  • அனைவருக்கும் ஆயுஷ்மான் அட்டை: மாநில அரசின் புதிய பிரச்சாரம், இனி அனைவருக்கும் இலவச சிகிச்சை

Ayushman Bharat Scheme: ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் சேரும் வாய்பை தவற விட்டவர்களுக்கு மாநில அரசு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அளித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:40 AM IST
Senior Citizens Latest Update: நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், விவசாயிகள், குழந்தைகள் என பல்வேறு தரப்பு மக்களுக்காக பல்வேறு பிரத்யேக திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அந்த வகையில் மூத்த குடிமக்களுக்காக நடத்தப்படும் பல்வேறு திட்டங்களில் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டமும் ஒரு முக்கியமான திட்டமாகும்.

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் பல வித மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. முதலில் வறுமைக் கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள மூத்த குடிமக்களுக்காக மட்டும் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், இப்போது விரிவடைந்துள்ளது. தற்போது, ​​மூத்த குடிமக்களையும் சேர்த்து, 70 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குடும்பங்கள் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மொத்தமாக ரூ.10 லட்சம் காப்பீடு பெறலாம். இதில் கூடுதல் ரூ.5 லட்சம் காப்பீடு குடும்பத்தின் மூத்த குடிமக்களுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த கவரேஜ் திறம்பட பிரிக்கப்பட்டுள்ளது - குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு (கணவன், மனைவி மற்றும் குழந்தைகள்) ரூ.5 லட்சம் மற்றும் 70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.5 லட்சம்.

Ghar Ghar Ayushman Har Ghar Ayusman

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தை அனைவருக்கும் கொண்டுசெல்ல, உத்தரபிரதேச அரசு 'கர் கர் ஆயுஷ்மான் ஹர் கர் ஆயுஷ்மான்' என்ற பிரச்சாரத்தை தொடக்கியுள்ளது. ஒரு நபரது பெற்றோர் ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பயன்படுத்தி இலவச சிகிச்சை பெற்றிருந்தாலும், அந்த நபருக்கு அட்டை கிடைகாததால், நோய் சிகிச்சைகான தொகையை பெற முடியாமல் போகலாம். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த பிரச்சாரத்தின் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். குடும்ப அடையாள அட்டை, ரேஷன் அட்டை அல்லது தகுதிப் பட்டியலில் பெயர் இல்லாத காரணத்தால் ஆயுஷ்மான் அட்டையை பெற முடியாத அனைத்து தகுதியுள்ள நபர்களுக்கும் அட்டைகளை வழங்குவதற்காக உத்தரபிரதேச அரசு நேற்று, அதாவது நவம்பர் 25, 2025 அன்று ஒரு மாத கால சிறப்பு ஆயுஷ்மான் அட்டை பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.

Ayushman Card: மாநில அரசின் ஒரு மாத கால ஆயுஷ்மான் அட்டை பிரச்சாரம்

அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட X பதிவு மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவுறுத்தல்களின்படி, தகுதியுள்ள அனைத்து குடும்பங்களின் அனைத்து உறுப்பினர்களது பெயர்களும் ஆயுஷ்மான் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்வதற்காக, ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா (PMJAY) இன் கீழ் இந்த சிறப்பு இயக்கம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடத்தப்படும்.

இந்த பிரச்சாரத்தின் போது, ​​70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும் ஆயுஷ்மான் அட்டைகளை உருவாக்கிக்கொள்ள முடியும். தகுதியுள்ள குடும்பங்களில் இல்லாதவர்களுக்கும் 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் அட்டைகளை உருவாக்குவதற்காக பல மாவட்டங்களில் சிறப்பு பிரச்சார முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா: இந்த ஆவணங்கள் தேவைப்படும்

குடும்ப ஐடி
ரேஷன் கார்டு
ஆதார் அட்டை
புகைப்படம்
ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்

Ayushman Bharat Yojana: முழு குடும்பத்திற்கு ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை

இப்போது, ​​குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் சேர்த்து ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச பணமில்லா சிகிச்சையைப் பெற முடியும். அதாவது, நோய் ஏற்பட்டால் பயனாளி தனது கையிலிருந்து ஒரு ரூபாய் கூட செலவிட வேண்டியதில்லை. அரசு மருத்துவமனைகளில் மட்டுமல்லாமல், எம்பேனல் செய்யப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் சிகிச்சை பெறலாம்.

உத்தர பிரதேச அரசின் இலக்கு, ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும், ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் சுகாதார காப்பீடு வழங்குவதாகும். ஆயுஷ்மான் அட்டை இல்லாததால் எந்த ஒரு நோயாளியும் சிகிச்சையை இழக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே இந்த பிரச்சாரத்தின் நோக்கமாகும். ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பின் கீழ் வர வேண்டும் என்றும், சிகிச்சைக்கான பணத்தைப் பற்றி ஒருபோதும் கவலைப்பட வேண்டி இருக்கக்கூடாது என்றும் அரசாங்கம் விரும்புகிறது.

ஏற்கனவே ஆயுஷ்மான் கார்டை பெற தவறவிட்ட நபர்களுக்கு இந்த பிரச்சாரம் ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக இருக்கும். அருகிலுள்ள முகாம், பொது வசதி மையம், CSC அல்லது ஆயுஷ்மான் மித்ராவுக்குச் சென்று உடனடியாக உங்கள் அட்டையைப் பெறலாம். ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் பயனாளிகள் இப்போது தொலைபேசி மூலம் OPD சேவைகளுக்கான முன்பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கு, அவர்கள் ஆயுஷ்மான் தொடர்பு எண்ணான 1800-1800-4444 ஐ அழைக்க வேண்டும். ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் மருத்துவமனைகளில் இந்த வசதி கிடைக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

Ayushman CardAyushman BharatAyushman Bharat Yojanasenior citizensCentral government schemes

