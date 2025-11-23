இனி ரூ.10 லட்சம்! மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்.. ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் மேஜர் மாற்றம்!

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya yojana (PM-Jay): பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, மூத்த குடிமக்கள் பொருளாதார ரீதியாக பலமாக இருப்பதற்காக ஓய்வூதியம், சேமிப்பு திட்டங்கள் என பலவற்றை செய்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், மூத்த குடிமக்கள் இலவச மருத்துவ சேவைகளை பெறுவதற்கும் அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
PM JAY: ஆயுஷ்மான் திட்டம்
அதில் ஒன்று தான், ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம். இந்த திட்டம் மூலம் ஏரமாளமான மக்கள், மூத்த குடிமக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள குடும்பங்கள் ஆண்டுதோறும் ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சைகளை பெறலாம். இந்த திட்டத்தில் சேரும் பயனாளிகளுக்கு ஆயுஷ்மான் கார்டு வழங்கப்படுகிறது. இந்த கார்டை காண்பித்து, குறிப்பிட்ட மருத்துவமனைகளில் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை பெறலாம்.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் மருத்துவமனைகளில் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் அனுமதிக்கப்படலாம், அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யலாம் மற்றும் கடுமையான நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெறலாம். இந்தத் திட்டம் புற்றுநோய் மற்றும் இதய நோய் போன்ற பெரிய நோய்கள் உட்பட சுமார் 1,500 கடுமையான நோய்களுக்கான சிகிச்சை அளிக்க உதவுகிறது. இந்த திட்டத்தில் குடும்பத்தில் இருக்கும் தந்தை, தாய், குழந்தைகள், மூத்த குடிமக்கள் அனைவருக்கும் ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
PM JAY: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்
இந்த நிலையில் தான், ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் இனி ரூ.10 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ கிசிச்சைகளை பெறலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. உங்கள் குடும்பம் ஏற்கனவே ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இருந்தால், 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் எந்தவொரு உறுப்பினரும் கூடுதலாக ரூ.10 லட்சம் வரை காப்பீடு தொகை பெறலாம். மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை காப்பீடு தொகை இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ.10 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கூடுதல் காப்பீட்டை பெற, மீண்டும் ஆதாரில் கேஒய்சியை முடிப்பது கட்டாயமாகும். 70, 80 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய மூத்த குடிமக்கள் இந்தத் திட்டத்தின் சலுகைகளை முழுமையாகப் பெறலாம். எனவே, மூத்த குடிமக்கள் ரூ.10 லட்சம் காப்பீட்டை பெற்று இலவச சிகிச்சைகளை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
PM JAY: ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் சேருவது எப்படி?
ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் சேர, பொது சேவை மையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு உங்களுக்கு ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் அட்டை வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிப்பவர்கள் ரேஷன் கார்டு, ஆதார் அட்டை, மொபைல் எண், இருப்பிட சான்றிழ் கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பொது சேவை மையம் அல்லது PM-JAY என்ற இணையதளம் வாயிலாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
