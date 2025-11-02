இலவச மருத்துவ சேவை.. யாருக்கெல்லம் கிடைக்கும்? முழு விவரம் இதோ!

நாட்டில் பொதுமக்களுக்கு இலவச மருத்துவ சேவை வழங்கும் விதமான மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இலவச மருத்துவ சேவைகள் மூலம் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்களின் சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்த அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் மூலம் ஏராளமான பொதுமக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த திட்டம் பொதுமக்களின் சுகாதாரம் மற்றும் பொருளாதார பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் 2018 இல் தொடங்கப்பட்டது, இப்போது இது பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா (PMJAY) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இலவச மருத்துவ சேவை
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சைகளை பெறலாம். பயனாளிகளுக்கு ஆயுஷ்மான் கோல்டன் கார்டு வழங்கப்படுகிறது. இது நாடு முழுவதும் பட்டியலிடப்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இலவச சிகிச்சை பெற அனுமதிக்கிறது. இந்தத் திட்டம் உலகின் மிகப்பெரிய சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
ஏழைகள் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு மிகவும் விலையுயர்ந்த நோய்களுக்குக் கூட இலவச சிகிச்சையை வழங்குவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும். இந்தத் திட்டம் புற்றுநோய் மற்றும் இதய நோய் போன்ற உட்பட சுமார் 1,500 கடுமையான நோய்களுக்கான சிகிச்சை அளிக்க உதவுகிறது.
திட்டத்தில் சேருவது எப்படி?
ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் சேர, அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் உங்கள் தகுதி சரிபார்க்கப்பட்டு, தேவையான ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்படும். ஆவண சரிபார்ப்புக்குப் சில நாட்களுக்கு பிறகு, ஆயுஷ்மான் சுகாதார காப்பீடு திட்டத்தின் அட்டை வழங்கப்படும். இந்த செயல்முறை பொதுவாக 10 முதல் 15 நாட்கள் ஆகும். இந்தத் திட்டத்திற்கு ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, மொபைல் எண் மற்றும் குடியிருப்புச் சான்றிதழ் தேவைப்படுகிறது. இந்த ஆவணங்கள் சரியாக இல்லாத பட்சத்தில், இந்த திட்டத்தில் பயனடைய முடியாது. அல்லது அதிகாரப்பூர்வ PM-JAY இணையதளத்தை பார்வையிட்டும் இந்த திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எங்கு சிகிச்சை பெறுவது, என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன?
ஆயுஷ்மான் திட்டதில் நாடு முழுவதும் 13,000க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இலவச சிகிச்சைகளை பெற முடியும். மருத்துவமனையில் அட்டையைக் காண்பிப்பதன் மூலம், நோயாளிகள் ரூ. 5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம். இந்த திட்டத்தில் சேர எந்த வயது வரம்பும் கிடையாது. ஆனால், சமீபத்தில் 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வரை ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் பயன்பெறலாம் என தெரிவித்தது. ஆனால், உடல் உழைப்பின் மூலம் தங்கள் வருமானத்தில் பெரும் பகுதியை ஈட்டும் நிலமற்ற குடும்பங்கள், பட்டியல் சாதி/பழங்குடி குடும்பங்கள், மாற்றுத்தினாளி உள்ள குடும்பங்கள் உள்ளிட்டவர்கள் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
