகிச்சை: ஆயுஷ்மான் செயலி மூலம் பெறுவது எப்படி?

Ayushman Bharat Card: ஆயுஷ்மான் செயலியை பயன்படுத்தி ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்குவது எப்படி? இதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகளை பெறுவது எப்படி?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 6, 2026, 01:08 PM IST
  • ஆயுஷ்மான் அட்டையின் நன்மை என்ன?
  • ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் எப்போது அறிமுகம் ஆனது?
  • எந்த மருத்துவமனைகளில் இலவச சிகிச்சைக் கிடைக்கும்?

Trending Photos

முதல்வர் பதவி காலி.. ராஜினாமா செய்த ஸ்டாலின்.. அடுத்து என்ன?
camera icon7
MK Stalin Resigns
முதல்வர் பதவி காலி.. ராஜினாமா செய்த ஸ்டாலின்.. அடுத்து என்ன?
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Daily Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
camera icon7
TN Assembly Election
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
ஆயுஷ்மான் அட்டை வழங்கும் ரூ.5 லட்சம் இலவச சிகிச்சை: ஆயுஷ்மான் செயலி மூலம் பெறுவது எப்படி?

Ayushman Bharat Card Via Ayushman App: மக்களின் நல்வாழ்வு, சுகாதார காப்பீடு, மூத்த குடிமக்களுக்கான நோய் சிகிச்சைகள் என இப்படிப்பட்ட பல்வேறு நோக்கங்களுக்கான பல நலத்திட்டங்களை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகின்றது. அப்படிப்பட்ட திட்டங்களில் முக்கியமான ஒரு திட்டம் 'ஆயுஷ்மான் பாரத்' திட்டமாகும். இது மூத்த குடிமக்கள் உட்பட பல பயனாணிகளுக்கு நோய் சிகிச்சைகளில் பெரிய அளவிலான நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கின்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆயுஷ்மான் செயலியை பயன்படுத்தி ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்குவது எப்படி? இதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகளை பெறுவது எப்படி? இந்த முக்கிய தகவல்களை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Ayushman Bharat PM-JAY என்றால் என்ன?

மத்திய அரசு, 'Ayushman Bharat PM-JAY' திட்டத்தை செப்டம்பர் 23, 2018 அன்று அறிமுகப்படுத்தியது. இத்திட்டம் 'தேசிய சுகாதார ஆணையத்தால்' (NHA) செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த முன்னெடுப்பின் கீழ், இத்திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் என இரண்டிலும், நாடு முழுவதும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை மருத்துவ சிகிச்சைகள் பணமில்லா முறையில் (cashless) வழங்கப்படுகின்றன.

ஆயுஷ்மான் செயலி

மத்திய அரசு தற்போது ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா (Ayushman Vaya Vandana) அட்டைகளை, ஆயுஷ்மான் செயலி 'Ayushman App' செயலி வாயிலாக வழங்கி வருகிறது. முதியோருக்கான சுகாதாரச் சேவைகளின் அணுகலை மேம்படுத்துவதில் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியாகும். 70 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய தனிநபர்களுக்கு, 'Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana' (PM-JAY) திட்டத்தின் கீழ், இந்திய அரசு ₹5 லட்சம் வரையிலான இலவச மருத்துவ சிகிச்சையை வழங்குகிறது. இது நாடு தழுவிய அளவிலான ஒரு அரசு சுகாதாரக் காப்பீட்டுத் திட்டமாகும்.

Ayushman Bharat PM-JAY திட்டத்திற்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், 70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய அனைத்து மூத்த குடிமக்களும், அவர்களின் பொருளாதார நிலை எத்தகையதாக இருப்பினும், இத்திட்டத்தின் கீழ் ₹5 லட்சம் வரையிலான இலவச மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.

ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா அட்டைக்கு (Ayushman Vaya Vandana Card) அட்டைக்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?

- ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க, ஆயுஷ்மான் செயலியில் பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

- இதற்கு முதலில், ஆயுஷ்மான் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

- பயனாளியாகவோ அல்லது இயக்குபவராகவோ (operator) லாக் இன் செய்யவும்.

- CAPTCHA குறியீடு மற்றும் உங்கள் அலைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும்

- சரிபார்ப்புச் செயல்முறையை நிறைவு செய்ய, CAPTCHA குறியீடு மற்றும் உங்கள் அலைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும். 

- நீங்கள் OTP-ஐப் பெற்றதும், உள்நுழைய அந்த OTP-உடன் CAPTCHA குறியீட்டையும் உள்ளிடவும்.

- பயனாளி விவரங்களை உள்ளிட்டுத் தொடரவும்

- அடுத்து, உங்கள் சாதனத்தின் இருப்பிடத்தை அணுகுவதற்கான அனுமதியைச் செயலிக்கு (App) வழங்கவும். 

- பயனாளியின் விவரங்களை உள்ளிட்டுத் தொடரவும். 

- கணினியால் பொருத்தமான பயனாளியைக் கண்டறிய முடியவில்லை என்றால், OTP சரிபார்ப்பிற்கான உங்கள் ஒப்புதலை அளித்து e-KYC செயல்முறையைத் தொடரவும். 

- ஒரு உறுதிமொழிப் படிவத்தைச் சமர்ப்பித்து, தேவையான தகவல்களைப் பூர்த்தி செய்யவும். 

- பின்னர், பயனாளியின் அலைபேசி எண்ணையும், அந்த எண்ணிற்கு வந்த OTP-ஐயும் உள்ளிடவும்.

- வகை மற்றும் PIN குறியீடு போன்ற பிற விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்யவும்.

- அத்துடன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் குறித்த தகவல்களையும் சேர்க்கவும். 

- இறுதியாக, படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும். 

e-KYC செயல்முறை முழுமையடைந்து ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதும், உங்கள் 'ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா அட்டை'யை (Ayushman Vaya Vandana Card) நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள முடியும்.

ஆயுஷ்மான் அட்டை பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)

1. ஆயுஷ்மான் அட்டையின் நன்மை என்ன?

ஆயுஷ்மான் அட்டை (AB-PMJAY) மூலம், நாடு முழுவதும் உள்ள தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹5 லட்சம் வரையிலான இலவச (பணமில்லா) மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்கிறது.

2. ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் எப்போது அறிமுகம் ஆனது?

ஆயுஷ்மான் பாரத் PM-JAY திட்டம் செப்டம்பர் 23, 2018 அன்று அறிமுகம் ஆனது.

3. எந்த மருத்துவமனைகளில் இலவச சிகிச்சைக் கிடைக்கும்?

இந்த திட்டத்தின் கீழ், இத்திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் என இரண்டிலும், நாடு முழுவதும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை மருத்துவ சிகிச்சைகள் பணமில்லா முறையில் (cashless) வழங்கப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | தபால் அலுவலக திட்டங்கள்: விதிகளில் முக்கிய மாற்றம், இனி அனைத்திற்கும் PAN அவசியம்

மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை சரிவு: 1 வாரத்தில் 3% சரிவு! இன்னும் விலை குறையுமா? முக்கிய தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Ayushman Bharat CardAyushman BharatAyushman CardPM JAYAyushman Bharat Yojana

Trending News