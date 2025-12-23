English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Ayushman Bharat: 1 ஆண்டில் எத்தனை முறை இலவச சிகிச்சை பெற முடியும்? விதிகள் என்ன?

Ayushman Bharat: 1 ஆண்டில் எத்தனை முறை இலவச சிகிச்சை பெற முடியும்? விதிகள் என்ன?

Ayushman Bharat Yojana: ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், ஆயுஷ்மான் அட்டை கொண்டு ஒரு வருடத்தில் எத்தனை முறை இலவச சிகிச்சை பெற முடியும்? இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 23, 2025, 01:06 PM IST
  • ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கும் வசதிகள் என்ன?
  • ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர்கள்?
  • ஆயுஷ்மான் அட்டை கொண்டு எத்தனை முறை இலவச சிகிச்சை பெறலாம்?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க!
camera icon7
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க!
இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நன்மைகள் தேடி வரும்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நன்மைகள் தேடி வரும்...?
ஹர்ஷித் ராணாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? கோடியில் புரளும் இந்திய வீரர் - முழு விவரம்!
camera icon6
Harshit Rana
ஹர்ஷித் ராணாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? கோடியில் புரளும் இந்திய வீரர் - முழு விவரம்!
Ayushman Bharat: 1 ஆண்டில் எத்தனை முறை இலவச சிகிச்சை பெற முடியும்? விதிகள் என்ன?

Senior Citizens Latest Update: மூத்த குடிமக்கள், விவசாயிகள், பெண்கள், நலிந்த பிரிவினர் என பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அப்படிப்பட்ட திட்டங்களில் நோய் சிகிச்சையில் நிதி உதவி அளிப்பதற்கான திட்டம்தான் ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா. இந்தத் திட்டம் குறிப்பாக ஏழை மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்களுக்காகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Ayushman Bharat Yojana: குறைந்த செலவில் சிகிச்சைக்கு உதவும் ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் மூலம், பயனாளிகள் குறைந்த செலவில் நல்ல சிகிச்சையைப் பெற முடியும். இந்தத் திட்டத்தின் பலனைப் பெற, தகுதியுடைய மக்களுக்கு ஆயுஷ்மான் அட்டை வழங்கப்படுகிறது. இந்த அட்டை மூலம், அவர்கள் இலவச சிகிச்சை வசதிகளைப் பெறலாம். ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. 

Ayushman Card: ஆயுஷ்மான் அட்டை கொண்டு எத்தனை முறை இலவச சிகிச்சை பெறலாம்?

- ஆயுஷ்மான் அட்டை திட்டத்தின் கீழ், ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சையை அரசாங்கம் வழங்குகிறது. 

- இந்தத் தொகை ஒரு உறுப்பினருக்கு மட்டுமல்லாமல், முழு குடும்பத்திற்கும் வழங்கப்படுகிறது.

- உதாரணமாக, ஒரு குடும்பத்தில் 4, 5 அல்லது 6 உறுப்பினர்கள் இருந்தால், அனைத்து உறுப்பினர்களும் சேர்ந்து ஒரு வருடத்தில் ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம்.

- ஆனால் சிகிச்சைகளின் எண்ணிக்கைக்கு நிலையான வரம்பு எதுவும் இல்லை. 

- அதாவது, பயனாளிகள் ஒரு வருடத்தில் பலமுறை சிகிச்சை பெறலாம். 

- இருப்பினும், சிகிச்சையின் செலவு ரூ. 5 லட்சம் வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதே நிபந்தனை.

Ayushman Bharat Scheme: PM JAY ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர்கள்?

அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதி வரம்புகளைப் பூர்த்தி செய்பவர்கள் மட்டுமே ஆயுஷ்மான் யோஜனா திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஏழை மக்கள், தொழிலாளர்கள், கிராமப்புற மக்கள் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பங்கள் தகுதியுடையவர்கள். உங்கள் தகுதியைச் சரிபார்க்க விரும்பினால், pmjay.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ PMJAY இணையதளத்திற்கு சென்று இதற்கான தகுதி விவரங்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Ayushman Bharat Yojana: ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கும் வசதிகள் என்ன?

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள பல அரசு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகளில் இலவச சிகிச்சை வசதிகள் கிடைக்கின்றன. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பெரிய அறுவை சிகிச்சைகள், எலும்பு முறிவு சிகிச்சை போன்ற கடுமையான நோய்களுக்கான சிகிச்சையும், ஐசியூ கட்டணங்கள், நோய் பரிசோதனைகள், மருந்துகள் ஆகியவையும் உள்ளன. மேலும் மருத்துவமனையில் சேருவது தொடர்பான பல வசதிகளும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய உதவி

- ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், மூத்த குடிமக்களையும் சேர்த்து, 70 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட தகுதி வாய்ந்த குடும்பங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.10 லட்சம் காப்பீடு கிடைக்கிறது.

- ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உள்ளது.

- கூடுதல் ரூ.5 லட்சம் காப்பீடு குடும்பத்தின் மூத்த குடிமக்களுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

- ஆகையால், அந்த ரூ.5 லட்சத்தை மூத்த குடிமக்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், எகிறும் குறைந்தபட்ச சம்பளம்... காரணம் இதுதான்

மேலும் படிக்க | EPS Pension: இபிஎஸ் பங்களிப்புப் பிழைகளைச் சரிசெய்ய EPFO ​​வெளியிட்ட வழிகாட்டுதல்கள், முக்கிய செய்தி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Ayushman BharatAyushman CardAyushman Bharat YojanaCentral government schemessenior citizens

Trending News