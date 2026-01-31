English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
உயிரை காக்க ரூ.5 லட்சம் இலவசமாக கொடுக்கும் மத்திய அரசு - இந்த கார்டு இருந்தால் போதும்

Ayushman Card : ஆண்டுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் மருத்துவக் காப்பீடு கிடைக்கும் ஆயுஷ்மான் கார்டு பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 31, 2026, 01:02 PM IST
  • மத்திய அரசின் இலவச காப்பீடு திட்டம்
  • ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை இலவசம்
  • எப்படி பெறுவது? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

உயிரை காக்க ரூ.5 லட்சம் இலவசமாக கொடுக்கும் மத்திய அரசு - இந்த கார்டு இருந்தால் போதும்

Ayushman Card : மத்திய அரசு 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் அனைவருக்கும் மருத்துவ காப்பீடு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த சூழலில் ஆண்டுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் மருத்துவக் காப்பீடு கொடுக்கும் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் கார்டு (Ayushman Card) பெறுவது எப்படி?, ஆயுஷ்மான் கார்டு பெற தேவையான ஆவணங்கள் என்பது உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா

ஆயுஷ்மான் பாரத் – பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனாவின் கீழ், குடும்பங்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை பணமில்லாமல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறலாம். மத்திய அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பின்படி, மார்ச் 24, 2025 நிலவரப்படி 36.9 கோடிக்கும் அதிகமான ஆயுஷ்மான் அட்டைகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட சுமார் 6 கோடி மூத்த குடிமக்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், 37 லட்சம் ஆஷா பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் இந்த காப்பீடு திட்டத்தில் இணைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

எந்த வயதினர் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இந்த கார்டுக்கு வயது அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என எந்த லிமிட்டும் இல்லை. இத்திட்டத்தில் இணையும்போது, பயனாளிகள் ஏற்கனவே உள்ள நோய்களுக்கும் முதல் நாளிலிருந்தே காப்பீட்டுப் பலன்களைப் பெறலாம். 

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த அனைவரும் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். பழங்குடியினர் மற்றும் பிச்சைக்காரர்கள் கூட இத்திட்டத்தில் மருத்துவக் காப்பீடு பெறலாம். 

யாரெல்லாம் இத்திட்டத்தில் இணைய முடியாது?

அரசு ஊழியர்கள், வருமான வரி செலுத்தும் குடும்பங்கள், வறுமைக் கோட்டிற்கு மேல் மாத வருமானம் கொண்ட குடும்பங்கள் இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியாது.

இத்திட்டத்தில் சேர தகுதியை சரிபார்ப்பது எப்படி?

- ஆயுஷ்மான் பாரத் PM-JAY இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
- Am I Eligible என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, OTP மூலம் அதைச் சரிபார்க்கவும்.
- உங்கள் ரேஷன் கார்டு எண், ஆதார் எண் கொடுத்து தேடவும்.
- உங்கள் குடும்பம் தகுதியானதா? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஆயுஷ்மான் கார்டுக்கு தேவையான ஆணவங்கள்

ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ரேஷன் கார்டு, வருமானச் சான்றிதழ், 

ஆயுஷ்மான் அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

நீங்கள் தகுதியானவர் என்பதைச் சரிபார்த்த பிறகு, இந்த மூத்த குடிமக்களுக்கான சுகாதாரக் காப்பீட்டு அட்டைக்கு ஆன்லைனிலோ அல்லது ஆஃப்லைனிலோ விண்ணப்பிக்கலாம், எது உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கிறதோ அதைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

- PM-JAY வெப்சைட்டுக்கு செல்லவும்.
- Beneficiary Login என்பதைக் கிளிக் செய்து உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.
- மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP வரும். சரிபார்ப்பை முடிக்கவும்
- உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி, பாலினம் மற்றும் முகவரி போன்ற உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களை நிரப்பவும்.
- உங்கள் ஆதார் மற்றும் பிற தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றி விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.

ஆப்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

- அருகிலுள்ள பொதுச் சேவை மையம் (CSC) அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைக்குச் செல்லவும்.
- முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்துடன் உங்கள் ஆதார், ரேஷன் அட்டை மற்றும் பிற தொடர்புடைய ஆவணங்களின் நகல்களை வழங்கவும்.
- உங்கள் தகுதி சரிபார்க்கப்பட்டு கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன் எடுத்து உங்கள் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு செய்யப்படும்.
- பின்னர் உங்கள் ஆவணங்கள் ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்

ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

- https://pmjay என்ற இணையதளத்தில் லாகின் செய்யவும்

- Download Ayushman Card ஆப்சனுக்கு  சென்று, உங்கள் மொபைல் எண்ணையும், அந்த எண்ணுக்கு வந்த ஓடிபி-யையும் உள்ளிடவும்.

- இப்போது இ- ஆயுஷ்மான் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்யலாம். இந்த கார்டு பிடிஎப் பார்மேட்டில் டவுன்லோடு ஆகும்.

